СМИ России: ЕС готов провести перед Россией вторую красную черту

В обзоре российских газет за 15 октября:

"Ведомости", "Коммерсант": двойная красная черта

По данным газеты "Ведомости", Россию ждут новые санкции со стороны Евросоюза. О них может быть объявлено уже сегодня, 15 октября: в этот день Совет Евросоюза на заседании в Люксембурге планирует утвердить новый режим санкций против физических и юридических лиц, ответственных за применение и распространение химического оружия. Этот режим был предложен Великобританией и Францией "после нападений в Сирии и Солсбери" в которых европейцы так или иначе винят Россию.

Речь идет о запрете на въезд в страны ЕС и заморозке счетов руководителей разведывательных ведомств и политиков стран, которых ЕС заподозрит в применении химического оружия.

"Нам необходимо повторно провести красную черту, это значит, что для любого, кто применяет это ужасное оружие, цена всегда будет крайне высока", - заявил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.

15 октября Хант также поставит вопрос о введении санкций за совершение кибератак [в них Лондон тоже винит Россию и, в частности, военную разведку ГРУ].

Председатель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев в своем "Фейсбуке" назвал новые санкции "бессмысленными по прямому назначению, но весьма полезными для ЕС": они позволяют европейцам снимать любые встречные обвинения и застолбить за собой право "расследовать, судить и карать любую сторону по собственному усмотрению", считает политик.

Если раньше политики и предприниматели, например, Италии, Австрии и Греции призывали к смягчению санкций, то после дела Скрипалей и последних шпионских скандалов такие разговоры будут отброшены, считает политолог Алексей Макаркин.

"Страны Европы стараются меньше общаться с Россией, бизнесмены понимают, что в условиях санкций любой контракт с Россией - это зона риска", - говорит он.

При этом новые санкции могут коснуться отдельных членов руководства разведслужб, но не разведки в целом, оговаривается политолог: "Даже если бы Великобритания хотела ввести санкции против всего ГРУ как института, сделать это было бы невозможно, поскольку сохраняется взаимодействие спецслужб в Сирии и по антитеррористической линии".

В Москве недооценивают то, насколько негативно в Европе воспринимают сообщения о "кибератаках и кампаниях по дезинформации", которые Россия якобы ведет против стран Европы, полагает Штефан Майстер, глава Центра изучения Центральной и Восточной Европы, России и Центральной Азии имени Роберта Боша при Германском обществе внешней политики, мнение которого приводит газета "Коммерсант".

"Британцы решительно настроены оказывать давление на своих партнеров по ЕС, чтобы новые ограничения все же были приняты", - сообщил "Коммерсанту" эксперт.

"Коммерсант": ТВ в помощь

Газета "Коммерсант разбирается, почему на рейтинг президента не влияет его присутствие в теленовостях. Хотя, как пишет издание, в федеральных теленовостях деятельность Владимира Путина освещают не менее активно, чем до объявления о пенсионной реформе, его рейтинг, как власти с целом, значительно снизился.

По данным, например, фонда "Общественное мнение", о готовности голосовать за Владимира Путина в сентябре говорили 47% респондентов, в то время как в мае поддержать его были готовы 64% опрошенных.

Руководитель исследовательских проектов ВЦИОМа Михаил Мамонов считает, что "нельзя выстроить зависимость между количественным упоминанием на телевидении и рейтингом", но в некоторые дни социологи фиксируют повышение рейтинга в связи с короткими заявлениями Путина, например, о губернаторских отставках.

"Эффективность пропаганды сейчас гасится психологической усталостью, накопившейся за годы путинского пребывания у власти", - полагает доцент РГГУ политолог Андрей Захаров.

"Человеку, живущему в обществе потребления, одной из особенностей которого является разнообразие доступных ему продуктов, товаров и услуг, с определенного момента все труднее понимать, почему в политико-управленческой сфере ему уже десятилетиями предлагается одно и то же. Дело не в персоналиях, а в принципе", - поясняет он.

По словам Андрея Захарова, "могущество официальных СМИ не беспредельно". Отсюда, отмечает он, и "разворачивающаяся на наших глазах великая кадровая революция, жертвой которой уже пали многие и многие губернаторы": "Впрочем, граждане понимают, что и у этих кадровых замен тоже есть предел, но телевизор уже не в силах утишить их печаль".

Ведущий аналитик ФОМ Григорий Кертман полагает, что "нынешний рейтинг президента показывает новую политическую реальность, и повлиять на это федеральные каналы не могут".

"Если бы на телевидении количество упоминаний Путина снизилось, то его рейтинг упал бы не до 67%, а куда значительнее", - полагает социолог "Левада-центра" Денис Волков.

"Ведомости": с наскоку не получилось

Избирком Хакасии в понедельник может отозвать иск о снятии с выборов главы республики кандидата от КПРФ Валентина Коновалова, а его последний соперник Александр Мяхар от Партии роста может сняться с выборов, рассказали газете "Ведомости" два человека, близких к администрации президента. В этом случае назначенный на 21 октября второй тур будет перенесен на 11 ноября.

Отозвать иск председателю избиркома Александру Чуманину порекомендовал врио главы республики Михаил Развожаев, поскольку, по его мнению, "народ Хакасии сам в состоянии определить достоинства и недостатки каждого из кандидатов".

Администрация вернулась к сценарию, по которому Коновалов остается единственным кандидатом, но не набирает нужных в таком случае более 50% голосов, пишет издание. Если же ему это удастся, то выборы могут отменить по "приморскому сценарию", не исключает газета.

"В администрации президента решили продемонстрировать "демократические выборы", - пишет газета со ссылка на мнение своего источника в администрации президента. - Они рассчитывают, что Коновалов сам себя дискредитирует".

Победа Коновалова очень нежелательна, готовности отдать ему Хакасию нет, говорит другой собеседник: "Его снятие с выборов - это радикальное решение. Более приемлемый для внутриполитического блока Кремля путь - его победить. Это возможно, если он останется один, хотя уверенности в этом нет".

По его мнению, затягивание ситуации [второй тур уже дважды переносился из-за выбытия кандидатов] работает против Коновалова: "Чем дольше идет кампания, тем больше он ошибается. Избиратели должны понять, что будет, если они за него проголосуют".

Заявление же Развожаева об отзыве иска должно способствовать росту его популярности, добавляет источник газеты, поскольку факт подачи иска работает на Коновалова, а отзыв иска - на власть: избирком плохой - власть хорошая.

Вероятно, в Хакасии есть внутреннее непонимание того, что делать, полагает политолог Андрей Колядин. "Есть ощущение ручного управления ситуацией, которую никто не ждал. Попытались посмотреть, как люди отнесутся к попытке снять Коновалова: видимо, избиратели не восхитились - ситуацию решили отыграть. Думаю, решения принимались "с лошади": прискакали, оглянулись, запустили механизм, ничего не планируя. А эти качели могут сыграть на Коновалова", - говорит политолог.

Понятно, что он шел как технический кандидат, но оказался победителем первого тура, поэтому нужно все-таки дать возможность решить судьбу выборов избирателям и отпустить ситуацию, считает эксперт.

URA.RU: прожиточный уровень для чиновников

Российское информационное агентство URA.RU комментирует скандал с чиновником в Саратовской области, заявление которой вызвало не только гнев населения, но и властей. Министр труда Саратовской области Наталья Соколова заявила о нормальности проживания на 3,5 тысячи рублей в месяц, питаясь одними "макарошками".

Так она защищала установленный в регионе прожиточный минимум. По ее мнению, люди от этого должны стать стройнее, моложе и красивее. Хотя сама чиновница, отмечает агентство, отказалась ставить на себе такой эксперимент, потому что это "не соответствует ее статусу", чем и вызвала народный гнев. Чиновницу мгновенно уволили.

Депутат Госдумы Виталий Милонов уверен, что Соколова дискредитирует российскую власть, а подавляющее большинство чиновников другие: "Лично я с большой болью смотрю на людей, которые получают маленькую зарплату" или живут на одну пенсию в 10-12 тысяч рублей. Это лицемерие - говорить, что можно выжить на 3,5 тысячи, если сама получаешь 200 тысяч. И вообще это дикость - какого черта ей платить такие деньги? В Госдуме мы зарабатываем 300 тысяч рублей в месяц. Так за эти деньги только ленивый нас "фейсом" об "тейбл" не бьет. Идиоты бывают везде. Ее выгнали с позором - это правильно".

Скандал, связанный с заявлением Соколовой, пойдет власти в целом на пользу, потому что отвлечет россиян от более важных ошибок режима, считает URA.RU. Соколова, Кокорин и Мамаев [футболисты, оказавшиеся в СИЗО за драку] удачно вписались в повестку. Это подарок Кремлю в момент серьезных информационных просадок - падения ракеты "Союз", международной разборки с Бошировым и Петровым и так далее. Это невозможно крушить ничем, кроме как поиском нового врага народа, чтобы народ не взялся за вилы. Это показательный сериал уровня развода Петросяна или Джигарханяна", - отмечает юрист, директор Института актуальной экономики Никита Исаев. По его мнению, инцидент с Соколовой ничего не изменит, пока не будет серьезных реформ во власти.

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Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си.