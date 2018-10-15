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Каждый голос уникален. Мы слышим свой каждый день, но много ли мы знаем о том, как он устроен?

Наш голос удивительно универсален. С его помощью можно общаться, петь или позвать на помощь. Мы пользуемся этим инструментом каждый день, но что мы знаем о том, как он устроен?

Программа Би-би-си Curious Cases of Rutherford & Fry ("Интересные случаи с Резерфордом и Фраем") изучила устройство голоса и сделала для себя несколько открытий.

1. Акцент был у вас с рождения

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Китайские дети плачут иначе, чем французские или исландские

Дети начинают подсознательно имитировать акцент своих родителей еще в утробе матери.

Как выяснили ученые, изучив плач французских и немецких младенцев, ноты, которые они издают при плаче, соответствуют тональным особенностям их родного языка.

Они доказали, что дети из разных стран плачут по-разному.

2. Голос начинается с "жужжания"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Как показывают эти гравюры XIX века, ученые давно интересуются строением голосового аппарата

Ваш голос берет начало в грудной клетке, при прохождении воздуха из легких через гортань.

Две складки мышечной ткани - голосовые связки - вибрируют, когда воздух проходит через них, издавая странный звук, напоминающий жужжание.

Именно этот звук, проходя через другие "манипуляторы" - губы, челюсть, язык и мягкие ткани в горле - и становится вашим голосом.

3. Почему голос ломается

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Вступая в период полового созревания, дети теряют способность легко брать высокие ноты

Мужские голоса ломаются в период полового созревания, когда голосовые складки растут и утолщаются. Часть голосового аппарата сдвигается вниз в горле и становится видимой через кожу, образуя кадык.

Расстояние между связками и ртом увеличивается. Чем длиннее труба, тем ниже звук, который она издает, поэтому голос мужчины становится ниже.

Женщины проходят через похожие перемены, хотя и не такие сильные, когда у них наступает менопауза. В некоторых случаях женский голос тоже может стать ниже.

4. Вы имитируете тех, кто вам нравится

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В следующий раз, когда заговорите с человеком, который вам нравится, обратите внимание на то, как меняется ваш голос

Чем больше вам кто-то нравится, тем больше вы будете стараться имитировать интонации этого человека.

Например, если мужчине понравилась женщина, зачастую в разговоре с ней он будет бессознательно немного повышать голос.

5. Когда связки стареют

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption С возрастом голос может измениться до неузнаваемости

С возрастом, как и остальные мышцы, ваши голосовые связки становятся слабее. Воздух проходит через них, даже когда они закрыты, поэтому голос приобретает сиплое звучание.

Это также означает, что человек теряет способность говорить длинными фразами - на них просто не хватает дыхания.

Кроме того, по мере того как мышцы слабеют, голос может стать выше.

6. Голос дольше сохраняет молодость

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Вы всегда будете звучать моложе, чем выглядите

Хорошая новость в том, что голос стареет медленнее, чем его носитель.

Пытаясь угадать возраст человека по голосу, люди по статистике почти всегда ошибаются, приуменьшая возраст говорящего на несколько лет.

7. Как сохранять голос здоровым

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Часто петь полезно для голоса

Как и весь организм в целом, голосовой аппарат нуждается в регулярных тренировках.

Чтобы ваши связки оставались в форме, попробуйте следующие упражнения:

Поставьте ноги на ширине плеч. Руки сложите в замок над головой. Вдохните через нос, слегка откиньтесь назад, и, медленно наклоняясь вперед, произносите звуки "а-и-э-у-о", одновременно выдыхая.

Сделайте глубокий вдох и выдохните через рот, как будто полощете горло водой. Голову при этом поворачивайте влево, не опуская взгляд. Повторите, поворачивая голову в другую сторону.

Сделайте глубокий вдох и медленно выдыхайте, издавая мычание. Рот закрыт. Постукивайте пальцами по крыльям носа.

Прижмите подбородок к груди и медленно выдыхайте, издавая мычание на низкой ноте.

Если регулярно выполнять эти упражнения, ваш голос останется здоровым и сильным. Впрочем, того же результата вы добьетесь, например, вступив в хор.