Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Ребенок в больнице после химической атаки в Хан-Шейхуне в 2017 году

Семь долгих лет продолжается гражданская война в Сирии, унесшая жизни более 350 тысяч человек, и президент Башар Асад, похоже, близок к победе над восставшими.

Каким же образом Асад приближал победу в этой кровавой войне?

Совместное расследование программы "Панорама" и Арабской службы Би-би-си впервые наглядно показывает, насколько важную роль играло химическое оружие в стратегии ведения войны, которой придерживались сирийские власти.

Химоружие применялось широко

Как выяснила Би-би-си, есть достаточно доказательств того, что с сентября 2013 года, когда президент Асад подписал международную конвенцию о запрещении химического оружия (КХО) и пообещал уничтожить имеющийся в стране арсенал, в Сирии было осуществлено по меньшей мере 106 химатак.

Сирия ратифицировала КХО спустя месяц после химической атаки на пригороды Дамаска с использованием нервно-паралитического вещества зарина. В том нападении погибли сотни человек.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Международное расследование установило, что в ряде химических атак в Сирии применялось чрезвычайно опасное нервно-паралитическое вещество зарин

Кадры жертв, бьющихся в конвульсиях, шокировали весь мир. Запад с уверенностью заявил, что атака могла быть осуществлена только правительством страны, но Башар Асад возложил вину на оппозицию.

Тогда США пригрозили нанести мощный военный удар по позициям правительственных войск, но воздержались после того, как Россия - ключевой союзник Асада - уговорила его согласиться на полное химическое разоружение.

Но химические атаки в стране продолжились, несмотря на то, что эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и ООН совместно уничтожили предоставленные сирийскими властями 1300 тонн химоружия.

"Химические атаки ужасны, - рассказал Абу Джафар, проживавший в удерживавшейся силами оппозиции части Алеппо вплоть до перехода ее в руки правительственных войск в 2016 году. - Бочковая бомба или ракета убивает людей мгновенно, они ничего не успевают почувствовать. Но химическое оружие удушает. Это медленная смерть, как будто человека топят, лишая его возможности глотнуть воздуха. Это ужасающе мучительно".

Но Асад продолжал отрицать использование своими войсками такого рода оружия.

"У нас нет химического арсенала с тех пор, как мы отказались от него в 2013 году. ОЗХО проводило соответствующее расследование, и ясно, что у нас ничего не осталось", - заявил Башар Асад.

Что такое химическое оружие?

Согласно определению ОЗХО, химическим оружием следует считать химическое вещество, используемое для умышленного причинения смерти или вреда здоровью, а его действие основано на токсичных свойствах отравляющего вещества.

Применение такого оружия запрещено международным правом независимо от того, как разворачиваются военные действия. Зона поражения химическим оружием гораздо шире, чем при точечных атаках с использованием обычных вооружений.

Ущерб здоровью и степень страданий человека, подвергшегося воздействию химоружия, могут быть значительно больше и мучительнее, чем при обычных бомбардировках.

С 2014 года специальная комиссия ОЗХО в Сирии и ныне упраздненная совместная группа экспертов этой организации и ООН расследовали обвинения в адрес сирийского правительства, а также сообщения об использовании токсичных веществ в военных целях.

Установлено, что в период с сентября 2013 по апрель 2018 химическое оружие либо применялось, либо с большой степенью вероятности могло быть применено в 37 случаях атак на территориях, занятых силами оппозиции.

Тем временем независимая международная комиссия по Сирии Совета по правам человека ООН и ряд других органов ООН пришли к выводу, что есть достаточные основания предполагать, что химическое оружие было использовано по меньшей мере в 18 других эпизодах.

Программа "Панорама" и Арабская служба Би-би-си изучили 164 случая применения химического оружия, которые, по данным ряда организаций, произошли в Сирии за пять лет, прошедших с подписания правительством страны международной конвенции.

По утверждению журналистов, на данный момент обнаружены доказательства по 106 эпизодам. И хотя на первые полосы мировой прессы попали лишь несколько подобных атак, собранная информация дает основания утверждать, что химатаки в Сирии проводились регулярно.

"Использование сирийскими властями химоружия давало определенный результат, который по их мнению, стоил риска. И они готовы были рисковать, но продолжать его применять", - говорит бывший глава миссии ОЗХО в Сирии Джулиан Таньери.

Какие данные попали в распоряжение Би-би-си

Информация была предоставлена различными источниками, не имеющими военных или политических интересов в Сирии, а значит, их можно считать непредвзятыми. В их числе - международные и правозащитные организации, группы медиков и аналитические компании.

Большая часть этой информации находится в открытом доступе и включает в себя данные о жертвах, свидетельства очевидцев, фотографии и видеозаписи.

Image caption Так выглядят самодельные маски химзащиты. Больницы не справлялись с числом жертв химатак, и многие семьи пытались помочь себе сами

К проработке данных журналисты Би-би-си привлекли специалистов в области анализа информации. Совместно с экспертами был изучен каждый из заявленных 164 эпизодов, исследована информация, содержавшаяся в рассказах очевидцев, тщательно проверены данные о местах и времени проведения химических атак.

В ходе анализа полученной информации были отметены все сообщения, у которых был только один источник, а также те, в которых информация, по оценке Би-би-си, не содержала достаточно свидетельств и подтверждаемых фактов.

Методология, использованная Би-би-си, была проверена независимыми исследователями и экспертами.

Журналисты Би-би-си не смогли получить разрешение на съемку в интересующих их районах Сирии, поэтому не могут подтвердить некоторые данные относительно районов военных действий, однако считают информацию, собранную из других источников, достаточным основанием для своих выводов.

Безжалостная статистика

Наиболее часто в ходе химатак в Сирии применялся ядовитый газ хлор. Хлор принадлежит к веществам двойного назначения. Его применяют совершенно законным образом в гражданской промышленности. Однако применение хлора в качестве оружия запрещено международной конвенцией.

Наибольшее количество химатак произошло в северо-западной провинции Идлиб. Много инцидентов также зафиксировано в соседних провинциях Хама и Алеппо, а также в Восточной Гуте, пригороде Дамаска.

В разные периоды военных лет все эти регионы находились в расположении сил сирийской оппозиции.

Наибольшее число жертв химического оружия приходится на города Кафр Зита и Дума.

В обоих городах велись ожесточенные бои между силами оппозиции и правительственными войсками.

Согласно собранным данным, атака, при которой единовременно погибло наибольшее число человек, произошла в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб. Это произошло 4 апреля 2017 года. В тот день, по данным медиков, погибли 80 человек.

По данным ООН, кроме запрещенного химического оружия, во многих инцидентах с большим количеством человеческих жертв применялось и другое запрещенное оружие, например, кассетные бомбы.

Свидетельства указывают на правительство Сирии

Говоря об уничтожении арсенала химического оружия в Сирии, эксперты ОЗХО подчеркивают, что участвовали в его ликвидации, но не могут поручиться, что сирийскими властями был предъявлен весь их арсенал.

По словам экспертов ОЗХО, в сирийской декларации было много белых пятен и несоответствий.

Тем не менее в июне 2014 года президент Асад заявил, что в стране больше нет запрещенных отравляющих веществ.

Image caption Абдул Хамид Юссеф потерял в Хан-Шенхуне всю семью, включая жену и двух 11-месячных детей

Спустя почти три года в Хан-Шейхуне, подвергшемся химатаке, десятки человек умерли мучительной смертью.

Абдул Хамид Юссеф потерял в той атаке жену, двух 11-месячных детей-близнецов, двух родных братьев и одного двоюродного. Погибли и многие его соседи.

Вспоминая тот день, он говорит, что люди на улице падали как подкошенные.

"Они дрожали, как от озноба, изо рта шла пена, - вспоминает он. - Это было ужасающее зрелище. Я сразу тогда понял, что это химатака".

Сам Абдул потерял сознание и очнулся в больнице. Он сразу спросил о своей семье.

"Через 15 минут я их всех увидел - мертвых. Я потерял самых дорогих мне людей", - говорит Абдул.

Позднее совместная экспертная группа ОЗХО и ООН определила, что в тот день жители Хан-Шейхуна подверглись воздействию зарина.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Такие ракеты могут быть сброшены только с самолетов, которых нет у оппозиции. Снимок сделан после налета на Думу, когда город еще находился в руках повстанцев

Зарин считается в 20 раз смертельнее цианида. Как и все нервно-паралитические вещества, он воздействует на нервную систему человека. Особый фермент деактивирует сигналы мозга, в результате чего разрушаются нервные клетки. Происходит спазм сердца, мышц и дыхательных органов. Смерть от большой дозы зарина наступает в течение нескольких минут.

Незадолго до атаки в небе над Хан-Шейхуном видели самолет сирийских ВВС. Россия, поддерживающая режим Башара Асада, заявила тогда, что самолет бомбил склады оружия террористов, на которых было полно химического оружия, что якобы и послужило причиной появления токсичного облака над Хан-Шейхуном.

Однако эксперты ОЗХО утверждают, что образцы зарина, примененного в Хан-Шейхуне, совпадают с образцами, взятыми международными экспертами в 2014 году при ликвидации химического арсенала Сирии.

По меньшей мере это означает, что власти страны задекларировали не все, что было у них в наличии.

Кроме того, установлено, что из 106 доказанных химических атак 51 была осуществлена с воздуха, а из всех сторон конфликта военные самолеты есть только в распоряжении сирийской армии.

Журналисты-расследователи также считают, что на основании имеющихся данных можно говорить о пяти атаках с использованием горчичного газа, предпринятых боевиками ИГ (организация запрещена в России и ряде стран).

Башар Асад неоднократно обвинял в использовании химоружия силы оппозиции, но никаких доказательств этому не обнаружено.

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