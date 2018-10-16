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Уругвай сделал это. Канада делает это на этой неделе. За это во многих странах, в том числе и в России, вас ждут тюремные сроки, и канадцы рады, что у них не так. Правда, не все. Кто в стране кленового листа уже подсчитывает потенциальные убытки?

С 17 октября совершеннолетние канадцы смогут беспрепятственно покупать каннабис для личного пользования у получивших федеральную лицензию ритейлеров.

Стоит заметить, что в стране и так один из самых высоких в мире уровней потребления марихуаны, особенно среди молодежи.

Только за прошлый год канадцы потратили 5,7 млрд канадских долларов ($4,6 млрд) на использование марихуаны как в лечебных, так и в рекреационных целях - получается по 1200 долларов на человека.

Львиная доля продаж пришлась на черный рынок.

Тем временем Уругвай стал первой в мире страной, где этот наркотик был полностью легализован для любого возможного употребления.

В Португалии и Нидерландах каннабис также можно легально хранить.

Так кто же выиграет, а кто проиграет в Канаде от легализации марихуаны?

Адвокаты - в выигрыше

Легализация марихуаны в Канаде будет сопровождаться довольно жестким регулированием потребления и продажи этого продукта.

Поэтому множество случаев, связанных с каннабисом, как ожидается, попадет в канадские суды в ближайшие годы.

"Мы уходим от запрета, но движемся к очень дотошной структуре законодательного регулирования", - говорит юрист-наркоэксперт из Торонто Билл Богарт.

Такая трансформация часто приводит к появлению серых зон, лазеек и мелких законодательных неопределенностей, с которыми предстоит что-то делать.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption У канадской полиции может прибавиться работы

Один из ключевых вопросов будет заключаться в том, как полиции штрафовать водителей, севших за руль в состоянии наркотического опьянения от каннабиса.

К тому же, многие оспаривают надежность технологий, используемых для обнаружения психоактивного вещества в марихуане.

Некоторые департаменты полиции отказались от устройства для проверки слюны водителей из-за его дороговизны и непроверенности его работы в холодную погоду.

Богарт также уверен, что возникнут проблемы с легальным статусом съедобных продуктов из конопли, которые не будут полностью сертифицированы еще по меньшей мере год.

Также нерешенным остается вопрос употребления марихуаны по медицинским показаниям на рабочем месте.

Арендодатели - в проигрыше

Прекращение запрета означает, что в скором времени каннабис будет употребляться законно и, кроме того, в соответствии с федеральным законом можно будет легально выращивать эту траву дома в ограниченных количествах.

Арендодатели обеспокоены неприятностями, связанными с употреблением марихуаны и с ущербом для собственности, который может возникнуть при культивировании растения в жилом помещении.

Некоторые заранее подготовились: например, один крупный землевладелец в провинции Альберта заявил еще в сентябре, что запретит употребление и выращивание конопли во всех принадлежащих ему жилищах.

Согласно новому закону, правила, по которым человек может потреблять каннабис, устанавливают провинции. Это создало законодательную разноголосицу по стране в целом.

Например, в Онтарио человеку разрешается употреблять каннабис там, где допустимо курить табак.

Потребление марихуаны на публике будет совсем запрещено в Нью-Брансвике, Ньюфаундленде, Лабрадоре и Саскачеване.

Глобальные бренды - в выигрыше

Рынок каннабиса, как ожидается, будет резко расти. Крупный бизнес не уклоняется от инвестиций, поскольку психологическая стигма, связанная с потреблением этого наркотика, в Канаде постепенно исчезает.

Аналитики предполагают, что размер потребительского рынка будет составлять от 4,2 до 8,7 млрд долларов США, при этом 3,4-6 млн человек приобретут каннабис уже в первый год после легализации.

Разумеется, эти цифры вызвали интерес у крупных корпоративных игроков.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Производство на конопляных фермах резко выросло в ожидании федерального закона

Coca-Cola следит за ростом использования непсихоактивного каннабидиола в качестве возможного ингредиента в фитнес-напитках и уже провела предварительные переговоры с канадским лицензированным производителем напитков Aurora Cannabis о разработке товарной линейки с марихуаной.

Constellation Brands - владелец торговой марки пива Corona - инвестирует в акции производителя медицинской конопли Canopy Growth, чтобы извлечь выгоду из растущего спроса на этот препарат и выпустить новый безалкогольный напиток на основе каннабиса.

Подобно Canopy и Aurora, другие крупные лицензированные производители конопли строят новые заводы и наращивают производство в преддверии легализации.

Фермерская конопля - в проигрыше?

Как же мелким фермерам вписаться в рынок наряду с крупными производителями и их взлетающими акциями?

Сторонники "крафтовой марихуаны" говорят, что обеспечение доступа независимых производителей на общий рынок будет подрывать позиции дельцов черного рынка и способствовать адекватному розничному ценообразованию каннабиса.

Но они по-прежнему сталкиваются с препятствиями: им не хватает финансирования, остаются также ограничения в сфере землепользования.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Некоторые потребители марихуаны опасаются, что после 17 октября ее продажа приобретет слишком корпоративный характер

У некоторых мелких производителей уже есть ограниченные лицензии на выращивание медицинской конопли, но они также поставляли свой продукт на черный или серый рынок.

Стремясь разнообразить оборот каннабиса, канадские законодатели разработали специальные лицензии на микрокультивирование и микрообработку.

Правительство также думает, как отказаться от привлечения к ответственности лиц с незначительными административными нарушениями, связанными с коноплей.

Исследователи конопли - в выигрыше

Еще многое предстоит узнать о влиянии каннабиса на организм человека.

Исследования медикаментозного и рекреационного использования конопли были ограничены даже в Канаде, хотя медицинская марихуана была легализована с 2001 года.

Финансирование исследований было трудно найти, доступ к каннабису для исследователей был ограничен, и большая часть научных работ сосредоточилась на опасностях препаратов.

Теперь есть надежда, что легальный статус этого наркотика будет способствовать инвестициям в научные опыты, в которых рассматриваются последствия употребления каннабиса.

Среди важных тем - воздействие этого вещества на психическое здоровье, нервную систему, беременность, посттравматическое расстройство, навыки вождения автомобиля и обезболивание.

Джастин Трюдо - в выигрыше

В ходе предвыборной кампании 2015 года Джастин Трюдо пообещал, что в случае победы Либеральной партии правительство сразу же приступит к легализации и регулированию продажи марихуаны.

Три года спустя он может вычеркнуть эту строчку в своем списке невыполненных предвыборных обещаний.

Трюдо защищает легализацию марихуаны, заявляя, что новый закон не позволит преступникам пожинать плоды черного рынка.

Но многие его противники опасаются возможных рисков для здоровья и безопасности нации.

Между тем регулирование потребления каннабиса достанется местным и провинциальным властям, и это их не слишком радует.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Для канадского премьера Джастина Трюдо легализация марихуаны была одним из ключевых пунктов предвыборной программы

Города Канады - в проигрыше? Не факт

Власти канадских городов говорят, что они находятся на переднем крае легализации марихуаны.

Они будут нести ответственность за исполнение нового закона, а также за регулирование торговли, контроль за ее выращиванием на дому, лицензирование бизнеса и употребление каннабиса в общественных местах.

Но многие города говорят, что им еще неизвестно, как будут перераспределяться в бюджете федеральные налоги, собранные с продаж конопли.

Некоторые муниципалитеты уже проголосовали против открытия точек продажи марихуаны на вверенной им территории.

По прогнозам федерального правительства, оно будет получать 400 млн долларов в год в виде налоговых поступлений от продажи каннабиса.

В сделке, достигнутой с провинциями, федеральный бюджет будет удерживать 25% налоговых поступлений до годового лимита в 100 млн долларов.

Остальное отправится в провинции, что, в свою очередь, даст дополнительное финансирование городам и муниципалитетам.