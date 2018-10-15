Кокорина и Мамаева арестовали. Что дальше?

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Защита футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которых на прошлой неделе Тверской суд Москвы поместил под стражу по делу о хулиганстве, обжаловала их арест.

"В апелляционной жалобе я прошу изменить меру пресечения на запрет определенных действий, которые бы позволили ему продолжить профессиональную трудовую деятельность в ФК "Краснодар", а местом исполнения меры пресечения определить квартиру в Краснодаре", - рассказал РИА Новости адвокат Мамаева Игорь Бушманов.

По его словам, контракт Мамаева с футбольным клубом "Краснодар" предусматривает штраф за пропуск тренировок, который превышает готовую зарплату футболиста. Адвокат также добавил, что у Мамаева есть жена и двое детей.

Арест обжаловала и защита Кокорина.

"Я направил апелляцию в Тверской суд города Москвы. По мнению стороны защиты, судом не были учтены все обстоятельства это дела", - заявил агентству адвокат Кокорина Олег Попов. По его словам, Кокорин "не предпринимал противоправных действий" на парковке 2-й Брестской улицы (там был избит водитель), а наоборот пытался разнять конфликтующих и остановить потасовку.

Адвокаты обоих футболистов также попросили Мосгорсуд прекратить дело о хулигантсве, возбужденное в отношении спортсменов.

В отношении Кокорина и Мамаева возбуждены уголовные дела о побоях (статья 116 УК) и хулиганстве организованной группой (часть 2 статьи 213 УК). Их подозревают в избиении водителя телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука и в драке с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и с генеральным директором ФГУП "НАМИ" Сергеем Гайсиным.

"Конфликт между Александром Кокориным и Денисом Паком, произошедший 8 октября в кафе, возник спонтанно на бытовой почве в результате словесной перепалки и не может быть квалифицирован согласно части 2 статьи 213 УК РФ (хулигантство), а может квалифицироваться в соответствии со статьей 116 УК РФ (побои)", - заявил адвокат Кокорина.

По его словам, "важно отметить факт примирения между сторонами прямо на месте возникновения конфликта, в кафе". При этом защита Пака информацию о том, что они якобы помирились с Кокориным сразу после потасовки, пока не прокомментировала.

Обе драки, ставшие причиной возбуждения дел, произошли утром 8 октября. Сначала группа молодых людей избила Соловчука на парковке у гостиницы Пекин, а примерно через час - Пака и Гайсина в кафе на Большой Никитской. Полиция считает, что среди этих людей были Мамаев, Кокорин и младший брат последнего - Кирилл.

Потерпевшие Пак и Гайсин участвовали в разработке автомболей Aurus, которые также известны как "Кортеж" Владимира Путина. В понедельник глава государства наградил их, а также еще 20 человек, за вклад в реализацию этого проекта. Пак получил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, а Гайсин - орден Александра Невского.

Потеряют ли футболисты работу?

Кокорин - нападающий "Зенита", а Мамаев - полузащитник "Краснодара". Оба футбольных клуба подтвердили, что их игроки участвовали в драках и пообещали их наказать. В частности, "Краснодар" заявил о намерении расторгнуть контракт с Мамаевым.

"В данный момент мы изучаем, как разорвать контракт с игроком. К сожалению, контракты составлены таким образом, что они максимально защищают профессиональных спортсменов. Но мы сделаем всё, чтобы этого добиться", - говорилось в заявлении клуба. 9 октября он обратился с заявлением о расторжении контракта в Российский футбольный союз.

Зенит также пообещал наказать Кокорина, однако не уточнил, как именно. "Сейчас мы не считаем необходимым говорить о наказании игрока со стороны клуба. Оно последует. Но в настоящий момент руководство "Зенита" и болельщики не чувствуют ничего, кроме разочарования, что один из наиболее талантливых футболистов страны повел себя отвратительно", - говорилось в заявлении клуба.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Мамаев (слева) и Кокорин выступали в том числе за сборную России по футболу

В случае, если у футболистов при любом исходе уголовного дела возникнут проблемы с трудоустройством, глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал взять их в чеченский футбольный клуб "Ахмат".

"Обычно, выйдя на свободу, человек оказывается в новой изоляции. На этот раз от него отворачивается общество. Появляются проблемы с трудоустройством. Я посоветовался с руководством футбольного клуба "Ахмат", мы готовы при любом исходе уголовного дела, когда Александр Кокорин и Павел Мамаев окажутся на свободе, если даже это произойдет завтра или через продолжительное время, трудоустроить их в нашей команде", - написал Кадыров в своем телеграм-канале.

В каких условиях Кокорин и Мамаев содержатся в СИЗО?

Кокорин и Мамаев находятся в московском СИЗО "Бутырка". "Никома не пожелаю здесь оказаться", - заявил Мамаев посетившей его в СИЗО журналистке "Дождя" и члену московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Когершын Сагиевой.

"Надеюсь, что в ситуации разберутся, не унываю. Утром ел кашу, пью чай. Первым делом спросил, есть ли спортзал. Написал заявление, чтобы попасть туда. Пришло много писем, я пытаюсь всем ответить. Всё читаю", - рассказал журналистке Кокорин.

Ответственный секретарь московской ОНК Иван Мельников, также посетивший футболистов в следственном изоляторе, заявил РИА Новости, что "свою физическую форму они не потеряют".

"В СИЗО "Бутырка" у футболистов есть возможность пользоваться камерами, переоборудованными в небольшой спортзал, данная услуга платная и стоит до 400 рублей в день", - сказал он, отметив, что после спортзала они смогут принять душ, который, согласно регламенту СИЗО, положен только раз в неделю.

С питанием в СИЗО футболисты смирились. "Не дома, конечно, но можно есть", - сказал Кокорин. "Я же не на курорте, все понимаю", - отметил Мамаев.

Мамаев также рассказал, что слышал о предложении Кадырова о ФК "Ахмат", но комментировать его не стал.

"Александр [Кокорин] просмотру передач предпочитает книги. Он взял литературу из библиотеки. Но новости посмотрел и знает, что Рамзан Кадыров предложил ему место в его клубе. Он очень благодарен ему за слова поддержки", - рассказала "Комсомольской правде" член московской ОНК Светлана Метегина.

Реакция близких и спортивного сообщества

Светлана Кокорина, мать арестованных братьев Кокориных, назвала случившееся с ее сыновьями катастрофой. "Для вас это просто шоу, и вы реально не понимаете [что я чувствую], а для меня это катастрофа всей жизни", - заявила она в эфире Первого канала.

Мать Кокориных также предложила вместо тюрьмы прилюдно наказать сыновей. "Я готова с ними выйти на Красную площадь, и пусть приедет вся страна, все, кто негодует, ударят нас, побьют, но не нужно закрывать их от общества", - сказала она в эфире "России-1".

По ее словам, в драке с чиновниками была провокация. "Когда смотришь видео без звука и не понимаешь, что происходит, - это шок. Но там была провокация. В мужской компании заведено, что когда тебя оскорбляют, ты отвечаешь", - заявила Кокорина.

Гражданская жена Кокорина Дарья Валитова предположила, что поведение ее мужа связано с пропуском ЧМ-2018 из-за травмы. "Единственное, чего хочу, чтобы он вышел на свободу и был рядом со мной и нашим ребенком. Знаю, что-то, что сейчас происходит, может многого лишить его ребенка. Не знаю, наверное, что-то у него накопилось. Было психологически тяжело после ЧМ, он остался без него, а готовился четыре года", - сказала она.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Александр Самедов (справа) призвал наказать Мамаева (слева) и Кокорина по справедливости

Полузащитник московского "Спартака" Александр Самедов в эфире телеканала "Москва 24" поддержал арестованных футболистов.

"Переживаю за ребят, очень неприятно то, что вокруг этой ситуации началось какое-то безумство, хочется чтобы все было по закону, по справедливости, - заявил футболист. - Я в жизни больше с Сашей Кокориным общался и дружил, с Пашей Мамаевым в сборной играли. Они оступились, с них никто не снимает ответственности, но в первую очередь это очень порядочные люди", - сказал он.

Также по поводу ситуации с Кокориным и Мамаевым высказался вратарь "Рубина" Сослан Джанаев. "Никто не оправдывает их поступок и они должны понести наказание, но не столь жесткое. Друзья, давайте будем добры друг к другу, научимся прощать, не оскорблять и дать возможность исправиться людям. Саня, держись, сил тебе, твоей семье и близким", - написал он.

Аналогичного мнения придерживается и нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов. "Проще всего сейчас осуждать этих ребят, тем самым только ухудшая ситуацию. Не лучше ли дать им возможность исправить эту ошибку, и загладить свою вину перед пострадавшими, и всем обществом в целом! Все нуждаются в прощении, и поддержке! Давайте все будем чуточку снисходительнее и добрее", - написал он в своем "Инстаграме".