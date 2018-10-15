Правообладатель иллюстрации TASS/Aleksandr Shcherbak Image caption Известность Алексею Красовскому принес вышедший в 2016 году фильм "Коллектор", главную и - по сути - единственную роль в котором сыграл актер Константин Хабенский

Еще не завершенная кинокартина "Праздник" Алексея Красовского оказалась в центре скандала: в социальных сетях и многих российских СМИ появились критические публикации о недопустимости снимать "черные комедии о блокаде Ленинграда".

Фильм рассказывает о том, как привилегированная семья Воскресенских празднует Новый год в блокадном Ленинграде и собирается приготовить курицу без помощи кухарки, которой Воскресенские недавно лишились. Все действие картины разворачивается в новогоднюю ночь в одной квартире.

В середине октября сразу несколько изданий привлекли внимание к съемкам фильма. К примеру, "Комсомольская правда" выпустила материал под заголовком "Комедию" о блокадном Ленинграде сняли по сценарию абвера?", а "Московский комсомолец" обвинил Красовского, выступающего одновременно в роли режиссера и сценариста картины, в том, что тот "кощунственно смеется над памятью об умерших блокадниках".

"На создание комедии, "местами черной, но чаще светлой" под названием "Праздник" про блокадный Ленинград потребуется 1,5 миллиона рублей. То есть от рубля до трех с половиной на каждого погибшего. Это ведь совсем не дорого, правда?" - заключает автор публикации в "МК".

В Российском военно-историческом обществе считают, что подобный фильм нельзя выпускать в прокат. "Это надругательство над нашей историей. Это оскорбление, нанесенное лично каждому человеку, который неравнодушен к истории своей страны и чтит наших героев, чтит память жертв Великой Отечественной войны", - цитирует ТАСС научного директора РВИО Михаила Мягкова.

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой не выдавать картине прокатное удостоверение. Сам факт съемок комедии, действие которой разворачивается в блокадном Ленинграде, он назвал "глумлением над историей нашего народа".

Как рассказал сам Алексей Красовский в интервью Русской службе Би-би-си, обвинения в кощунстве в адрес его фильма "Праздник" совершенно беспочвенны и строятся на вырванных из контекста словах.

С Алексеем Красовским поговорил корреспондент Би-би-си Виктор Нехезин.

Алексей Красовский: Это комедия не о блокадном Ленинграде, а о людях, привилегированных, у которых есть сумасшедшие льготы по тем временам, живущих припеваючи. Если убрать этих людей, то останется "комедия о блокадном Ленинграде". А если еще вставить слово "черная", чтобы совсем сгустить краски, то получится совсем кошмар, и можно придумать себе все что угодно. Разумеется, это не черная комедия, и она не о блокадном Ленинграде. Она, повторюсь, о людях с привилегиями.

Би-би-си: То есть речь идет о полулегендах о том, как Жданов и подобные ему люди имели в блокадном Ленинграде доступ к еде и не просто к еде, а к изысканной еде?

А.К.: Нет, мы не рассказываем историю про Жданова. Это никакое не документальное кино. Никакой изысканной еды там нет. По тем временам ее, может быть, можно назвать изысканной: то есть у людей курица, шампанское, яблоки, картофель. Но по нашим меркам ничего в этом изысканного нет. Никакой там икры, и что там еще мнилось на федеральных каналах, разумеется нет. Мы не совсем сошли с ума.

Би-би-си: С чего начался скандал? Почему начали так много говорить о вашем фильме?

А.К.: Насколько я знаю заказ и задачу нашей власти - чтобы в каждой области были какие-то раздражители, и чтобы ни в коем случае этим раздражителем не был ни наш президент, ни государственная дума, которая сегодня, как вы знаете, устроила людям праздник в виде пенсионной реформы, заставив людей дольше работать и еще больше платить за коммунальные и другие услуги. Чтобы люди не раздражались на это - а на это, как вы понимаете, раздражаться очень легко и просто, - они каждую неделю подкидывают каких-то людей, вроде спортсменов или режиссеров, бьющих людей или снимающих страшное кино, насмехающихся над памятью и так далее.

Думаю, цель очень простая. То есть не думаю, я в этом уверен. Наше кино, повторяюсь, начало сниматься уже давно, и съемки уже закончились. Почему сейчас? Я думаю, это к ним вопрос.

Би-би-си: То есть не было никакого повода? Получается, скандал начался на ровном месте?

А.К.: Для нас - на ровном месте. Поверьте, нам был бы на руку этот скандал - будь я совсем мерзотной тварью, как многие люди пишут - наверное, мне было бы на руку устроить всю эту сенсацию во время сбора средств. Наверное, я бы их тогда собрал быстрее. Но нет. И сбор средств давно закончился, и съемки закончились. Поэтому для меня, да, это на ровном месте. На пустом, я бы даже сказал.

Би-би-си: А откуда у вас деньги?

А.К.: Я режиссер и сценарист и зарабатываю непосредственно этим трудом. До того, как снять эту картину, я снял "Коллектора". У меня есть доход, который я получаю как сопродюсер картины "Коллектор". И именно на эти свои личные сбережения я и снял вместе с оператором Сергеем Астаховым эту картину.

Би-би-си: Возвращаясь к скандалу, как вы думаете, почему реакция многих людей оказалась такой резкой?

А.К.: Я расспрашивал людей на улице - потом, может быть, поделюсь этим видео - что их раздражает в этой новости. Большинство, поверьте, просто не знает ни о каком скандале. Что, может быть, нормально и хорошо. Людей раздражает комбинация слов "комедия о блокаде Ленинграда". Если давать еще слово "черная", чтобы усугубить ситуацию, произнести эти слова каким-нибудь зловещим голосом, как это умеют делать наши пропагандисты на телевидении, то покажется, конечно, какая-то страшная чернуха. Рисуется безумный человек.

То, как умеет сгущать краски наше телевидение - в этом ему, безусловно, нет равных. Думаю, именно это и взбесило. Люди придумали сюжет [фильма], как я уже это описал в том же самом "Коллекторе". Придуманный сюжет, воображение, оно намного смелее, чем любые наши сценарии, предпосылки и конкретные сюжеты.

Би-би-си: Кто уже присоединился к критике в ваш адрес? Вы за этим следите?

А.К.: Смешной вопрос. Сейчас бомбят - уже четвертый день, - по-моему, из всех орудий. Перечислять вам я устану. Мне звонит телефон каждые две-три минуты. Всем нужны комментарии, всем нужно подливать масла в огонь.

Би-би-си: А когда, собственно, выйдет ваш фильм и как вы планируете его показывать?

А.К.: Планы такие же, как были в свое время с "Коллектором". Завершить картину: монтаж, озвучание, цвет, музыку. Потом мы идем к прокатчикам и показываем картину им. Потом определяемся с датами, сроками и всем остальным. Как обычно.

Би-би-си: То есть пока рано говорить о том, когда выйдет фильм?

А.К.: Да, я думаю, рано. Для меня очевидно, что это будет в 2019 году. Я безусловно успею сделать картину в 18-м году. Если, опять же, позволят сумасшедшие противники и вот этот вот весь фурор. Но если не я, то закончат, значит, какие-то другие люди. Но сейчас уже запретить ее сложно. Есть и другие способы, как донести ее до зрителя. И их много.