Хабиб против Мэйуэзера. Почему все говорят об этом бое? И состоится ли он?

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Спортивная пресса активно обсуждает возможность встречи на ринге российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова и американского боксера Флойда Мэйуэзера. Основания для разговоров есть - Нурмагомедов вскоре после недавней победы на Конором Макгрегором бросил вызов легендарному боксеру, а тот ответил, что не против выйти на ринг.

Русская служба Би-би-си объясняет, почему всех поклонников смешанных единоборств и бокса это так волнует, хотя ни дата боя, ни место проведения не согласованы, да и не факт, что он вообще состоится.

Кто эти люди?

Хабибу Нурмагомедову 29 лет, он самый популярный российский боец ММА прямо сейчас. Хабиб родился и вырос в Дагестане. С детства он занимался различными единоборствами (вольной борьбой, дзюдо, боевым самбо) под руководством отца, который до сих пор остается его тренером.

За карьеру в смешанных единоборствах Нурмагомедов провел 27 боев и не потерпел ни одного поражения. Сейчас он является чемпионом в легком весе по версии UFC - это ведущая мировая организация, проводящая турниры по ММА.

До последнего времени карьеру Нурмагомедова в UFC можно было назвать безупречной. Он одерживал победу за победой, ни разу не заставив судей сомневаться в своем превосходстве. Секрет успеха Нурмагомедова был таков: он хорошо держался в стойке и прекрасно боролся на настиле.

В апреле 2018 года Нурмагомедов завоевал титул чемпиона мира в легком весе. Это открыло ему путь к главному бою в карьере - с самым популярным бойцом ММА, скандально известным ирландцем Конором Макгрегором.

Подготовка к главному бою в карьере Нурмагомедова проходила на фоне заочного конфликта с будущим соперником. Макгрегор даже атаковал автобус , в котором находился россиянин. Конфликт привлек к поединку огромное внимание.

Параллельно Нурмагомедов успел ввязаться в заочную перепалку с российским рэпером Тимати. Мирить спортсмена и музыканта пришлось главе Чечни Рамзану Кадырову.

7 октября в Лас-Вегасе Нурмагомедов уверенно победил Макгрегора. Тот сдался в четвертом раунде после удушающего приема. После окончания боя Нурмагомедов атаковал одного из членов команды поверженного соперника, а секунданты Хабиба, в свою очередь, набросились на Макгрегора.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Нурмагомедов не оставил Макгрегору шансов, но победа была омрачена скандалом

Вскоре после этого Нурмагомедов вызвал Мэйуэзера на бой.

Флойду Мэйуэзеру-младшему из США 41 год. Отец и дяди Флойда были профессиональными боксерами, и в этом он похож на Нурмагомедова, родственники которого занимались борьбой.

Он рано - в 19 лет - начал профессиональную боксерскую карьеру. В 21 год впервые стал чемпионом мира. Флойд провел на профессиональном ринге 50 боев и не потерпел ни одного поражения.

Мэйуэзер дерется уже два десятилетия и за это время завоевал пояса в пяти весовых категориях. С ним пытались соперничать известнейшие боксеры XXI века, но все уходили с ринга побежденными.

Хотя Мэйуэзер ни разу не проигрывал, в его долгой карьере были разные бои. В 2007 году он не без труда одолел ветерана Оскара де ла Хойю, победив раздельным решением судей. В 2011-м его обвиняли в неспортивном поведении за неоднозначный нокаут Виктора Ортиса.

Но, несмотря на трудные или неоднозначные поединки, никто не ставит под сомнение, что Мэйуэзер заслужил статус великого (если не величайшего) боксера. Он хорош во всех компонентах бокса, но особенно в защите. Боец так мастерски уходит от ударов и блокирует их, что соперникам зачастую просто не удается разбить ему лицо. Именно поэтому одного из его прозвищ "Красавчик".

Другое прозвище Мэйуэзера еще короче и проще: "Деньги". Вместе со славой он стяжал еще и гонорары, каких не доставалось никому в истории профессионального бокса.

Деньги были важным фактором, когда в 2017 году Мэйуэзер вышел на бой против Конора Макгрегора. Ради этого поединка американец, которому тогла было 40, решил отозвать объявление о завершении карьеры. Бой шел по правилам бокса, ради него Макгрегор на время прекратил выступать в ММА.

Победа Флойда в 10 раунде принесла ему 100 миллионов долларов без учета дополнительных бонусов. Сам Мэйуэзер оценивал совокупные доходы от боя в 300 миллионов долларов. Согласившись на вызов Нурмагомедова, Мэйуэзер дал понять, что тоже не прочь заработать.

Почему они решили драться?

После победы над Макгрегором Нурмагомедов активно ищет нового соперника. Дядя спортсмена Алекс Нурмагомедов сказал "Спорт-Экспрессу", что реванша с Макгрегором не будет, а следующий предполагаемый соперник - американский боец ММА Тони Фергюссон.

В тоже время, по словам родственника, Нурмагомедов может и вовсе уйти из UFC, если организация разорвет контракт с его соратником Зубайрой Тухуговым. Он тоже выступает в UFC и участвовал в потасовке после боя с Макгрегором.

Возможно, именно из-за шаткого положения в UFC Нурмагомедов (всерьез или нет) решил пойти по пути Макгрегора и тоже вызвал боксера Мэйуэзера на бой. Сейчас Нурмагомедов на пике славы, и такой поединок при любом исходе может принести десятки миллионов долларов. Тот же Макгрегор получил за проигранный боксерский матч 30 миллионов.

Если бой состоится и победа останется за Нурмагомедовым, то он без преувеличения впишет свое имя в историю. Если проиграет, никто не будет судить его строго.

Если же Нурмагомедов блефует, то в его действиях все равно можно найти логику. Чем больше о Нурмагомедове говорят, тем больше шансов, что либо UFC пойдет ему на уступки, либо другая организация предложит выгодный контракт.

Вероятно, что и предварительное согласие Мэйуэзера объясняется не столько реальным желанием драться, сколько стремлением подогреть интерес к своей персоне. В декабре 2018 года Мэйуэзер намерен провести боксерский матч с филиппинцем Мэнни Пакьяо. Пока вероятность этого боя выше, чем вероятность боя с Нурмагомедовым. Но, в любом случае, разговоры об обоих поединках подогревают интерес к одному человеку: Флойду Мэйуэзеру.

Правообладатель иллюстрации John Gurzinski/AFP/Getty Images Image caption Флойд Мэйуэзер и Пакьяо уже дрались в 2015 году. Победил Мэйуэзер

Если же Мэйуэзер действительно намерен выйти на ринг против россиянина, то одним из главных мотивов для такого шага будут все те же деньги. В "Инстаграме" он написал, обращаясь к телекомпаниям и аренам: "CBS, Showtime и MGM Grand, доставайте свои чековые книжки"!

Так будет бой или нет?

Есть сразу несколько обстоятельств, препятствующих встрече Хабиба и Флойда на ринге.

Для начала - чисто спортивные. В 2017 году состоялся исторический бой между Мэйуэзером и Конором Макгрегором, ради которого ирландец согласился биться исключительно по правилам бокса. Нурмагомедов, бросая сейчас вызов, не уточнил, по каким правилам он готов биться с Мэйуэзером, и было бы преждевременно предполагать, что боец ММА готов соперничать с чемпионом по боксу по правилам бокса. Хабиб Нурмагомедов, в отличие от побежденного им недавно Макгрегора, гораздо лучше борется, чем бьется в стойке.

В свою очередь, Флойд Мэйуэзер вряд ли согласится на участие в бое по правилам ММА. По крайней мере, год назад никто всерьез не обсуждал, что Мэйуэзер может ради Макгрегора променять боксерский ринг на октагон. Американский чемпион по боксу уже сейчас находится в очень солидном для спортсмена возрасте - ему 41 год, поэтому не стоит ожидать, что ради боя с Хабибом он вдруг решит обучиться борцовским приемам.

В данный момент Флойд Мэйуэзер озабочен совсем другим поединком - с филиппинцем Мэнни Пакьяо. Мэйуэзер и Пакьяо дрались в 2015 году, и тогда американский боксер одержал победу по очкам, получив рекордный в истории бокса гонорар в 210 миллионов долларов. Поединок небезосновательно называли "боем тысячелетия". В сентябре этого года Мэйуэзер написал в своем "Инстаграме", что снова встретится с Пакьяо уже в декабре, и сумма контракта опять будет девятизначной.

С одной стороны, подготовка к этому бою поможет Мэйуэзеру вернуть себе спортивную форму, которую он не мог не подрастерять за минувший год. С другой, он вряд ли захочет участвовать в двух подряд проектах, в каждом из которых на кону стоит столь многое - огромные деньги, здоровье и репутация непобежденной легенды. Если он и не откажется от встречи с Нурмагомедовым совсем, то отложит ее на вторую половину 2019 года. Будет ли ждать так долго Хабиб? И будет ли тогда этот бой все еще актуален? Пока ответов на эти вопросы нет.

Наконец, еще одно обстоятельство. Мэйуэзер ответил Нурмагомедову, что готов драться - но в Лас-Вегасе. На что Хабиб тут же заявил, что Лас-Вегас ему не подходит, там он "не получит своих денег". Дело в том, что Атлетическая комиссия штата Невада, где находится Лас-Вегас, отказалась выплачивать дагестанцу гонорар за бой с Макгрегором до окончания расследования обстоятельств массовой драки после окончания поединка. Хабибу как инициатору потасовки грозит штраф.

Вопрос о месте проведения боя с Мэйуэзером не кажется самым принципиальным, но может стать хорошим поводом отказаться для поединка и сохранить лицо - причем для любой из сторон.

Кто победит?

Предположим все же, что поединок между Нурмагомедовым и Мэйуэзером состоится. Каковы в этом случае шансы каждого из спортсменов?

Если бой будет проводиться по любым правилам, кроме боксерских, преимущество будет на стороне Хабиба Нурмагомедова. Смысл ММА в способности сочетать приемы разных боевых искусств. Поэтому великолепное владение лишь одним из стилей не может компенсировать пробелы в других техниках. А Мэйуэзер, насколько известно, умеет лишь одно - великолепно боксировать. Россиянин же прекрасный борец, добывший большинство побед в партере.

А вот если бой будет проходить по правилам бокса, у Нурмагомедова против Мэйуэзера практически не будет шансов. Сейчас об этом можно говорить со всей уверенностью, если вспомнить прошлогодний бой Макгрегора с американцем. Конор тогда продержался против чемпиона по боксу десять раундов, и уже это можно считать отличным результатом для бойца ММА, но победить он никак не мог.

Между боксом и ММА столько различий, что мастер смешанных единоборств на боксерском ринге всегда будет "не в своей тарелке". Во-первых, в боксе боец смешанного стиля не может применить весь арсенал доступных ему приемов, вынужденно ограничиваясь лишь ударами руками.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Бой Мэйуэзера с Макгрегором показал, что американцу по-прежнему нет равных в ринге

Во-вторых, поединок по правила профессионального бокса продолжается намного дольше, чем бой ММА. Год назад Макгрегор очень бодро выглядел первые четыре-пять раундов (которые и привык проводить в октагоне), но потом заметно сдал и отдал инициативу. Вероятно, Нурмагомедов сейчас более вынослив, чем Макгрегор год назад, но и его вряд ли хватит на весь боксерский поединок.

Боксерские перчатки - еще один серьезный фактор, дающий огромное преимущество чемпиону по боксу. Для бойцов ММА они непривычно большие, тяжелые и мягкие. Это сказывается и на выносливости, и на технике удара, и на технике защиты. Даже за несколько месяцев, которые будут у Нурмагомедова на подготовку к бою, сложно будет в совершенстве освоить новую технику.

И наконец, последнее, но немаловажное различие двух видов спорта - движение во время боя. "Порхай как бабочка, жаль как пчела", - говорил легендарный боксер Мохаммед Али. Боксеры двигаются в ринге так, чтобы им было удобно наносить удары, а сопернику - нет. В ММА принцип в целом тот же, но с большими поправками: ведь в смешанных единоборствах можно бить ногами, наносить удары ниже пояса и проводить броски. Из-за этого техники защиты и атаки серьезно отличаются от боксерских.