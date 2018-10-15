"Сейчас мы тебя застрелим": сотрудник Amnesty рассказал о похищении в Ингушетии

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15 октября московское отделение правозащитной организации Amnesty International заявило, что в Ингушетии похитили его сотрудника Олега Козловского. По его собственным словам, неизвестные люди посадили его в машину, увезли в поле, избили, угрожали изнасилованием и инсценировали казнь.

Инцидент, о котором рассказывает Козловский, произошел, по его словам, вечером 6 октября, когда он занимался мониторингом массовых протестов в Магасе против подписания договора о границе между Ингушетией и Чечней. Ингуши, вышедшие на улицы, утверждали, что по этому соглашению Чечня получила горные приграничные территории, которые они считают своими.

По словам Козловского, его хотели склонить к сотрудничеству. Похитители называли себя сотрудниками органов безопасности, но не представлялись и документы не показывали. Они были в масках, говорит исследователь Amnesty International.

"Этот насильственный инцидент вызывает шок и тревогу. Но власти должны понимать, что нас не смогут запугать люди, которые прячутся за масками. Мы подали заявление о преступлении в российские компетентные органы», - заявила Мари Стразерс, директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии.

Агентству Интерфакс в правоохранительных органах Ингушетии сообщили, что проверяют информацию о возможном похищении Козловского. При этом в местном МВД заявили. что пока это информация не подтверждается, а также отметили, что от самого Козловского заявления не получали.

Специальный корреспондент Русской службы Би-би-си Илья Барабанов, который освещал протесты в Ингушетии, поговорил с Козловским о его похищении.

Русская служба Би-би-си: Шестого октября тебя похищают из гостиницы. Тебя встречает человек, под соусом встречи с одним из лидеров ингушской оппозиции тебя из этой гостиницы выманивает, и тебя там на улице хватают. Вот этот человек, который ждал тебя в гостинице, он как-то представился, показал тебе какие-то документы? Ты понимаешь, кто это?

Олег Козловский: Нет, это был незнакомый мне человек. До этого я обсуждал со своими контактами в Ингушетии возможность встретиться с этим представителем оппозиции. Поэтому я не был удивлен, когда кто-то пришел и назвал это имя. Я вопросов лишних задавать не стал: ну, наверное, не хотят лишний раз люди светиться. В целом это выглядело, конечно, странно, что ко мне прямо в номер постучали, учитывая, что я никому не говорил, где остановился. Я исходил из того, что выяснить - небольшая проблема. Я потерял бдительность, потому что как минимум один момент должен был меня напрячь - ко мне обратились по имени и отчеству. Отчество свое я никому в Ингушетии не называл. Очевидно, эти люди либо в гостинице, либо где-то еще взяли мои паспортные данные.

Би-би-си:Шестого числа утром мы с тобой встречались. Пока ты был на улице, у тебя не было контактов с представителями центра "Э", ФСБ? Нас накануне останавливали представители полиции, проверяли документы, но оставили в покое после того, как поняли, кто мы такие. У тебя никаких там непосредственно на улице контактов с такими людьми не было?

О.К.: Я прилетел [в Ингушетию] пятого. Нет, меня никто не обыскивал, не проверял, не подходил и не задавал никаких таких вопросов. Либо они меня упустили, либо подумали, что надо не спугнуть.

Би-би-си:Ты выходишь из гостиницы с этим человеком, садишься в машину и понимаешь, что там никакая не ингушская оппозиция, а совсем другие люди. В какой момент ты понял, что что-то идет не так, и это не оппозиционеры, а спецслужбы?

О.К.: Мне указали на машину со словами, мол, что этот активист не выходит на улицу, потому что опасается задержания. Ну, ситуация, которую можно понять. Но я сажусь в машину, а в машине никого нет. Я один первую минуту там находился. Успел только отправить СМС своему руководителю в Международной амнистии, что я иду на встречу, и не успел ничего добавить, потому что в этот момент сели два парня в черных марлевых повязках на лице, в черных бейсболках. То есть с закрытыми лицами. Они стали достаточно жестко требовать, чтобы я отдал им телефон, потом чтобы я его выключил, стали шарить по моим карманам. Оставался шанс, что это, может быть, такие нервные местные оппозиционеры, которые так вот боятся чего-то, но я уже понимал, что ситуация вышла из-под контроля.

Media playback is unsupported on your device Что происходит в Ингушетии: хронология событий

Би-би-си:Как это происходило?

О.К.: Я сидел на заднем сидении. Начал отправлять СМС, вижу, что около двери стоит то ли тот парень, что меня подвел к машине, то ли один из молодых ребят. Выйти я из машины не могу. В этот момент одновременно садятся на водительское и на боковое сиденье сзади два парня, одинаково одетых. Сразу же: "Телефон отдал! Выключил телефон, быстро!"

Пока я выключал телефон, другой мужчина, который сидел спереди, несильно ударил мне кулаком по лицу, чтобы, видимо, ускорить этот процесс. Было понятно, что это какая-то силовая штука. Они не говорили, кто они, я не мог на сто процентов быть уверен, что это силовики, я думал, это могло быть местное подполье. Поначалу они хотели, чтобы я так думал, потому что первое, что они мне потом сказали, это: "Мы думаем, что ты работаешь на ФСБ". Мы видели, говорят, что ты ходил в ФСБ.

Я говорю, ребята, я не знаю, где у вас тут ФСБ находится, мне кажется, что вы сами либо из ФСБ, или из ЦПЭ (центр по противодействию экстремизму, известный также как центр "Э"). Тут они оживились, начали меня расспрашивать, что я знаю о ЦПЭ, знаю ли как расшифровывается, кто круче, ФСБ или ЦПЭ. Такого рода вопросы стали задавать. Потом они первый раз мне предложили, чтобы я согласился на них работать.

Это был разговор через несколько минут. Вначале их беспокоило, чтобы я отдал все, что у меня было. Не знаю, ожидали ли они там увидеть оружие или какие-то записывающие устройства или что-то еще. Они проследили, чтобы я выключил мобильный телефон, чтобы запись никакая не велась, все отобрали. Потом поехали. Сначала ехали обычным образом, потом голову мою пригнули к коленям, чтобы я не видел, что происходит вокруг, куда мы едем.

Би-би-си:Тебя привезли в это поле, что там происходило?

О.К.: Меня высадили из машины со словами, что если попытаешься убежать, то мы тебя застрелим. Положили лицом на землю, руки скрестили сзади. Что меня напрягло: к моим пальцам что-то прикоснулось. Я подумал: ну, или наркотики подбросят, или, что хуже, оружие. Ничего этого не произошло. Может, мне показалось.

Потом меня подняли, сказали раздеться полностью, в одних носках остался. Стали фотографировать и требовать, чтобы я согласился на них работать. Угрожали: мы сейчас все фотографии опубликуем, мы сейчас изнасилуем и заснимем на видео, и так далее. "Мы сейчас тебя кадыровцам отдадим. Хочешь познакомиться с Рамзаном Ахматовичем?" - такого рода у них были предложения.

Когда в очередной раз я отказался, они между собой сказали: "Он точно ******** [ненормальный]". Больше они [сотрудничать] не предлагали, и их больше волновало, чтобы я никому не рассказал об этой истории. В процессе меня несколько раз ударили, в том числе сломали ребро, и дважды инсценировали казнь. Клали лицом на землю, пистолет приставляли к затылку и говорили: "Сейчас мы тебя застрелим. Молись".

Media playback is unsupported on your device Ингушетия взбунтовалась: народ протестует против новой границы с Чечней.

Би-би-си:Сколько все это продолжалось?

О.К.: У меня часы отобрали. Я потом в памяти все восстанавливал, я думаю, что в поле я находился минут 30-40, наверное. От момента, как я вышел из гостиницы, и до момента, когда меня выпустили у аэропорта Владикавказ, это чуть больше двух часов прошло: с 9 до 11 вечера.

Би-би-си:Когда они тебя туда привезли, ты представился, сотрудник Amnesty International, приехавший из Москвы. Какое сотрудничество от тебя было нужно ингушским борцам с экстремизмом? Ты не местный активист, не оппозиционер.

О.К.: Я не знаю, чего они от меня хотели. Одна вещь, которую от меня хотели, это чтобы я рассказал, с кем я встречался. Я ответил, что просто встречался с людьми на улице. Потом хотели, чтоб я согласился на них работать. Я тоже в один из моментов сам говорил: какой вам от этого прок, я первый раз в Ингушетии и вряд ли захочу снова сюда приехать, я тут никого не знаю, что это вам даст. Может быть, поэтому они отказались от этого разговора [о сотрудничестве], может быть, они надеялись, что у меня все равно есть какие-то зацепки, какие-то контакты.

Они говорили: "Все, мы тебя тут застрелим, закопаем тут где-нибудь". Я говорил, что из международной организации, и будет очень большой скандал. Вы будете крайними, вам это не нужно. Поверили ли они или нет, не знаю, но все закончилось относительно благополучно.

Би-би-си:6-го вечером тебя привезли в Северную Осетию, а улетел ты 7 октября. Ты ночевал где-то?

О.К.: Меня привезли в аэропорт Владикавказ. Сам он был закрыт, терминал не работал, поэтому через полицию я вызвал такси и в Беслане в мотеле переночевал. На следующий день поехал в аэропорт Владикавказ, который ближе к Беслану, чем к Владикавказу.

Би-би-си:Полицейским в аэропорту ты ничего не рассказывал?

О.К.: О том, что случилось, я не говорил, просто попросил вызвать такси.

Би-би-си:Это все случилось шестого, а сегодня 15 октября. Почему ты молчал почти полторы недели и ничего не говорил об этой истории?

О.К.: Я 7-го вернулся в Москву и обсуждал со своими коллегами по "Международной амнистии", мы обсуждали как лучше поступить. 9 числа я подал заявление в следственный комитет, тогда же обратился в травмпункт и обнаружил перелом - сначала я думал, что это просто ушиб.

Затем вопрос был в том, чтобы мне и семье уехать в безопасное место, потому что угрозы, которые звучали - я к ним достаточно серьезно отнесся. Я не думал, что они меня будут там убивать в чистом поле, потому что никакой реальной пользы бы им от этого не было, но угрозы в адрес семьи я отбросить не мог. Тем более, что для тех людей, которые меня похищали, [угрозы семье] были способом убедить меня, чтобы я никому ничего не рассказывал.

Би-би-си:Ты с семьей находишься не в России. Где ты сейчас и когда планируешь, если планируешь, вернуться в Россию?

О. К.: Я в одной из европейских стран. Я хочу как можно скорее вернуться, не планирую здесь задерживаться надолго, у меня и работа, и мое призвание - в России. Я не хочу, чтобы из-за этого инцидента вся моя деятельность свелась к тому, чтобы жить где-то в эмиграции. Как только станет чуть более спокойно и безопасно, я вернусь.