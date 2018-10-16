В Омске судят банду националистов во главе с бойцом ММА. Что о ней известно?

Правообладатель иллюстрации Yuri Mashkov/TASS Image caption В арсенале нападавших были бита, нож и винтовка

Четверых жителей Омска судят за серию нападений на выходцев с Кавказа и стран Средней Азии, одно из которых закончилось убийством. Бандой руководил бывший полицейский и боец MMA Никита Федоненко, считает следствие.

В понедельник, 15 октября, стало известно, что полицейские задержали предполагаемого четвертого участника банды. Девушка, которой во время нападений было 17 лет, по данным следствия, предлагала секс жертвам и заманивала их на встречу с неонацистами.

Убийство в промышленном районе

Всех подозреваемых в нападениях местная полиция окончательно установила только после гибели одной из жертв. Тело 32-летнего Ваги Залибекяна обнаружили утром 1 октября 2016 года в промышленном районе на юге Омска.

У мужчины был успешный бизнес - своя фирма по ремонту дорог. Накануне гибели Залибекян отправился на свидание с девушкой, с которой познакомился в социальных сетях, писала "Комсомольская правда".

Вместо девушки на встречу пришли участники банды. Бизнесмен получил несколько ножевых ранений. Добили мужчину ударами по голове прикладом винтовки. Участники банды к тому времени уже находились под подозрением у полицейских, утверждает КП. По данным издания, их телефоны прослушивались.

В разговорах между участниками якобы прозвучало: "*** **** [убили выходца с Кавказа], нужно искать алиби". Мужчины обсудили, где спрятать оружие и вещи, которые были на них во время убийства, и повезли улики к своему знакомому. В этот момент их задержали.

В следственном комитете тогда сообщили о задержании двух подозреваемых. Не называя имен, в ведомстве уточнили, что обоим по 24 года, один из них - студент местного вуза, а второй - "неработающий молодой человек, имеющий звание кандидата в мастера спорта по рукопашному бою".

Боец, студент и заключенный

Предположительный руководитель группы - 24-летний Никита Федоненко - с подросткового возраста серьезно занимался единоборствами. По данным новостного сайта "СуперОмск", он состоял в местном отделении "Федерации смешанного боевого единоборства ММА" и получал на ринге награды.

В 2013 году Федоненко занял второе место на "Кубке золотого шлема" - международных соревнованиях по панкратиону, проводящихся в Омске. На соревнованиях он тогда представлял местную академию МВД, в которой проходил обучение.

Академию Федоненко не закончил. По одним данным, он сам решил отказаться от учебы в пользу работы и ушел в патрульно-постовую службу. По другим - был отчислен из-за неуспеваемости.

Службу в полиции вскоре тоже пришлось оставить: Федоненко не смог сдать необходимый экзамен, пишет КП. По сведениям газеты, бывший полицейский никогда не скрывал своих взглядов и на своих страницах в соцсетях "с 15 лет открыто выражал ненависть к нерусским".

Вторым подозреваемым был ровесник Федоненко Александр Безбородов. На момент задержания он учился на третьем курсе одного из технических вузов в Омске. Третий обвиняемый - Александр Ландин - во время задержания остальных уже находился под стражей: его как раз судили за другое преступление.

17-летний парень в 2015 году избил битой знакомую девушку и бросил ее на месте преступления. Девушка выжила, а Ландин получил три года лишения свободы

"Рейды"

Почти год трое мужчин выслеживали выходцев из стран Средний Азии и кавказских регионов, вооружившись винтовкой, ножом, битой и газовым баллончиком. Помимо убийства в деле еще пять эпизодов с избиениями.

Брат одного из пострадавших во время судебного заседания 15 октября описал столкновение с участниками банды так:

"Мы с моим двоюродным братом Азаматом шли по улице ... Невдалеке от нас стояло трое молодых людей. Поравнялись с ним и тут один из них, вот этот (указывает на Никиту Федоненко), не сказав ни слова, просто без причины, ударил брата в лицо. От удара тот упал. Тогда этот парень сел ему на грудь и стал избивать. Второй (Александр Безбородов) стал бегать вокруг Азамата и пинать его. Пока били матерились и кричали, мол казахи убирайтесь из этого города. Я был в шоке, потом смотрю третий из этой компании (Александр Ланбин) направился в мою сторону", - приводит слова Данияра К. "Супер Омск".

Данияру К. удалось убежать от преследователя.

После одного из таких "рейдов" участникам банды пришлось сменить тактику. Во время нападения на помощь жертве пришли друзья. Безбородов и Федоненко убежали, а Ландин в результате этого отпора оказался в больнице.

Тогда, пишут местные СМИ, банда решила выманивать своих жертв. В соцсетях бал создан аккаунт вымышленной девушки. Переписку с мужчинами, по данным следствия, вела Регина Микуличева, которой тогда было 17 лет.

Откуда именно взялась девушка - неясно. По данным КП, ее обязанностью было созваниваться с будущими жертвами и назначать свидания, на которые приходили остальные участники.

"СуперОмск" уточняет, что в деле Микуличева "обозначена статусом "проститутка".

Суд над участниками банды начался еще в мае. Однако вскоре судье пришлось объявить перерыв в деле - Микуличева пропала из города.

По данным местных СМИ, во время расследования почти все фигуранты находились на свободе. Единственным подозреваемым, содержавшимся под стражей, был уже осужденный за нападение на девушку Ландин.

Остальные трое были под подпиской о невыезде или же под домашним арестом. Микуличева пропала из города уже ко второму заседанию по делу.

В течение нескольких месяцев девушку искала полиция. Во время слушаний 15 октября председательствующий в процессе судья сообщил, что Микуличева задержана и уже доставлена в Омск.