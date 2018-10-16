СМИ России: санкции для всех, Россия "в уме"?

В обзоре российских газет за 16 октября:

"Коммерсант", "Известия": новый повод для санкций

Совет Евросоюза в понедельник согласовал механизм принятия санкций за разработку и использование химоружия, который упрощает введение мер против физических лиц и компаний, связанных с химатаками, пишет в свежем номере газета "Коммерсант". Такие же меры планируется разработать для наказания за кибератаки.

Документ, по сути, является компромиссом между сторонниками и противниками ужесточения политики ЕС по отношению к России, пишет газета и приводит по этому поводу мнение эксперта Российского совета по международным делам Ивана Тимофеева.

"Новый механизм - это своего рода компромисс между теми, кто призывает ЕС вводить санкции против России по "делу Скрипалей" и по Сирии, и теми, кто против", - полагает эксперт. Впрочем, и те, и другие уверяют: документ не касается России напрямую и может затронуть кого угодно, пишет газета.

Тем не менее, отмечает "Коммерсант" со ссылкой на свой источник в структурах ЕС, это решение было принято в первую очередь из-за действий РФ и знаменует переход к совершенно новому этапу в санкционной политике ЕС.

"Ранее все санкции Евросоюза против Москвы касались ситуации на Украине, - сообщил источник. - Теперь они могут быть наложены и за другие действия Москвы, не связанные с украинским конфликтом, например, кибератаки или применение химоружия".

Российские дипломаты оценили механизм введения санкций скептически. Так, посольство РФ в Лондоне заметило, что "в отсутствие фактов британская сторона вынуждена оперировать инсинуациями, домыслами и бездоказательными утверждениями".

А депутат Госдумы Владимир Гутенев заверил, что в Евросоюзе пытаются создать новый механизм усиления санкционного давления на РФ. "Но это глупо. Россия в отличие от США не просто уничтожила все накопленные запасы химоружия, но и продемонстрировала это международному сообществу", - приводит его слова "Коммерсант".

"В Европе остерегаются бросаться в омут с головой - отсюда у них такие половинчатые решения: с одной стороны, разрабатывают меры против тех, кто применяет химоружие, с другой - держа в голове Россию, не называют ее вслух, - прокомментировал газете "Известия" зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. - Есть пословица: "Собака лает - караван идет". Но если за этим последуют конкретные адресные меры против нашей страны, ее граждан и организаций, то не отвечать было бы странно".

"Ведомости": один на всех

СМИ продолжают следить за ситуацией с выборами губернатора в Хакасии, где образовалась новая интрига: с выборов главы Хакасии в понедельник снялся третий и последний соперник победившего в первом туре коммуниста Валентина Коновалова - занявший тогда 4-е место кандидат от Партии роста Александр Мяхар.

Мяхар также отозвал из суда иск к Коновалову, в котором требовал отменить его регистрацию за нарушающий закон агитационный видеоролик. Свой иск отозвал и республиканский избирком, требовавший на основании представления прокуратуры снять Коновалова с выборов за нарушения в документах о его выдвижении.

Теперь, пишут "Ведомости", второй тур будет перенесен с 21 октября на 11 ноября. И так как в бюллетене Коновалов остался один, для победы ему потребуется более 50% голосов от пришедших на выборы. Но Кремль, по данным газеты, по-прежнему рассчитывает, что сделать это коммунисту не удастся.

Чем больше Коновалов выступает, тем хуже к нему относятся избиратели, пишут "Ведомости" со ссылкой на свой источник в администрации президента: "В первом туре голосовали не за Коновалова, а против [экс-главы Хакасии Виктора] Зимина. Но за это время люди должны понять, что выбор коммуниста не выведет регион из кризиса, поэтому придут не протестники, а те, кто голосует против Коновалова".

Сам коммунист говорит, что оценивает свои силы исходя из команды, которую уже подобрал, и тех, кого еще подберет, и обещает вывести Хакасию из кризиса, "в который действующая власть ее вогнала".

Коновалов "влегкую выиграл бы у любого" - Зимина, эсера, кандидата Партии роста, но 50% он может и не набрать, считает политолог Виталий Иванов. Вряд ли Коновалову этими выборами сделали репутацию, но известность ему подняли кратно и в историю он уже вошел, добавляет эксперт.

Коновалову эта история ничего не добавляет, но и не отнимает, видимо, есть расчет на то, чтобы вымотать избирателя, предполагает политолог Михаил Виноградов: "Но в силу этой усталости избиратель скорее не придет на участки, чем придет и скажет "нет". Для протестного голосования должен быть большой раздражитель, который не возник".

Виноградов считает, что главная выборная кампания сейчас - будущие выборы губернатора Приморья, Хакасия не принципиальна ни политически, ни электорально, считает эксперт: "Замыслы могли быть разные, но по факту вымотают коммунистов, чтобы показать, что их путь к власти сопряжен с обилием трудозатрат".

"Коммерсант", "Известия", РБК: на пороге раскола

Практически все центральные СМИ написали про разрыв отношений РПЦ и Константинопольского партиархата, который в минувший четверг отменил решение, принятое в XVII веке, о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата и снял анафемы с самопровозглашенных киевского патриарха Филарета и главы Украинской автокефальной церкви Макария.

На Священном синоде иерархи РПЦ заявили о прекращении евхаристического общения с Вселенским патриархатом и призвали предстоятелей других православных церквей дать оценку действиям Константинопольского патриархата.

"Разрыв евхаристического общения между РПЦ и Константинополем стал логичным следствием этих решений, - поясняет глава Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин. - Это значит, что верующие не смогут принимать участие в таинствах в храмах Константинопольского патриархата по всему миру".

"По итогам принятых решений для РПЦ будет принципиально важно собрать мнения лидеров православных церквей в разных странах мира, - отмечает Лункин. - Пока ни одна церковь напрямую не одобрила действия Варфоломея. Он может оказаться в меньшинстве".

Профессор Московской духовной академии Алексей Осипов на страницах газеты "Известия" отметил, что после разрыва евхаристического общения с Константинополем поместным церквам отмолчаться не удастся - им придется высказаться. "От этого вопроса уйти невозможно. Пока многие выжидают. Но если две церкви разрывают общение, то надо либо выбрать одну из сторон, либо прервать общение с обеими", - считает эксперт. - Фактически, каждая поместная церковь должна будет разорвать евхаристическое общение либо с Константинополем, либо с РПЦ. Это очень непростая ситуация".

А РБК отмечает, что верующие РПЦ после решения Священного синода отныне не должны молиться в храмах Константинопольской патриархии. Если же это произойдет, то их ждет наказание: за молитву в "запретных" храмах священнослужители будут обязаны покаяться в этом грехе на исповеди. Под запрет, в частности, пишет РБК, попали все православные церкви Стамбула, а также храмы на горе Афон.

"Ведомости": "Рецепт на монополию"

В России может появиться единый импортер дорогих зарубежных лекарств для госнужд. Речь идет, пишет газета "Ведомости" об очень ограниченном перечне лекарств, которые в России не производятся и в ближайшем будущем производиться не будут.

Владимир Путин, пишет газета, уже поручил минздраву создать некоммерческую организацию, которая будет заниматься этим вопросом. По словам помощника президента Андрея Белоусова, такая структура позволит снижать цены на самые дорогие лекарства и вести переговоры с иностранным бизнесом о локализации производства в России.

Сейчас же закупки не организованы, считает Белоусов: минздрав закупает вакцины, препараты по программе "7 нозологий", против ВИЧ, гепатитов и туберкулеза; "Ростех" - для ФСИН; регионы - для инвалидов, больных социально значимыми заболеваниями, вакцины по эпидемическим показаниям; свои закупки у федеральных и региональных медиков. Возникает значительный разброс цен на одни и те же препараты, создаются условия для злоупотреблений, отмечает Белоусов, закупка подстраивается под конкретного поставщика.

Для отдельных медицинских изделий или препаратов, например, для лечения орфанных заболеваний, такая компания может быть полезна, согласен руководитель практики здравоохранения "Пепеляев групп" Александр Панов: аналог госрезерва при форс-мажоре, связанном с коммерческой или санкционной конъюнктурой.

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк уверен, что государству все равно придется либо пользоваться услугами существующего дистрибутора, либо создавать его: в лучшем случае цена не изменится, в худшем - вырастет.

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Счетная палата усомнилась в осуществлении майских указов Путина. Аудиторы подсчитали, что "обогнать Германию" по душевому ВВП к 2024 году не удастся, пишет газета "Ведомости".

Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си.