Исчезновение Джамаля Хашогги: Трамп винит "залетных убийц"
Президент США Дональд Трамп предположил, что в исчезновении саудовского журналисты Джамаля Хашогги в Турции виновны "залетные убийцы".
Отвечая на вопросы журналистов после телефонной беседы с саудовским королем Салманом, Трамп заявил, что саудовский руководитель категорически отрицает, что ему известно что-либо о судьбе Хашогги.
Между тем госсекретарь США Майк Помпео спешно отбыл в Саудовскую Аравию.
- Пропажа журналиста Хашогги: Европа требует расследования, Эр-Рияд говорит, что не поддастся угрозам
- Пропавший Джамаль Хашогги: спецслужбы Турции заявляют,что в консульстве Саудовской Аравии журналиста убили и расчленили
- Пропажа журналиста Хашогги: турецкий телеканал показал прибывших в Стамбул "саудовских агентов"
- Президент США Трамп пригрозил наказать Саудовскую Аравию за убийство журналиста
Тем временем полиция Турции впервые получила доступ в здание консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, где в последний раз видели Хашогги.
Турецкие власти полагают, что Хашогги был убит две недели назад саудовскими секретными агентами прямо в здании консульства. И хотя Эр-Рияд категорически отвергает эти обвинения, в американские СМИ просочилась неподтвержденная информация о том, что Саудовская Аравия готовится признать, что Хашогги умер в ходе допроса, и что поначалу его планировалось похитить.
В свою очередь арабский канал "Аль-Джазира" цитирует заявление генеральной прокуратуры Турции, сообщившей, что обнаружены улики, подтверждающие, что Хашогги был убит в здании консульства.
Источник в турецких спецслужбах также сообщил Би-би-си, что следствие располагает аудио и видеосвидетельствами того, что Хашогги был убит в здании консульства.
История с исчезновением журналиста внесла заметное напряжение в отношения Саудовской Аравии с ее ближайшими западными союзниками.
В субботу Дональд Трамп пригрозил Эр-Рияду жестким наказанием в случае, если подтвердится факт убийства журналиста в здании консульства. При этом президент США исключил вероятность разрыва военных контрактов с Саудовской Аравией.
Позже, выступая перед журналистами после своей телефонной беседы с королем Салманом, Трамп подчеркнул, что саудовский лидер категорически отрицал причастность саудовских властей к исчезновению журналиста.
"Похоже, что это могли быть какие-то залетные убийцы, - добавил он, - но кто знает?"
Как реагируют саудовцы?
На Саудовскую Аравию оказывается сильное дипломатическое давление: от нее требуют подробных объяснений.
В понедельник король Салман распорядился о проведении расследования исчезновения журналиста.
По словам официального представителя правительства, общественному прокурору было отдано распоряжение действовать быстро.
На прошлой неделе Турция приняла предложение саудовцев о создании совместной рабочей группы для расследования исчезновения Джамаля Хашогги.
В воскресенье Эр-Рияд гневно заклеймил политические и экономические "угрозы" в свой адрес по поводу пропавшего журналиста и пообещал ответить на любую карательную меру еще более жесткой контрмерой.
Как проводился обыск в консульстве?
Следователи вошли в здание консульства в Стамбуле в понедельник днем. Сначала это была группа саудовцев, за ней примерно через час последовали турецкие судмедэксперты. Однако раньше всех в здании побывала команда уборщиков.
По словам турецких дипломатических источников, обыск будет проводиться группой, в которую входят саудовские и турецкие специалисты.
На прошлой неделе Саудовская Аравия дала разрешение турецким властям провести осмотр консульства, но только поверхностный и визуальный. Турция это предложение отклонила. Следователи хотели обыскать здание с применением люминола, вещества, выявляющего следы крови. Однако осталось неясным, удалось ли им это сделать.
В воскресенье вечером король Салман и президент Турции Эрдоган провели телефонную беседу, в ходе которой подтвердили необходимость совместного расследования этого дела.
Что предположительно произошло в Стамбуле?
Джамаля Хашогги, колумниста газеты Washington Post и критика саудовских властей, в последний раз видели живым 2 октября, когда он входил в здание консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Он отправился туда за документами в преддверии женитьбы.
По некоторым сообщениям, в здании консульства на него напали, и завязалась схватка.
Турецкие источники утверждают, что журналиста убили саудовские агенты, в общей сложности их было 15. Эр-Рияд утверждает, что Хашогги покинул здание консульства невредимым.
Когда-то Хашогги занимал пост советника королевской семьи Саудовской Аравии, но потом впал в немилость и отправился в добровольное изгнание, поселившись в США.
Как в мире отреагировали на исчезновение Хашогги?
Евросоюз призвал к проведению прозрачного расследования.
"Мы ожидаем полного разъяснения ситуации в результате расследования, которое проведут саудовские власти при всестороннем сотрудничестве с турецкой стороной", - заявила Федерика Могерини, которая отвечает за внешнюю политику ЕС.
Между тем все больше представителей делового мира заявляют о своем отказе принимать участие в международной конференции по инвестициям, которая начнется 23 октября в Эр-Рияде.
Именно на этой конференции наследный принц Мухаммад бин Салман намеревался презентовать свою программу реформ.