Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Дональд Трамп не видит причин не верить саудовскому королю

Президент США Дональд Трамп предположил, что в исчезновении саудовского журналисты Джамаля Хашогги в Турции виновны "залетные убийцы".

Отвечая на вопросы журналистов после телефонной беседы с саудовским королем Салманом, Трамп заявил, что саудовский руководитель категорически отрицает, что ему известно что-либо о судьбе Хашогги.

Между тем госсекретарь США Майк Помпео спешно отбыл в Саудовскую Аравию.

Тем временем полиция Турции впервые получила доступ в здание консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, где в последний раз видели Хашогги.

Турецкие власти полагают, что Хашогги был убит две недели назад саудовскими секретными агентами прямо в здании консульства. И хотя Эр-Рияд категорически отвергает эти обвинения, в американские СМИ просочилась неподтвержденная информация о том, что Саудовская Аравия готовится признать, что Хашогги умер в ходе допроса, и что поначалу его планировалось похитить.

В свою очередь арабский канал "Аль-Джазира" цитирует заявление генеральной прокуратуры Турции, сообщившей, что обнаружены улики, подтверждающие, что Хашогги был убит в здании консульства.

Источник в турецких спецслужбах также сообщил Би-би-си, что следствие располагает аудио и видеосвидетельствами того, что Хашогги был убит в здании консульства.

История с исчезновением журналиста внесла заметное напряжение в отношения Саудовской Аравии с ее ближайшими западными союзниками.

В субботу Дональд Трамп пригрозил Эр-Рияду жестким наказанием в случае, если подтвердится факт убийства журналиста в здании консульства. При этом президент США исключил вероятность разрыва военных контрактов с Саудовской Аравией.

Позже, выступая перед журналистами после своей телефонной беседы с королем Салманом, Трамп подчеркнул, что саудовский лидер категорически отрицал причастность саудовских властей к исчезновению журналиста.

"Похоже, что это могли быть какие-то залетные убийцы, - добавил он, - но кто знает?"

Как реагируют саудовцы?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Король Салман категорически отрицает причастность властей к исчезновению Хашогги

На Саудовскую Аравию оказывается сильное дипломатическое давление: от нее требуют подробных объяснений.

В понедельник король Салман распорядился о проведении расследования исчезновения журналиста.

По словам официального представителя правительства, общественному прокурору было отдано распоряжение действовать быстро.

На прошлой неделе Турция приняла предложение саудовцев о создании совместной рабочей группы для расследования исчезновения Джамаля Хашогги.

В воскресенье Эр-Рияд гневно заклеймил политические и экономические "угрозы" в свой адрес по поводу пропавшего журналиста и пообещал ответить на любую карательную меру еще более жесткой контрмерой.

Как проводился обыск в консульстве?

Следователи вошли в здание консульства в Стамбуле в понедельник днем. Сначала это была группа саудовцев, за ней примерно через час последовали турецкие судмедэксперты. Однако раньше всех в здании побывала команда уборщиков.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Первыми в здание консульства вошли саудовские следователи. Еще раньше там побывала команда уборщиков

По словам турецких дипломатических источников, обыск будет проводиться группой, в которую входят саудовские и турецкие специалисты.

На прошлой неделе Саудовская Аравия дала разрешение турецким властям провести осмотр консульства, но только поверхностный и визуальный. Турция это предложение отклонила. Следователи хотели обыскать здание с применением люминола, вещества, выявляющего следы крови. Однако осталось неясным, удалось ли им это сделать.

В воскресенье вечером король Салман и президент Турции Эрдоган провели телефонную беседу, в ходе которой подтвердили необходимость совместного расследования этого дела.

Что предположительно произошло в Стамбуле?

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Джамаля Хашогги, колумниста газеты Washington Post и критика саудовских властей, в последний раз видели живым 2 октября, когда он входил в здание консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Он отправился туда за документами в преддверии женитьбы.

По некоторым сообщениям, в здании консульства на него напали, и завязалась схватка.

Турецкие источники утверждают, что журналиста убили саудовские агенты, в общей сложности их было 15. Эр-Рияд утверждает, что Хашогги покинул здание консульства невредимым.

Когда-то Хашогги занимал пост советника королевской семьи Саудовской Аравии, но потом впал в немилость и отправился в добровольное изгнание, поселившись в США.

Как в мире отреагировали на исчезновение Хашогги?

Евросоюз призвал к проведению прозрачного расследования.

"Мы ожидаем полного разъяснения ситуации в результате расследования, которое проведут саудовские власти при всестороннем сотрудничестве с турецкой стороной", - заявила Федерика Могерини, которая отвечает за внешнюю политику ЕС.

Между тем все больше представителей делового мира заявляют о своем отказе принимать участие в международной конференции по инвестициям, которая начнется 23 октября в Эр-Рияде.

Именно на этой конференции наследный принц Мухаммад бин Салман намеревался презентовать свою программу реформ.