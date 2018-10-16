Пресса Британии: финансовый успех Сити - это проклятье Британии

В обзоре британской прессы за 16 октября:

Почему ведущие партии Европы теряют голоса

Управление Европейским Союзом никогда не было столь сложным, а его руководители не испытывали таких глубоких сомнений в верности курса. Одолеваемый проблемами массовой иммиграции, войны на своих восточных границах, между странами-кредиторами и странами-должниками, политический класс континента трещит по швам. Центристские партии держатся, но едва-едва, с тревогой отмечает в редакционной статье сегодняшняя Times.

Ярким примером тому стали прошедшие в прошлые выходные выборы в Баварии, на которых союзники Ангелы Меркель в лице ХСС потерпели сокрушительное поражение. Они попытались идти в кильватере у популистской Альтернативы для Германии, но в итоге потеряли голоса избирателей, напуганных таким резким поворотом вправо. В итоге коалиция Ангелы Меркель с ХСС и социал-демократами может сохраниться, но уже не будет выглядеть столь внушительной.

Эта политическая раздробленность в Германии как в зеркале отражает то, что происходит во всей Европе. На прошлогодних выборах в Нидерландах три главные партии получили лишь 36% от общего числа голосов. В 1986 году за них голосовало 86% избирателей. Более полугода понадобилось четырем партиям, чтобы образовать коалицию с большинством всего в одно место, а место главной оппозиции заняла крайне правая Партия свободы.

В Испании в прошлом году правительство сформировала Социалистическая партия меньшинства, создав пеструю коалицию из четырех партий. Правительства меньшинства правят в Португалии и Ирландии. А Италии, Австрии и Франции понадобились неимоверные усилия, чтобы удержать у власти центристов. И хотя в Британии две ведущие партии смогли увеличить общую долю голосов, консерваторам все равно не удалось набрать большинства.

В некотором смысле такая политическая раздробленность отражает обилие коммерческого выбора, отмечает Times. Зрители уже не довольствуются одним лишь телевизором, покупателей не устраивает выбор из двух видов молока. Так и избиратели, недовольные тем, что власти не справляются с такими сложными проблемами ка массовая миграция или кризис социального страхования, отдают голоса тем группам, которые предлагают свои, альтернативные решения. Другие же предпочитают вовсе не голосовать или же попадаются на уговоры левых или правых популистов.

Политическая раздробленность осложняет управление государством. Формирование сложных и широких коалиций сводит к минимуму возможность компромиссов, отталкивая верных избирателей и сея отчуждение. Но в то же время пример Европы показывает, что при креативном руководстве у центристских партий есть шанс возродиться и вновь начать соответствовать надеждам и чаяниям избирателей.

Претенденты на финансовую корону Лондона, опасайтесь!

"Кое-кто из европейских политиков уже пускает слюни при мысли о том, как финансовые институты и банкиры из Лондона побегут к ним после "брексита", - пишет обозреватель Financial Times Николас Шэксон. - Однако им следует поостеречься".

Да, признает автор статьи, все страны нуждаются в финансах, однако как показывают исследование, избыток финансовой активности может лишь повредить стране. Когда рост финансового сектора превышает оптимальные показатели, а кредитование частного сектора достигает 100% от ВВП, дальнейшее его развитие ведет лишь к снижению экономического роста.

А в Британии масштабы такого кредитования уже с 1995 года превышают 150% от ВВП. В результате совокупные потери экономики с того же 1995 по 2015 год составили 4,5 триллиона фунтов стерлингов. И никакие богатства и рабочие места, генерируемые Лондоном, не покрывают потери в других местах.

Британия страдает от "финансового проклятья", как страдают от "сырьевого проклятья" страны, экономика которых построена на полезных ископаемых. Высокая отдача в секторе, будь то финансы или добыча нефти, ведет к оттоку талантов из других секторов экономики. В результате вместо успешных предприятий как на дрожжах растут схемы быстрого обогащения.

К тому же приток финансов из-за рубежа ведет к росту местных цен и обменного курса, что снижает конкурентоспособность местной промышленности, сельского хозяйства и вредит туризму.

Чрезмерно разросшийся финансовый сектор рождает игроков, главная задача которых - не помогать наращивать богатство, а извлекать его из других секторов экономики.

Это самое "финансовое проклятье" объясняет и низкую производительность труда в Британии - на 20-25% ниже, чем во Франции и Германии, что, в свою очередь ведет к неравенству в обществе, вызывает озлобление населения и кульминацией которого отчасти стало голосование по "брекситу".

Но, спешит порадовать читателей автор статьи в Financial Times, хорошей новостью для Лондона, а также Франкфурта и Парижа, можно считать то, что нам не нужно выбирать между процветанием и жесткими законами: мы можем иметь и то, и другое. Если страна сурово регулирует свой финансовый сектор, это может стоить рабочих мест и налоговой прибыли в самом секторе, но экономика в целом не пострадает, напротив, в долгосрочной перспективе даже выиграет.

И наградой смелым британским политикам может стать тот самый горшочек с золотом стоимостью 4,5 триллиона фунтов.

А европейским политикам стоит смотреть на лондонский Сити не как на вожделенный куш, а как на наглядное предостережение: ведь это Британии предстоит использовать "брексит" как единственный в жизни шанс, чтобы переоценить свою доминирующую экономическую модель.

Бога и загробной жизни нет: последнее открытие Стивена Хокинга

В своей книге "Краткая история времени" профессор Стивен Хокинг весьма двусмысленно высказался о существовании Творца, заявив, что до конца познав теорию вселенной, человечество сможет понять Божий замысел, - пишет научный корреспондент газеты Daily Telegraph Сара Нэптон. - Однако в своей последней книге астрофизик, скончавшийся весной этого года, окончательно определился с Богом - его не существует, равно как не существует ни загробной жизни, ни рая.

Незадолго до смерти профессор Хокинг подобрал ответы на 10 главных вопросов, которые ему постоянно задавали читатели после выхода в свет в 1988 году его книги.

Есть ли Бог? - Бога нет. Никто не управляет вселенной. С чего все началось? - С Большого Взрыва, очень горячего. Есть ли во вселенной другая разумная жизнь? - Да, есть другие формы разумной жизни. Можем ли мы предсказать будущее? - Это очень сложно. Что внутри черной дыры? - Если вас затянет в черную дыру, вы превратитесь в спагетти. Возможны ли путешествия во времени? - Этого нельзя исключать. Выживем ли мы на Земле? - У мирового порядка есть будущее. Следует ли нам завоевывать космос? - В ближайшие сто лет мы сможем путешествовать в любую точку Солнечной системы. Обгонит ли нас искусственный разум? - Сверхразумный искусственный разум будет очень успешно добиваться поставленных целей. Как мы формируем наше будущее? - Не забывайте глядеть на звезды, а не себе под ноги.

С ответом на главный вопрос Хокинг тянул до самого конца, и лишь перед самой смертью признался, что пришел к окончательному выводу: Всевышнего, как и жизни после смерти, нет.

"Все мы вольны верить во что хотим, и с моей точки зрения самое простое объяснение в том, что Бога нет, - признался всемирно известный ученый. - Никто не создавал эту вселенную, и никто не управляет нашей судьбой. А что касается веры в загробную жизнь, то это лишь мечта. Этому нет никаких надежных подтверждений, и это противоречит всему, что известно науке. Когда мы умираем, мы обращаемся в прах. Но в нашей жизни есть смысл, он в нашем влиянии и генах, которые мы передаем детям".

Выступая на презентации "Кратких ответов на важные вопросы" - последней книги Хокинга - в лондонском Музее науки, его дочь Люси отметила, что "несмотря на отсутствие веры, отец не отказался бы покоиться в Вестминстерском аббатстве между Исааком Ньютоном и Чарльзом Дарвином".

Обзор подготовил Леонид Лунеев, bbcrussian.com