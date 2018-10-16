Гарри и Меган в Австралии: первые подарки для будущего ребенка

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Объявление о беременности Меган совпало с началом первого большого официального турне герцога и герцогини Сассекских. В понедельник Гарри и Меган прибыли в Австралию, затем они отправятся в Новую Зеландию, Фиджи и Тонга.

В Сиднее Гарри и Меган получили первые подарки для их ребенка, появления которого они ожидают весной будущего года.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Генерал-губернатор Австралии Питер Косгроув и его супруга Линн подарили Гарри и Меган игрушечного кенгуру и угги для их первенца

Генерал-губернатор Австралии Питер Косгроув и его супруга Линн подарили герцогу и герцогине Сассекским мягкую игрушку-кенгуру и крохотные сапожки-угги.

Принц Гарри поблагодарил жителей Сиднея за теплый прием: "Лучшего места для объявления о том, что мы ждем ребенка, невозможно было придумать".

Получив в подарок магкую игрушку-кенгуру, Меган воскликнула: "Первый подарок для нашего ребенка!". Принц Гарри назвал детские сапожки-угги классными.

Герцогу и герцогине Сассекским также подарили по традиционной австралийской шляпе.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В первый день визита в Австралию герцогиня Сассекская надела белое платье-футляр от австралийского дизайнера Karen Gee

Герцога и герцогиню Сассекских в Адмиралтейском доме Сиднея в торжественной обстановке встретили представители 18 стран, которые будут участвовать в Играх непобежденных - соревнованиях бывших и действующих военных, ставших инвалидами.

Игры непобежденных проводятся в разных странах с 2014 года по инициативе принца Гарри. Соревнования включают в себя греблю на тренажерах, баскетбол на колясках и волейбол сидя.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Журналисты гадали о том, беременна Меган или нет, пожалуй, с самого дня королевской свадьбы в мае этого года

В первый день визита в Австралию герцогиня Сассекская надела белое платье-футляр от австралийского дизайнера Карен Джи.

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Позже Гарри и Меган отправились в сиднейский зоопарк Таронга. Паре показали двух детенышей коал, которые были названы в честь них.

Меган заметила, что коалы "очень милые".

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Меган нашла двух коал, названных в честь них с мужем, "очень милыми"

Тысячи жителей пришли к Сиднейскому оперному театру поздравить пару. Жители города дарили герцогу и герцогине Сассекским мягкие игрушки и цветы.

"Спасибо вам огромное. Нам очень приятно", - ответила Меган на приветствия и поздравления.

В числе пришедших поздравить Гарри и Меган была 98-летняя жительница Сиднея Дафни Данн, которую герцог Сассекский поприветствовал особенно тепло.

Первый муж Дафни Данн - лейтенант Альберт Чаун - погиб в 1945 году во время сражения в Папуа - Новой Гвинее и был посмертно награжден высшей военной наградой Великобритании - Крестом Виктории. На первую встречу с принцем Гарри в 2015 году Дафни Данн надела Крест Виктории, которым был награжден ее муж.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Принцу Гарри, судя по всему, коалы-тезки тоже понравились

"Я так рада, что мы с вами познакомились. Гарри мне много рассказывал о вас и вашей особой роли. Так приятно, что вы пришли, чтобы увидеться с нами, спасибо", - сказала Меган.

"Было очень приятно познакомиться с герцогиней. Гарри прекрасный человек, и я так рада, что он нашел свое счастье", - сказала Дафни Данн после встречи с герцогом и герцогиней Сассекскими.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Тысячи жителей Сиднея пришли к оперному театру, чтобы поприветствовать герцога и герцогиню Сассекских

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Принц Гарри особенно тепло поприветствовал 98-летнюю Дафни Данн, муж которой погиб во время сражения в Папуа-Новой Гвинее в 1945 году

Программа турне герцога и герцогини Сассекских не претерпела никаких изменений, несмотря на то, что беременным женщинам обычно советуют отказаться от поездок в Фиджи и Тонга из-за распространения там вируса, вызывающего лихорадку Зика.

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Кенсингтонский дворец заявил, что этот риск был принят во внимание и были проведены консультации с врачами, чтобы его исключить.

Елизавета II и другие члены королевской семьи были поставлены в известность о беременности Меган в минувшую пятницу, когда они собрались в Виндзоре на свадьбе принцессы Евгении Йоркской и Джека Бруксбэнка.

После появления герцогини Сассекской на свадьбе принцессы Евгении в соцсетях поднялась волна обсуждений по поводу "странного" выбора Меган наряда для этого торжественного мероприятия.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Герцогиня Сассекская на свадьбе принцессы Евгении. Многие сочли ее темный наряд странным для торжественного события

Ракурс некоторых фото позволил пользователям уже тогда предположить, что Меган беременна.

Австралийское турне герцога и герцогини Сассекских продлится 16 дней, оно совпадает по времени с проводимыми в Австралии четвертыми по счету Играми непобежденных.

Герцог и герцогиня Сассекские повторяют маршрут родителей принца Гарри - первым официальным туром принца Чарльза и принцессы Дианы была поездка в Австралию и Новую Зеландию.