Гарри и Меган в Австралии: первые подарки для будущего ребенка
Объявление о беременности Меган совпало с началом первого большого официального турне герцога и герцогини Сассекских. В понедельник Гарри и Меган прибыли в Австралию, затем они отправятся в Новую Зеландию, Фиджи и Тонга.
В Сиднее Гарри и Меган получили первые подарки для их ребенка, появления которого они ожидают весной будущего года.
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Генерал-губернатор Австралии Питер Косгроув и его супруга Линн подарили герцогу и герцогине Сассекским мягкую игрушку-кенгуру и крохотные сапожки-угги.
Принц Гарри поблагодарил жителей Сиднея за теплый прием: "Лучшего места для объявления о том, что мы ждем ребенка, невозможно было придумать".
Получив в подарок магкую игрушку-кенгуру, Меган воскликнула: "Первый подарок для нашего ребенка!". Принц Гарри назвал детские сапожки-угги классными.
Герцогу и герцогине Сассекским также подарили по традиционной австралийской шляпе.
Герцога и герцогиню Сассекских в Адмиралтейском доме Сиднея в торжественной обстановке встретили представители 18 стран, которые будут участвовать в Играх непобежденных - соревнованиях бывших и действующих военных, ставших инвалидами.
Игры непобежденных проводятся в разных странах с 2014 года по инициативе принца Гарри. Соревнования включают в себя греблю на тренажерах, баскетбол на колясках и волейбол сидя.
В первый день визита в Австралию герцогиня Сассекская надела белое платье-футляр от австралийского дизайнера Карен Джи.
Позже Гарри и Меган отправились в сиднейский зоопарк Таронга. Паре показали двух детенышей коал, которые были названы в честь них.
Меган заметила, что коалы "очень милые".
Тысячи жителей пришли к Сиднейскому оперному театру поздравить пару. Жители города дарили герцогу и герцогине Сассекским мягкие игрушки и цветы.
"Спасибо вам огромное. Нам очень приятно", - ответила Меган на приветствия и поздравления.
В числе пришедших поздравить Гарри и Меган была 98-летняя жительница Сиднея Дафни Данн, которую герцог Сассекский поприветствовал особенно тепло.
Первый муж Дафни Данн - лейтенант Альберт Чаун - погиб в 1945 году во время сражения в Папуа - Новой Гвинее и был посмертно награжден высшей военной наградой Великобритании - Крестом Виктории. На первую встречу с принцем Гарри в 2015 году Дафни Данн надела Крест Виктории, которым был награжден ее муж.
"Я так рада, что мы с вами познакомились. Гарри мне много рассказывал о вас и вашей особой роли. Так приятно, что вы пришли, чтобы увидеться с нами, спасибо", - сказала Меган.
"Было очень приятно познакомиться с герцогиней. Гарри прекрасный человек, и я так рада, что он нашел свое счастье", - сказала Дафни Данн после встречи с герцогом и герцогиней Сассекскими.
Программа турне герцога и герцогини Сассекских не претерпела никаких изменений, несмотря на то, что беременным женщинам обычно советуют отказаться от поездок в Фиджи и Тонга из-за распространения там вируса, вызывающего лихорадку Зика.
Кенсингтонский дворец заявил, что этот риск был принят во внимание и были проведены консультации с врачами, чтобы его исключить.
Елизавета II и другие члены королевской семьи были поставлены в известность о беременности Меган в минувшую пятницу, когда они собрались в Виндзоре на свадьбе принцессы Евгении Йоркской и Джека Бруксбэнка.
После появления герцогини Сассекской на свадьбе принцессы Евгении в соцсетях поднялась волна обсуждений по поводу "странного" выбора Меган наряда для этого торжественного мероприятия.
Ракурс некоторых фото позволил пользователям уже тогда предположить, что Меган беременна.
Австралийское турне герцога и герцогини Сассекских продлится 16 дней, оно совпадает по времени с проводимыми в Австралии четвертыми по счету Играми непобежденных.
Герцог и герцогиня Сассекские повторяют маршрут родителей принца Гарри - первым официальным туром принца Чарльза и принцессы Дианы была поездка в Австралию и Новую Зеландию.