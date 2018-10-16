Ни одна курица не пострадала: кто будет есть мясо из лаборатории?

Правообладатель иллюстрации Alamy Image caption Каждый год на убой идут 70 млрд животных

Растущий спрос на мясо грозит спровоцировать серьезный кризис. Может ли курица, бегающая на ферме близ Сан-Франциско, стать ключом для решения проблемы?

В 1931 году Уинстон Черчилль предсказал, что однажды человечеству удастся найти выход из абсурдной ситуации - когда приходится выращивать целую курицу для того, чтобы полакомиться мясом грудки или куриным крылышком. Черчилль верил, что люди научатся выращивать по отдельности различные "части" курицы.

87 лет спустя этот день настал - мы поняли это, когда приехали в продуктовую компанию Just в Сан-Франциско. Там мы попробовали наггетсы из мяса, выращенного в лаборатории из клеток курицы.

Сама курица, которая пожертвовала клетки для лаборатории, была жива и здорова и, по слухам, носилась по ферме, где находится лаборатория компании.

Это мясо не стоит путать с вегетарианскими продуктами, заменяющими мясо, - их популярность в последнее время растет. Но это - настоящее мясо, выращенное из клеток животных.

Его называют по-разному - "культивированным", "синтетическим", "выращенным в лаборатории" и даже "чистым".

Чтобы вырастить куриное мясо в лабораторных условиях в небольшом биореакторе, необходимо в среднем два дня. Для этого используется белок, который помогает клеткам делиться, определенная форма для структурирования продукта, а также питательная среда, которая обеспечивает процесс роста.

Оценить коммерческий успех проекта пока невозможно, но глава компании Just Джош Тетрик говорит, что к концу этого года мясо, выращенное в лаборатории, появится уже в некоторых ресторанах.

"Мы делаем мороженое и масло из растительных продуктов, а наше мясо сделано из мяса. Просто нет необходимости убивать животное", - говорит Джош Тетрик.

Image caption По словам ученых, по вкусовым качествам лабораторное мясо не уступает обычному куриному мясу

"Мы попытались сделать так, чтобы у продукта были на редкость хорошие вкусовые качества, и результат нас впечатлил. Кожица оказалась хрустящей и ароматной, а мясо - мягче, чем то, к какому мы привыкли, например, в "Макдоналдсе" или KFC.

По словам Тетрика и его коллеги, которые работают над проектом, они хотят добиться прекращения забоя животных и защитить окружающую среду от негативного влияния промышленного производства мяса.

Они говорят, что пытаются добиться решения проблемы - как накормить растущее население Земли, не навредив при этом планете. Они также подчеркивают, что их продукт не является генетически модифицированным, и при его производстве не используются антибиотики.

В ООН говорят, что выращивание животных на забой - это один из факторов, ответственных за ускорение процессов потепления и загрязнения воды и воздуха.

Несмотря на то что традиционное промышленное производство мяса обещает стать более экологичным, многие сомневаются в возможности удовлетворить растущие аппетиты увеличивающегося населения Земли.

Каждый год мы убиваем 70 млрд животных, чтобы накормить 7 млрд человек, говорит кардиолог Ума Валети, который основал в Калифорнии компанию Memphis Meats, занимающуюся разработкой технологий выращивания мяса в лабораторных условиях.

По его словам, спрос на мясо в мире удвоился по мере решения проблемы бедности. По его словам, к 2050 году человечество уже не сможет выращивать столько животных и птиц, чтобы прокормить все население Земли. Он считает, что проблему можно решить, запустив производство "лабораторного мяса".

"Мы можем вырастить в буквальном смысле слова любое мясо, мясо птицы, рыбу прямо из клеток этих животных", - говорит Валети.

Многие американцы утверждают, что они стали есть меньше мяса, но, согласно данным министерства сельского хозяйства США, в среднем американский потребитель съест в этом году около 100 кг красного мяса и мяса птицы, что на 10% больше, чем съедал среднестатистический американец в 1970-х годах.

Image caption Многие американцы говорят, что стали есть меньше мяса, но статистика говорит об обратном

Пионером "клеточного сельского хозяйства" является голландский ученый-фармаколог Марк Пост. Первый гамбургер с мясом, выращенным Марком Постом в лабораторных условиях, обошелся в 2013 году в 300 тысяч долларов.

Пока ни одна из компаний, занимающихся выращиванием мяса из клеток животных, не может оценить коммерческую состоятельность этих проектов. Марк Пост считает, что если запустить процесс массового производства такого мяса, то стоимость гамбургера будет составлять около 10 долларов.

"Конечно, это пока очень дорого", - признает Марк Пост.

Если компании Just удастся в этом году запустить производство мяса курицы, выращенного в лабораторных условиях, вряд ли это мясо будет продаваться в каком-либо американском ресторане, так как власти США еще не определились со статусом подобной продукции.

Большая часть продуктов в США проходит проверки Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

Но продажа некоторых продуктов - в том числе и мяса - регулируется министерством сельского хозяйства. То есть, если вы покупаете замороженное пиццу пепперони, то она прошла проверку министерства сельского хозяйства, а если пиццу с сыром, то за нее отвечает уже управление по санитарному надзору.

"Мы ведем переговоры с рядом стран в Азии и Европе. Пока у нас нет ясности", - говорит глава компании Just.

Конечная цель авторов проекта - добиться производства своей продукции не в лабораториях, а на больших заводах.

Сейчас над аналогичными проектами работают десятки компаний по всему миру, привлекая средства венчурных фондов. Миллиардеры Билл Гейтс и Ричард Брэнсон - в числе тех, кто вложил деньги в развитие "клеточного сельского хозяйства".

В числе инвесторов проекта Memphis Meats - одна из крупнейших компаний в пищевой промышленности в США Tyson Foods. Сумма ее инвестиций не раскрывается.

Tyson Foods каждую неделю продает около 424 тысячи голов свиней, 130 тысяч голов коров 35 миллионов куриц. Почему же компания решила вложить деньги в проект по созданию "лабораторного мяса"?

В Tyson Foods говорят, что компания решила превратиться из "мясной компании" в "протеиновую".

"Мы приняли сознательное решение стать крупнейшей протеиновой компанией", - говорит глава венчурного подразделения Tyson Foods Том Мастробуони.

Да, Силиконовая долина является местом рождения самых передовых технологий, однако в США сильны традиции. Важность образа ковбоя для американской культуры сложно переоценить.

А у Национальной ассоциации производителей говядины довольно влиятельное лобби.

Владельцы ферм в Среднем Западе вступили в спор по поводу того, как новый продукт будет позиционироваться на рынке - "чистое мясо", "клеточное мясо", "этичный белок" или просто "мясо"?

Семейная пара Калена и Билли Брюс - владельцы фермы в регионе Озарк, который располагается в горном районе штатов Миссури и Арканзас. Калена и Билли разводят черных коров абердин-ангусской породы. Ухаживать за животными им помогает их четырехлетняя дочка Уилла.

Image caption Калена и Билли разводят черных коров абердин-ангусской породы

"Я считаю, что называть это нужно соответствующе - "произведенный в лаборатории протеин". Когда мне говорят, что это "мясо", то я сразу представляют вот это живое, способное дышать, животное, которое стоит перед нами", - говорит Билли Брюс.

Шатат Миссури поддерживает его точку зрения. По настоянию фермеров, в штате был принят закон, согласно которому "мясом" можно называть тот продукт, который был получен от настоящего животного.

"Мы говорим о прозрачности для потребителя. Потребители должны знать, что они покупают и чем кормят свои семьи. Мы думаем, что такой продукт должен называться как-то по-другому", - поддерживает своего мужа Калена Брюс.

Лиа Биондо, представитель Национальной ассоциации производителей говядины, говорит, что ожидает, что и другие штаты примут закон, аналогичный тому, что был принят в Миссури.

"Мы позволим этим компаниям называть свой продукт так, как они захотят. Главное, чтобы они не называли его "говядиной" или "мясом", - говорит она.

Будет ли кто-то есть выращенное в лаборатории мясо? Особенно в стране ковбоев?

Посетителей одного из традиционных ресторанов в Миссури, кажется, будет сложно переориентировать на "лабораторное мясо".

"Мясо должно выращиваться на фермах, на пастбищах", - говорит Джерри Кимри, строитель из Миссури.

Учительница Эшли Поспишил также говорит, что не будет есть мясо, выращенное в лаборатории.

"Мне надо знать происхождение мяса, что оно настоящее, а не из лаборатории", - говорит она.

Линда Хилберн соглашается: "Меня пугает, что это продукт, созданный человеком. Мы создаем хаос".

Джош Тетрик, в свою очередь, подчеркивает, что выращенное в лаборатории мясо абсолютно безопасно, так как не несет в себе никакой заразы.

Он полагает, что все страхи, которые обычно сопровождают появление новых технологий, уйдут, и лабораторное мясо станет совершенно привычным продуктом.