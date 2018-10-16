В Магнитогорске санитары психбольницы снимали на видео издевательства над пациентом. СК начал проверку

Правообладатель иллюстрации Dmitry Feoktistov\TASS via Getty Images Image caption Случаев издевательств со стороны медработников в магнитогорской больнице не было с начала 1990-х, утверждают в учреждении. Снимок не имеет прямого отношения к описываемым событиям

Санитары челябинской областной психоневрологической больницы №5 в Магнитогорске издевались над одним из пациентов и снимали происходящее на видео. Запись опубликовал местный портал 74.ru. Следователи и местный минздрав начали проверки.

На короткой видеозаписи видно, как в сидящего на диване пожилого человека летят тапки, которые кидают находящиеся за кадром санитары. Один из них попадает мужчине в голову, это вызывает смех у бросавших.

Затем пациент подходит к двум смеющимся медработникам и забирает свою обувь. Когда пожилой мужчина поворачивается к санитарам спиной, один из них пинает его под хохот напарника. Третий сотрудник все это время снимает происходящее на камеру мобильного телефона.

Видео порталу 74.ru передала жительница Тюмени Яна. По ее словам, некоторое время назад она познакомилась в соцсетях с парнем из Магнитогорска по имени Андрей Быковский. Они начали общаться, магнитогорец рассказывал о своей жизни, а потом начал сбрасывать видео с пациентами психоневрологической больницы.

"Сначала это были просто видео нездоровых людей, а потом вот это, где санитары откровенно издеваются над пожилым мужчиной… Это была контрольная точка кипения! Я ему сразу об этом написала, после чего он начал удалять видео и сообщения, но я успела сделать запись с экрана", - рассказала девушка.

Быковский снимал видео сам, утверждает Яна. В кадре - двое его коллег. Одного из них, по сведениям девушки, зовут Рушан Абдрахманов. Имя третьего санитара ей не известно.

По словам передавшей журналистам видео девушки, она сразу предупредила Быковского, что сообщит в правоохранительные органы об этой записи, но "он в ответ только смеялся и отправлял смайлики, говорил, что не боится".

Больницу проверяют чиновники и следователи

Имена всех троих сотрудников больницы, записавших видеоролик и фигурирующих на нем, известны, сообщили Русской службе Би-би-си в областном министерстве здравоохранения. Ведомство начало проверку их действий.

"Речь идет о грубом нарушении прав пациента, о грубом нарушении принципов этики и дионтологии, соблюдение которых прописано непосредственно в должностных инструкциях сотрудников медицинской организации. Будет подниматься вопрос об [их] соответствии занимаемым должностям", - сказала официальный представитель регионального минздава Мария Хворостова.

Задать вопросы санитарам, издевавшимся над пациентом, чиновникам пока не удалось. По словам Хворостовой, "ни одного из них на данный момент физически на рабочем месте нет - находятся в отпусках, на больничных листах и так далее".

"По трудовому законодательстиву какие-либо меры применять к сотрудникам не представляется возможным, пока они находятся в отпуске или на листке нетрудоспособности. По мере их выхода незамедлительно будет разбор продолжен", - говорят в минздаве.

Законность действий санитаров психоневрологической больницы проверяют в следственном комитете. Там заявили о начале доследственной проверки.

"В шоке от такого отношения"

Непосредственный начальник попавших под проверки санитаров заявил порталу 74.ru, что сам хотел обратиться в прокуратуру после того, как утром 16 октября увидел видеозапись. "У меня есть желание написать заявление, чтобы проверили этих ребят на издевательства и наказали по закону", - сказал главврач больницы Александр Беликов.

По его данным, запись была сделана в июне 2018 года. "Я в шоке от такого отношения. В смене в тот день работали три мужика, может, была бы женщина, не допустила бы такого", - добавил руководитель больницы.

По словам Беликова, последний случай издевательств персоналом больницы над пациентами был в учреждении в 1992 году. "Теперь зарплаты немного подняли, вот и лезут все к нам… Отсеиваем таким образом ужасным", - сказал главврач.

В интервью агентству РИА Новости Беликов добавил, что после произошедшего в больнице он готов покинуть свою должность.