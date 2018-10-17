Пресса Британии: Лондон не успеет в срок выбраться из "брекситного тупика"

В обзоре британской прессы за 17 октября:

Правительство хотело бы растянуть "брексит"

Times выяснила, что переходный период "брексита", который должен начаться 29 марта следующего года и продлиться 19 месяцев, может растянуться.

Как пишет издание, министр по делам торговли Лиам Фокс считает, что этот переходный период может продлиться до конца 2020 года, то есть на несколько месяцев дольше.

Как пишет издание, премьер-министру советуют рассмотреть именно такую возможность, как один из выходов из "брекситного тупика".

Весь этот переходный период, напоминает газета, Британия сохранит существующие связи с Евросоюзом, но не будет уже иметь своих представителей ни в Еврокомиссии, ни в Европарламенте.

Тереза Мэй находится в поисках нового плана, чтобы избежать "бездоговорного брексита". Ее исходный план предполагал, что Британия останется в таможенном союзе с ЕС, что должно было одновременно решить проблему границы с Ирландией. Но этот план был отвергнут Брюсселем, и теперь госпожа премьер-министр должна предложить другой устраивающий все стороны план, где будет учтена проблема ирландской границы.

Как стало известно Times, встречаясь вчера со своими министрами, Мэй вынуждена была признать, что желание Брюсселя создать границу по Ирландскому морю и сохранить Северную Ирландию в таможенном союзе с ЕС остается главной и пока неразрешимой проблемой потенциального договора.

Лиам Фокс считает, что именно для разрешения этого сложного вопроса и нужно настаивать на продлении переходного периода, в надежде, что приемлемый выход удастся найти, если дать на поиски больше времени.

Другой источник издания в правительстве сказал, что еще не потеряна надежда сохранить в таможенном союзе всю Британию, правда уточнил, что совершенно не понятно, как именно этого удастся добиться и удастся ли вообще.

По сведениям газеты, Германия также хотела бы растянуть переходный период.

"Брексит" и его европейские враги и союзники

Daily Telegraph рассказывает о том, какие движения происходят на другой стороне переговорного каната - в Евросоюзе. Кто союзник Британии в попытке достичь договоренностей по "брекситу", а кто нет.

Важнее всего, по мнению газеты, позиции Франции, Германии, Ирландии и Польши, но по совершенно разным причинам.

Франция, как пишет издание, рассчитывает получить максимум политических и экономических выгод от выхода Британии из ЕС. Эммануэль Макрон надеется, что это шанс для его страны стать вновь великой. Франция в этой конструкции могла бы занять место Британии, которая, по мнению французских элит, "владела этим тортом и наслаждалась им слишком долго". Надежда на то, что централизованная власть урезанного ЕС окажется в Париже, официальным языком альянса станет французский, а столица Франции - новым финансовым и деловым центром Европы позволяет Макрону открыто говорить о том, что его-то страна легко переживет "бездоговорный "брексит".

Впрочем, как стало известно DT, на президента оказывается давление как внутри страны, так и со стороны Брюсселя, так что он вынужден будет смягчить свою позицию, особенно в связи с тем, что для северных регионов страны "жесткий брексит" может создать серьезные экономические проблемы.

Германия в лице Ангелы Меркель, как пишет газета, занимала скорее выжидательную позицию. Чем ближе время переходного периода, тем очевиднее, что в игру вступает бизнес-лобби, которое уже заявляет, что "бездоговорный брексит" будет катастрофой и для ЕС. Это позволяет британским аналитикам надеяться, что Меркель вступит в игру и не позволит "деструктивный брексит", но пока не понятно, хватит ли для этого ее слабеющего политического влияния внутри страны.

Позиция Ирландии, говорится далее в статье, самая интересная. Новый премьер-министр страны молод, является сыном индийских иммигрантов и открытым геем и представляет обновленное лицо Ирландии. Он уже продемонстрировал, что единство ЕС для него важнее, чем отношения с Британией. Но в силу исторических и географических причин он оказался в сложнейшей ситуации: как продолжать демонстрировать лояльность ЕС и одновременно защитить торговые интересы Ирландии, для которых "бездоговорный "брексит" стал бы катастрофой. Торговые интересы Ирландии и единый евросоюзный рынок находятся в ситуации прямого конфликта интересов. Какая сторона этих интересов преобладает, в конце концов, похоже, известно станет лишь в последнюю минуту.

Польша все это время, наоборот, ориентировалась на Британию, стремясь сохранить с ней политические и торговые связи. Но для этой страны вопрос свободного перемещения и защита прав ее многочисленных проживающих в Британии граждан не менее важен, чем экономические выгоды. Слишком многие поляки еще помнят унизительные процедуры добезвизовых времен и совсем не хотят их повторения.

Последний день Помпеи был позже, чем считалось

Times рассказывает, что найденные во время новых раскопок в Помпеях фрески достоверно указывают, что знаменитое извержение Везувия, которое погребло город под слоем пепла, произошло позже, чем принято считать.

Ранее считалось, что извержение Везувия произошло 24 августа 79 года, но найденные фрески показывают, что оно произошло двумя месяцами позже - 24 октября.

Газета цитирует рассказ археолога Франческо Мусколино: " Официальная дата извержения была известна из письма Плиния Младшего, который был свидетелем извержения. Но долгие годы были подозрения, что средневековые монахи, которые переписывали его письмо, могли не правильно разобрать дату, перепутав октябрь и август".

Теперь, когда на стенах найдены фрески, вероятно сделанные рукой одного из строителей, содержащие календарные даты, историки, наконец, могут быть уверены, когда же произошло это историческое событие.