Мартышки над схваткой: в Британии выбрали лучшие фото дикой природы
Победителем конкурса фотографий дикой природы стал снимок двух ринопитеков, задумчиво наблюдающих за схваткой в своей стае. Би-би-си собрала снимки, победившие в основных категориях конкурса Wildlife Photographer Of The Year.
Голландец Марсель ван Остен сфотографировал мартышек в китайских горах Циньлин.
"Я доволен этой фотографией, потому что этот вид - под угрозой исчезновения. Многие даже не знают, что такое животное существует. Очень важно, чтобы мы понимали, какие животные вскоре могут исчезнуть с лица планеты", - сказал автор победившего снимка в беседе с Би-би-си.
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Победителей объявили на гала-вечере в Лондонском музее естественной истории.
Снимок отдыхающего леопарда, сделанный 16-летним Скаем Микером в Ботсване, победил в номинации "Лучший снимок молодого фотографа".
Этот леопард хорошо знаком работникам ботсванского заповедника. Его прозвали Матоджа, или Хромой. В юности животное сломало ногу и с тех пор прихрамывает.
Больная нога мешает Матодже затаскивать добычу на деревья, поэтому он вынужден есть на земле, отгоняя гиен, рассказал Микер.
Этот снимок сидящих в трубе сов победил в номинации "Фотограф младше 11 лет". Его автор - Аршдип Сингх из индийского штата Пунджаб.
В категории "Животные в естественной среде" победила фотография испанца Кристобаля Серрано. Тюлени-крабоеды отдыхают на льдине в Южном океане. Льдина - идеальная среда для тюленей. С нижней стороны на льдах вырастают микроскопические водоросли, которыми питается планктон, а планктон едят уже морские млекопитающие.
В категории "Поведение: беспозвоночные" победила австралийка Джорджина Стейтлер со снимком роющих ос.
"Я хотела снять, как оса несет шарик из грязи к гнезду. То, что на снимок попали сразу две - просто невероятно", - говорит Стейтлер.
Роющие осы строят из грязи и своих выделений камеры, в которых держат парализованных, но живых пауков. На их тела осы откладывают личинки, которые, вылупившись, съедают паука.
Победителем в категории "Подводная фотография" стал американец Патрик Макнили, сфотографировавший летучих рыб. Снимок сделан ночью, у берегов Флориды. Эти рыбы днем очень пугливы, а ночью к ним легче подплыть.
Категория "Фотожурналистика в природе". Этот шокирующий снимок уличной макаки сделала в Индонезии испанка Джоан де ла Малла. Макаку на цепи заставили надеть клоунскую маску. Фотограф работает с группами зоозащитников, чтобы положить конец этой практике.
Категория "Лучшее портфолио". Испанец Хавьер Аснар Гонсалес де Руэда представил на конкурс серию фото, включая этот снимок горбатки, охраняющей своих нимф.
Категория "Поведение: животные и рептилии". Американец Давид Герасимчук снял саламандру со змеей в зубах на реке Теллико в штате Теннесси. Змее все же удалось бежать, говорит фотограф.
Номинация "Пейзаж". Дюны намибийской пустыни на снимке переходят в морские волны. Автор снимка - испанец Орландо Фернандес.
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