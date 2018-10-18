Видеоблогер Даша Навальная: я не буду ходить по школе и орать "Путина на кол!"

Правообладатель иллюстрации Yulia Zakharova

17-летняя Дарья Навальная, пока ее отец сидел в спецприемнике, запустила собственный видеоблог о настроениях молодежи. В середине октября вышел второй выпуск блога дочери оппозиционного политика, в котором она говорит с молодым сторонником Владимира Путина.

До недавнего времени дочь Алексея Навального появлялась только в блоге своего отца, где тот рассказывал, как учит ее замечать слежку за собой, или писал, что во время очередного обыска у Навальных она невозмутимо читала книгу, пока в ее вещах рылись оперативники.

Теперь 11-классница завела аккаунты в соцсетях и видеоблог "Голос моего поколения". Она решила исследовать настроения молодежи, взяв интервью у своих ровесников. 17 октября вышел второй выпуск ее видеоблога.

Дарья согласилась дать интервью Русской службе Би-би-си по электронной почте.

Би-би-си: Почему вы решили именно исследование молодежи провести? И зачем именно в формате видеоблога?

Дарья Навальная: Газеты, политологи и эксперты обсуждают, почему вдруг молодежь ринулась в политику. И мне это тоже интересно. Тем более, что статьи экспертов не выглядят очень убедительно.

В формате видеоблога существует, скажем так, медийная часть исследования. Я делаю так называемые глубинные интервью, стараюсь, насколько возможно, их делать по правилам социологии. Результатами хочется поделиться с широкой публикой, но письменный формат не заинтересует большое количество людей, поэтому я и решила сделать видеоблог.

Моя лучшая подруга вообще не знала, кто такой Навальный и что он делает Дарья Навальная, школьница

Би-би-си: Кто ваши любимые видеоблогеры? Про Юрия Дудя понятно, вы похожий на него формат выбрали, а еще?

Д.Н.: В более раннем подростковом возрасте - в 12-13 лет - я, как и большинство девочек, смотрела таких блогеров, как Саша Спилберг, Катя Клэпп и Ивангай. Сейчас смотрю, например, Данилу Поперечного, но в целом просто не могу тратить на YouTube столько времени, сколько хотелось бы. Поэтому блогеров смотрю меньше, в основном музыкальные клипы и трейлеры.

Би-би-си: Как часто будут выходить видео и сколько их будет? Будет ли другой формат после завершения этого проекта?

Д.Н.: Видео будут выходить раз в неделю, по средам. Всего планируется десять интервью.

Не могу сказать, что у меня есть дальнейший четкий план. Изначально я планировала использовать этот проект в качестве бонуса для поступления в университет. Сейчас уже все вокруг начинают говорить о каких-то новых проектах для канала.

Однако у меня в приоритете точно не популярность, а поступление в хороший вуз. Возможно, если я пойму, что я готова и у меня есть свободное время на продолжение, то буду вести канал.

Би-би-си: Как вы собираетесь сохранять объективность исследования, ведь у вас наверняка есть уже сформировавшиеся взгляды? Исследование предполагает некий взгляд сверху, иначе исследователь никакой истины не найдет, а только подтвердит собственные убеждения.

Д.Н.: Как я сказала в своем вступительном видео, я пока не настоящий социолог, тем не менее я стараюсь работать по принятым методикам. Мне очень помогает советами Анна Бирюкова, возглавляющая социологическую службу ФБК (Фонда борьбы с коррупцией Навального. - Би-би-си). Вот у нее, например, совершенно точно есть сформировавшиеся политические взгляды, тем не менее, она проводит очень качественные исследования.

У меня договоренность с родителями, что я могу ходить на такие митинги, где могут задержать не более одного Навального Дарья Навальная, школьница

Да и вообще у каждого умного человека есть свои взгляды, но совсем не обязательно пытаться кого-то переубедить, тем более в моем случае. Я просто следую протоколу, которого должен придерживаться социолог.

Би-би-си: Собственно, про ваши убеждения. Как вы можете описать свои политические взгляды? Насколько важны для вас политические взгляды ваших друзей? Вы можете дружить с кем-то, кого не волнует тема коррупции в России или кто считает нормой голосовать за Путина?

Д.Н.: Мои политические взгляды вполне схожи со взглядами моего отца. В некоторых аспектах они будут отличаться, но в целом, конечно, мы придерживаемся одинаковых позиций. Практически все мои друзья придерживаются тех же политических взглядов, но для меня это не настолько важно.

С раннего детства все мои друзья знают, что у меня есть оппозиционные взгляды, но ходить по школе и орать "Путина на кол!" я не собираюсь. Я знаю нескольких ребят, родители которых поддерживают Путина, но это исключительно из-за работы, а сами дети скорее поддерживают моего отца. Моя лучшая подруга вообще не знала, кто такой Навальный и что он делает.

Правообладатель иллюстрации Alexey Navalny Image caption Дарья, Алексей и Юлия Навальные

Би-би-си: Вы когда-нибудь ходили на митинг?

Д.Н.: Нет, не ходила. У меня договоренность с родителями, что я могу ходить на такие митинги, где могут задержать не более одного Навального. Как говорит отец: "Я не собираюсь, сидя в автозаке, тратить время на то, чтобы выяснять, в каком автозаке сидишь ты".

Я помню все обыски, аресты, ведь я в этом выросла Дарья Навальная, школьница

Не поймите меня неправильно, я обожаю митинги и с удовольствием бы на них ходила, просто не хочу создавать лишних проблем. Я, конечно же, горю желанием выйти на улицу и кричать вместе со всеми: "Жулики и воры, пять минут на сборы", но в связи с тем, что власть любит сажать кого угодно с фамилией Навальный, я буду просто отвлекать отца от его работы.

Би-би-си: Каково это - вырасти в семье оппозиционного политика? Вы помните обыски дома? А первые аресты и первые уголовные дела Алексея Навального? Вы тогда понимали, насколько все серьезно - что отец может уехать на приговор и вернуться только через несколько лет? Как вы все это переживали?

Д.Н.: Я помню, что когда я еще училась в начальной школе, моего отца первый раз посадили под арест. Тогда я особо не понимала, что происходит, но в тот день ко мне подошли несколько моих учителей и сказали, что они нас поддерживают, и чтобы я не переживала.

Конечно, с тех пор я повзрослела и поняла, чем занимается папа. Я знаю, что он делает хорошее дело. Он как никто другой любит нашу страну и готов на все ради того, чтобы Россия развивалась.

Я помню все обыски, аресты, ведь я в этом выросла. Конечно, часто я просыпаюсь с мыслью о том, что сегодня он может выйти, и его заберут на несколько лет.

Иногда в голове я проигрываю сценарий того, что буду делать, если вдруг заберут под арест и папу, и маму. Когда я была маленькой, я думала - как это круто, когда твои родители знаменитые актеры или певцы. Сейчас я думаю, как это круто, когда твои родители готовы жертвовать собой ради других.

Би-би-си: Я помню пост в "Инстаграме" у вашего отца, где он писал, как учит вас находить "наружку". Это не шутка? Получается?

Д.Н.: Расскажу вам секрет: "наружку" находить довольно просто. Для нашей семьи это немного странное, но очень веселое развлечение. Это не как показывают в фильмах: вы идете по улице, а за вами идут агенты, и вы их никогда не можете увидеть, потому что они так хороши в своей профессии. "Наружка" - это люди, которые за тобой ходят и разговаривают по телефону, причем они не реально разговаривают, а просто держат телефон у лица, и это довольно легко заметить.

Би-би-си: Вам в обычной жизни приходится спорить о политике? Если кто-то рядом, кто не знает вашу фамилию, начинает хвалить Путина или ругать Навального, ввязываетесь в спор?

Д.Н.: Со мной в 9 классе произошел очень смешной случай. Это было на уроке биологии, как раз в ту пору митингов 26 марта, когда учителя говорили детям не ходить на протесты. Моя биологичка была не исключением.

Мы заполняли наши лабораторные тетрадки, и вдруг она стала говорить про вред этих самых митингов. Я, конечно, смутилась, но ничего не сказала. В какой-то момент она выдала: "А вообще этот Навальный тот еще врун". Я человек не очень конфликтный, но уже стала раздражаться, ведь это неприлично - так говорить про моего отца в моем присутствии.

Все мои друзья, понимая, что происходит, начали тихонько посмеиваться. Учительница спросила, из-за чего все хохочут, ведь ничего смешного она не сказала. "Вообще-то он мой отец", - с серьезностью в голосе произнесла я.

Тут моя учительница сказала то, от чего весь класс, включая меня, просто стал смеяться во весь голос: "Да? А я думала, вы просто однофамильцы". С тех пор она меня не любила и всегда старалась заваливать на вопросах, но я биологию люблю, так что у нее не получилось.

Правообладатель иллюстрации Evgeny Feldman Image caption Дарья и Захар Навальные наблюдают, как их отец объявляет о выдвижении в президенты России. До выборов Алексея Навального не допустили

Би-би-си: Наверное, такая жизнь (дядя сидел, папу узнают на улицах и винтят на митингах, у вас в комнате проводят обыск) должна была сильно изменить и вас саму - по сравнению с другими подростками. Как вам кажется, в чем ваша жизнь отличается от жизни других школьников?

Д.Н.: Конечно же, моя жизнь не такая, как у всех. Ко мне больше внимания. Я не могу делать определенные вещи, которые могут себе позволить мои друзья.

Например, родители мне вообще не разрешали вести соцсети. А потом - соцсети под своим именем. Кто-то может спокойно тусоваться, а я должна сообщать о своем местоположении. За членами нашей семьи постоянно идет слежка, и кто знает, что на уме у этих людей.

В первые недели после перехода в новую школу я заметила, что некоторые люди просто боятся со мной общаться, но вскоре это прошло. Я всегда была очень общительной, жизнерадостной и спокойной, и люди вокруг быстро замечают, что я не повернутая на политике девчонка.

Би-би-си: Вернемся к блогу. Кто вас снимает, кто монтирует? Это ресурсы Navalny Live? Дорогой продакшен? Кто за это платит?

Д.Н.: Я хотела научиться снимать и монтировать сама, но поняла, что это сильно сдвинет сроки проекта. В итоге сейчас договорилась с монтажерами ФБК, что они помогают мне, а я оплачиваю их работу отдельно.

Деньги, понятное дело, мне на это родители дают. Я объяснила им смысл проекта, они решили, что это полезная затея с точки зрения моего поступления в вуз и вообще моего развития, поэтому согласились профинансировать.

Би-би-си: Ваш отец борется с непотизмом во власти и много говорит о том, как дети чиновников за счет отцов получают посты или зарабатывают. Учитывая это, как вам кажется, этично ли, что он продвигает ваш блог на собственной странице?

Д.Н.: Мне кажется, что нельзя сравнивать данные вещи. Мой отец не чиновник. Денег налогоплательщиков не использует. Все расходы по проекту он оплачивает из своего кармана. Я не собираюсь зарабатывать на своем проекте и канале.

Чиновники же устраивают своих детей на высокооплачиваемые профессии повсюду. Это, по моему мнению, одна из главнейших проблем сегодняшней России. Все умные люди уезжают за границу, потому что понимают, что без связей тут не выжить.

Би-би-си: В начале первого выпуска блога вы говорите, что в ужасе от перспективы поступления. А куда собираетесь поступать? Кем вы хотите стать?

Д.Н.: А вы знали, кем хотите стать в 17 лет? Вот и я нет. Сейчас меня интересуют психология и коммуникации. "Голос моего поколения" - это попытка влезть в голову молодым людям (то есть психология), но она невозможна без правильно составленной выборки и других правил социологии.

Какой-то определенной профессии я пока что не придерживаюсь. Мне нравится социология, но это не значит, что я захочу заниматься этим всю жизнь.

Би-би-си:Хотите ли вы уехать из России - на учебу, например, или пожить и поработать в другой стране после учебы?

Д.Н.: Я верю в пользу хорошего образования, и мне скорее важно, на каком месте в мировом рейтинге университетов находится конкретный вуз, чем в какой стране. Сотни тысяч студентов перемещаются по всему миру каждый год. Кто-то едет в США, кто-то в Китай, а кто-то в Россию. Хотя, к сожалению, в нашей стране в сфере высшего образования все не очень хорошо.

Конкретный университет я пока не выбрала, но вне зависимости от образования свою жизнь я планирую связывать с Россией.

Правообладатель иллюстрации Alexey Konstantinov

Би-би-си: У меня есть много знакомых, которые уехали из России. Наверняка они и у вас есть, а может, ваши одноклассники и друзья уедут будущей осенью учиться - и так там и останутся. Ну, и в ВВП России не вложатся, крутой стартап создадут не здесь, а там, и на протестные митинги не выйдут. Вы осуждаете их?

Д.Н.: Мои друзья еще точно не решили, где они хотят учиться или где будут жить после поступления. Кто-то уедет учиться и останется, кто-то уедет и вернется, а кто-то и учиться и жить будет тут. Это личный выбор каждого.

Мне кажется, что глупо осуждать людей за место, где они хотят учиться и жить. Скорее всего, молодежь и идет на митинги, потому что не видит здесь никаких перспектив. Когда я завершу свой проект, тогда и узнаем.

Би-би-си: Что вы помните о протестах 2011 года? Как, по-вашему, изменилась страна с тех пор?

Д.Н.: Мне тогда было 10 лет, о самих протестах я особо ничего не помню. Насчет того, как изменилась страна я тоже, кроме своего мнения, ничего выдать не смогу, ведь я не профессионально это изучаю.

Мне кажется, что многие люди стали терять веру в то, что мы как народ можем что-то изменить. Часть из тех людей, что выступали тогда на сцене с моим отцом, продались или просто выбрали менее политический путь. Те, кто более честен с собой, до сих пор выходят.

Людям нужно помнить, что митинги и массовые акции - основа политики. В них должны участвовать все, кто неравнодушен. Только вместе мы сможем поменять нашу страну к лучшему. Да, это будет сложно. Но это скорее всего единственный путь, который приведет нас к нормальному будущему. Ведь это наша земля, и мы должны ее защищать от путинских чиновников, которые считают, что обманывать и обворовывать - это нормально.