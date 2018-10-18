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Администрация Трампа заявила о намерении вывести США из Всемирного торгового союза, чтобы иметь возможность устанавливать собственные тарифы на пересылку бандеролей из Китая - в том числе повышать их.

Сейчас послать посылку из Китая в США стоит дешевле, чем из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Переслать бандероль из США в Китай тоже стоит дороже, чем в обратном направлении.

Что происходит?

С 1874 года США являются членом Всемирного почтового союза - структуры ООН, регулирующей пересылку международной почты весом менее двух килограммов.

Союз, штаб-квартира которого находится в Швейцарии, субсидирует пересылки из развивающихся стран в развитые и налагает на богатые страны тарифы, в результате чего для них пересылка обходится дороже, чем для более бедных.

Эта система была создана в 1969 году, чтобы помочь развитию африканских и азиатских стран.

Почтовый союз классифицирует Китай как развивающуюся страну, а США - как развитую. В результате на все американские посылки налагаются тарифы, а китайские, наоборот, субсидируются. Белый дом считает, что это несправедливо.

Сейчас в США говорят только о намерении выйти из соглашения, подчеркивая, что при благоприятном исходе переговоров о его пересмотре готовы продолжать в нем участвовать.

Если Вашингтон все же выйдет из почтового союза, то получит возможность регулировать тарифы на почту из любой страны мира, включая европейские. Однако пока американские чиновники говорят только о Китае и о нечестных, по их мнению, условиях конкуренции с ним.

Чего хотят США?

В XXI веке Китай стал одним из ведущих игроков в секторе потребительской интернет-торговли. Основные товары - бытовая электроника и одежда - пересылают как раз бандеролями. По некоторым оценкам, сегодня посылки из Китая составляют 60% от всех посылок, приходящих в Соединенные Штаты из-за рубежа. По оценкам администрации Трампа, это обходится американцам в сумму до 300 млн долларов в год.

Именно благодаря низким тарифам многие интернет-магазины сегодня предлагают бесплатную доставку из Китая.

Как считает корреспондент Би-би-си Каришма Васвани, США таким образом пытаются вынудить Китай отказаться от статуса развивающейся страны в рамках договора.

Кроме того, американские чиновники жалуются на то, что из Китая в США поставляется слишком много "поддельных", нелицензированных товаров или некачественных копий известных брендов.

"Неравенство тарифов сильнейшим образом влияет на работу рынка интернет-торговли, - писал в сентябре в статье в Financial Times советник президента Трампа по международной торговле Питер Наварро. - Китайские компании получают возможность продавать контрафактные продукты через интернет-магазины типа Amazon или Alibaba американским покупателям. Это обходится им дешевле, чем американским компаниям, которые поставляют настоящие товары".

С ним согласен американец Джерри Салдоум, директор компании по производству специальных "устойчивых" кружек собственной разработки, копии которых можно найти в онлайн-магазинах.

"Китайской компании дешевле переслать товар за восемь тысяч миль, чем нам - отправить посылку нашему соседу, живущему в 26 метрах. Разница настолько велика, что они просто выдавливают нас с рынка, благодаря низким ценам", - сказал он в беседе с Би-би-си.

Какими будут последствия?

Многие наблюдатели считают выход из почтового союза очередным элементом торговой войны между Китаем и США.

В последние месяцы президент США Дональд Трамп ввел в несколько приемов тарифы на различные категории китайских товаров на общую сумму в 250 млрд долларов. Администрация также обвиняет Китай в систематической краже американской интеллектуальной собственности и иных недобросовестных торговых практиках.

Однако как отмечает консультант в почтовой отрасли Джим Кэмпбелл, причин считать, что этот шаг направлен только на Китай, в целом нет.

"Конвенция Всемирного почтового союза регулирует субсидии пересылок, по сути, из всех стран мира, то есть из Европы, как и из Азии. В результате зарубежные торговцы и их клиенты в США выигрывают, а американские компании и их клиенты по сути эти субсидии оплачивают. Если убрать субсидирование входящей почты, то в краткосрочной перспективе кто-то выиграет, а кто-то проиграет, но в долгосрочной мы получим более эффективный, не искаженный рынок, от которого лучше всем", - говорит он.

Однако если китайские фирмы будут вынуждены платить больше за пересылку товаров, это может отразиться на их стоимости для покупателей из других стран, считают некоторые наблюдатели.

С другой стороны, выход США из договора может привести к полному переформатированию системы международных пересылок. К этому уже призвал глава Международной торговой палаты.

"Очевидно, что международная система почтовых тарифов сегодня нуждается в реформировании с целью устранения неравенств, которые стали более очевидными с ростом интернет-торговли. Мы призываем все правительства начать сотрудничество, чтобы прийти к соглашению по поводу реформ в грядущие месяцы", - говорится в заявлении за подписью секретаря крупнейшей торговой организации мира Джона Дентона.

Китай, в прошлом зеркально отвечавший на повышение американских пошлин, пока не комментировал новую инициативу администрации Трампа. В одной из государственных газет в четверг вышла статья, где подчеркивалось, что выход США из соглашения не обязательно воспринимать в контексте торговой войны с Китайской Народной Республикой.