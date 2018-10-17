Правообладатель иллюстрации Stanislav Krasilnikov/TASS Image caption Герман Греф не раз удивлял публику своим высказываниями

Математики и программисты в будущем будут всё меньше и меньше востребованы, заявил президент Сбербанка Герман Греф на московском форуме. Есть ли этому хоть какое-то подтверждение?

"Хорошая новость заключается в том, что в этом мире нужны будут не только математики и программисты. Более того, я думаю, их всё меньше и меньше нужно будет. Поэтому, когда мы пытаемся сказать, что мы сейчас будем развивать специальности "математик" и "программист", мы попадаем ровно в такую же ловушку, как у нас было какое-то время назад с юристами и экономистами", - заметил экономист на международном форуме "Открытые инновации" в Москве.

Как развивать детей равномерно? У Грефа есть совет.

"Не нужны нам математические школы. По-моему, это пережиток прошлого. Я категорический противник математических школ, потому что математические школы - это там, где отбирают людей и пичкают их одним монопредметом. Так было в Советском Союзе, и мне кажется, что это не очень хороший опыт", - так председатель Сбербанка порадовал собравшихся на форуме неологизмом "монопредмет".

Выступление банкира, слывущего во властных структурах либералом, немало озадачило министра просвещения Ольгу Васильеву, которая заявила, что теоретическая математика является основополагающей наукой.

"Я приведу только цифры, которые говорят, может быть, ярче, чем цитата уважаемого Германа Оскаровича... У нас за последние 10 лет наши студенческие команды по информатике и программированию были победителями на международных олимпиадах, равных нет. У нас есть указ о стратегии развития нашей страны, майский указ, у нас сейчас грандиозные планы о создании 15 математических центров", - отчеканила госпожа министр.

Куда идёт образование?

Высказывание Грефа не могло не породить споры в среди интернет-пользователей.

"Я думаю Герман Греф просто прочитал недавно вышедшую книгу Олега Тинькова и полемизирует с ней. Олег в книге написал, что сейчас очень сложно найти хороших разработчиков (программистов) в России. Под один из проектов есть 150 вакансий, которые не могут закрыть. В книге Олег также говорит, что костяк организации составляют выпускники лучших физико-математических ВУЗов (Мехмат, Физтех) и это одно из объяснений успеха", - уверен экономист "Тинькофф Банка" Павел Тычина.

Некоторые пользователи захотели уточнить само определение физико-математических школ и классов.

"В реалиях России, кажется, вообще физматом эвфемистично называют более способный класс, а остальных запихивают в гуманитарный по остаточному принципу", - полагает сотрудник лаборатории нейролингвистики НИУ ВШЭ Никита Змановcкий.

"Математика как профессия примерно никогда не была востребована. Возможно, он [Греф] пытался сказать, что программирование стало настолько простым, что для того, чтобы им заниматься, уже не нужна сильная математическая база", - полемизирует студент ВМК МГУ Олeг Мартынов.

Правообладатель иллюстрации Science & Society Picture Library Image caption Школьное математическое образование изменилось за 200 лет, хотя этот рисунок из 1820-х кажется интуитивно понятным и сейчас. Но что с ним будет ещё через 200?

Преподаватели математической теории и информатики не остались в восторге от услышанного.

"Существуют фундаментальные науки, которые являются основой благополучия всего мира, и эти науки - физика, математика, химия, которые позволяют инженеру получить знания, соответствующие его рангу. Как и программирование, поскольку это решение нелинейных задач - без него немыслимы исследования. Об этом Греф судить не вправе", - сказал Русской службе Би-би-си преподаватель МГТУ им. Н.Э. Баумана, кандидат технических наук Сергей Леготин.

"Кризис в экономике, юриспруденции, менеджменте наступил потому, что мы слишком большую часть своего представления о том, что надо делать, свалили именно в эту область. Для того, чтобы украсть, не нужны познания в математике, а это и происходило последние десятки лет. Я верю, что актуальность математики и инженерных наук стала гораздо большей, чем десятки лет назад", - добавил специалист.

"Хорошая математическая подготовка позволяет глубже понимать и изучать все остальные области жизни - те же программисты (одна из безусловных профессий настоящего и будущего) без знания математики - просто [никто]. Математика - это вообще язык строгих умозаключений и описания процессов: в физике, экономике, биологии, инженерном деле все говорят на языке математики, даже уважающие себя гуманитарные науки используют математические методы", - сказал на условиях анонимности кандидат физико-математических наук МФТИ Егор М.

"А насчёт специализированных математических школ - по мне, это одно из немногих мест, где способные ученики могут изучать математику на сколько-нибудь приличном уровне. В универах с этим проблем нет, но проблемы часто есть у тех, кто приходит в универ после школы, сдав ЕГЭ на хороший балл, по факту умея решать лишь типовые задачи", - развивает свою мысль дипломированный физик в переписке с Би-би-си.

"Больше им ничего не надо"

Консервативные юзеры соцсетей очень удивились заявлению главы Сбербанка.

Пропустить Twitter пост , автор: @RussiansForward Владимир Путин, 5 октября: Человечество не может существовать без новых и новых открытий в физике, математике.



Герман Греф, 16 октября: Не нужны нам математические школы. По-моему, это пережиток прошлого.



Марсиане атакуют... — Русские не сдаются (@RussiansForward) 16 октября 2018 г.

"У этого человека язык движется далеко впереди головы, и поэтому большая часть его высказываний заслуживает внимания только в качестве иллюстрации того, каких чудовищ рождает сон разума", - ужаснулся прокремлёвский эрудит Анатолий Вассерман в беседе с "Регнумом".

Пропустить Twitter пост , автор: @malahovml М.В.Ломоносов:

«Математику уже затем учить надо, что она ум

в порядок приводит».

Г.Греф: «И не нужны нам математические школы. По-моему, это пережиток прошлого. Я категорический противник математических школ..." — Максим Малахов (@malahovml) 17 октября 2018 г.

Досталось Грефу и от оппозиционеров.

Пропустить Twitter пост , автор: @Russia_calls Герман Греф: "Вполне достаточно: во-первых, чтобы дети в школах запомнили дорожные знаки и не бросались под машины; во-вторых, чтобы они выучили таблицу умножения, но только до 25; в-третьих, чтобы они научились подписывать свою фамилию. Больше им ничего не надо". — La Russie parle (@Russia_calls) 16 октября 2018 г.

"Мединский назвал Маяковского рэпером, а Греф выступил против математических школ. Какие, мягко говоря, необычные люди занимают руководящие посты в стране", - написал пристально следящий за новостной повесткой депутат-коммунист Валерий Рашкин.