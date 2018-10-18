"Ложь мужа о том, что у него рак, отняла у меня годы жизни"

Правообладатель иллюстрации Leicester Mercury Image caption Суд английского Лестера приговорил Кэролла к условному тюремному заключению на 26 недель за мошенничество

Женщина, муж которой притворялся, что болен раком, говорит, что годы лжи отняли у нее годы жизни.

Люси Уитчард из английского Лестера рассказала, что когда в 2006 году она познакомилась с 35-летним Дэвидом Кэроллом, он сообщил ей, что у него лейкемия. В 2011 году они поженились, а потом развелись.

В 2015 году мать Люси дала Дэвиду 2 тысячи фунтов на лечение в США - по его словам, на тот момент у него был рак в терминальной стадии.

На прошлой неделе суд Лестера приговорил Кэролла к условному тюремному заключению сроком 26 недель за мошенничество.

На протяжении четырех лет брака Кэролл также лгал о том, что у него рак простаты и рак желудка, но позже сознался во лжи, говорит Люси Уитчард.

По ее словам, Кэролл не разрешал ей сопровождать себя на сеансы химиотерапии и часто говорил, что ему становится то лучше, то хуже.

"Он говорил: "Я ограждаю тебя от всего этого", говорил, что я буду очень переживать, оказавшись там. Когда я спрашивала его о лечении, он говорил, что уйдет от меня, потому что наши отношения не могут продолжаться, если я ему не доверяю".

Семья стала подозревать что-то неладное, пока Кэролл был в США - там он отдыхал, а не проходил лечение.

Люси спросила его напрямую по возвращении, но он все еще пытался притворяться. "Он даже попросил коллегу позвонить мне, прикинувшись его лечащим врачом. После того звонка я поняла, что наш брак закончился".

По словам Люси Уитчард, она до сих пор чувствует себя травмированной и злится, потому что "он украл такую большую часть моей жизни".

Мать Люси Линда Эккле говорит, что была раздавлена ложью и эгоизмом Кэролла.

"Я дала Дэйву 2 тысячи фунтов, чтобы он поехал в Америку спасать свою жизнь. У меня были деньги, чтобы не дать умереть зятю, чтобы моя дочь не стала вдовой".

Правообладатель иллюстрации Aylestone Athletic RFC Image caption "Эйлстон Атлетик" организовал благотворительный забег в поддержку Кэролла в 2016 году

После развода в 2015 году Кэролл стал играть в Лестерском клубе регби "Эйлстон Атлетик".

Во время одной игры он получил травму и лечился в больнице.

Его соратник по клубу Джонатан Хант рассказал Би-би-си: "Дэвид сказал нам, что врачи нашли у него лейкемию. Мы подумали - вот бедняга. Нам было жалко его, люди регулярно давали ему бесплатно еду и напитки".

По словам Ханта, Кэролл планировал пробежать семь марафонов за семь дней, но потом сказал одноклубникам, что у него диагниростировали еще и болезнь сердца, и его ждет операция.

Запрет на контакты

"Клуб организовал два благотворительных забега в поддержку Дэвида, раз он не мог сам пробежать эти дистанции", - сказал Хант.

"Перед забегом он сказал нам, что его болезнь была смертельной, но он мог получить лечение в США".

По словам Ханта, клуб собрал больше 2 тыс. фунтов (2625 долларов) "в его честь" для Barnardo - благотворительной организации, которую выбрал Кэролл для Лондонского марафона-2016.

Кэроллу, который сейчас живет в Ритине в Уэльсе, дали 26 недель лишения свободы с острочкой исполнения на два года, признав его виновным в мошенничестве посредством сообщения заведомо ложных сведений.

Он также должен пройти 180 часов общественных работ и заплатить компенсацию в 2 тыс. фунтов.

Суд на год запретил Кэроллу любые контакты с Люси Уитчард и ее матерью.