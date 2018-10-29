Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Неудача ХСС в Баварии может дорого обойтись лидеру ХДС Ангеле Меркель

Партии правящей коалиции Германии во второй половине октября потерпели неудачу на выборах в двух ключевых землях, Баварии и Гессене. В стране снова обсуждают, не придется ли канцлеру Германии Ангеле Меркель, главному политику Европы, досрочно покинуть свой пост.

На выборах 28 октября в Гессене - в этой земле расположена финансовая столица Германии Франкфурт-на-Майне - Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелы Меркель занял первое место, но набрал, по данным экзит-поллов, 27,2% голосов. Это на одиннадцать процентов меньше, чем на предыдущих выборах гессенского ландтага.

За две недели до этого на выборах в Баварии союзная ХДС партия - Христианско-социальный союз (ХСС), который много десятилетий правит этой самой большой землей Германии, - показал худший результат больше чем за полвека и лишился абсолютного большинства в ландтаге.

Тяжелые потери понесла на этих выборах и другая партия правительственной коалиции - Социал-демократическая партия Германии.

В обоих случаях партии правящего блока отдали голоса в том числе и правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) - теперь у нее есть фракции в парламентах всех шестнадцати земель страны.

Впрочем, во всех этих парламентах АдГ в меньшинстве и в оппозиции, поскольку в правящие коалиции ее не берут. Для Меркель важен не относительный успех правых популистов, а ослабление позиций партий коалиции: ХДС, ХСС, а также социалистов.

Немецкие комментаторы сходятся во мнении, что ключевыми для 64-летней Меркель, возглавляющей правительство Германии с 2005 года, в ближайшее время станут ответы на два вопроса: останутся ли в правительстве социалисты и найдется ли сильный преемник Меркель внутри ее партии.

Глава отдела политики газеты Die Welt Клаудия Каде уверенно заявила на одном из политических ток-шоу вскоре после баварских выборов, что нынешнее правительство не устоит до конца четырехлетнего срока, то есть до осени 2021 года.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Если новый лидер социалистов Андреа Налес уведет свою партию из коалиции, то Ангеле Меркель, возможно, придется объявлять внеочередные выборы

"Повсюду ходят разговоры, в том числе внутри СДПГ, что партия больше не может позволить себе оставаться в большой коалиции", - сказала Каде.

Социалисты связывают падение своего рейтинга с тем, что партия снова вошла в коалицию с ХДС/ХСС в качестве младшего партнера, а избиратели связывают ее с политикой Меркель.

Популярность Меркель при этом падает - не только из-за ее миграционной политики, но и по многим другим причинам.

По данным сентябрьских опросов, работой канцлера недовольны уже больше половины избирателей, довольны - всего около 17%.

По мнению издания Politico, если социалисты выйдут из правительства, Меркель может снова попытаться сформировать коалицию с зелеными и партией "Свободные демократы".

После прошлогодних выборов в бундестаг, на которых блок ХДС/ХСС потерял голоса, Меркель поначалу пыталась сформировать именно такую коалицию, но переговоры провалились. После этого была снова сформирована "большая коалиция" с социалистами.

Правообладатель иллюстрации NurPhoto Image caption Лидер ХСС и глава МВД Хорст Зеехофер занимает более жесткую позицию по отношению к иммиграции, чем Меркель - но в борьбе с "Альтернативой" в родной Баварии партии Зеехофера это не очень помогло

"Но более вероятно, что Меркель будет вынуждена сформировать правительство меньшинства, пытаться протянуть какое-то время, а потом объявить внеочередные выборы. Незавидный конец долгой карьеры", - пишет Politico.

Что касается позиций Меркель в собственной партии, то в декабре пройдет ежегодная конференция ХДС, и многие немецкие комментаторы предполагают, что на ней может зайти речь если не о смещении Меркель, то о том, кто пора начать искать ей замену.

Сама Меркель, судя по ее публичным выступлениям, пока в отставку не собирается.

"Для меня урок (выборов в Баварии) заключается в том, что я, как канцлер, должна вернуть доверие. Я приложу к этому все усилия", - сказала Меркель после баварских выборов.

Кроме того, в ХДС сейчас нет политика, способного соревноваться с Меркель в популярности внутри партии.

В дискуссиях о возможных преемниках звучат имена двух женщин - министра обороны Урсулы фон дер Ляйен и генерального секретаря ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, и председателя бундестага Вольфганга Шойбле, министра здравоохранения Йенса Шпана и другие.

Но им всем, кроме, возможно, Шойбле, не хватает политического веса в партии и вне ее, чтобы потягаться с Меркель. А Шойбле уже 76 лет, и он если и согласится возглавить партию и правительство, то только на время, пока не появится новый молодой лидер.

Что касается взлета "Альтернативы для Германии", которую называют правопопулистской, а также пророссийской, то этот взлет пока остановился.

Правообладатель иллюстрации TASS/Getty Image caption В начале этого года члены "Альтернативы" снова приехали в аннексированный Россией Крым, в гости к главе региона Сергею Аксенову (слева). В этот раз это были депутаты региональных парламентов (далее слева направо): бывший советский немец Ойген (Евгений) Шмидт, а также Райнер Бальцер и Хью Бронсон

Лучшие результаты - более 20% голосов - партия показала в позапрошлом году, на пике миграционного кризиса, в восточных германских землях - Мекленбург-Передняя Померания и Саксония-Анхальт. Сейчас ее рейтинг колеблется в районе 11-15%, и многие социологи и политологи предполагают, что где-то на этом уровне или чуть выше и находится ее потолок.

В Баварии АдГ набрала 10,2% голосов, в Гессене, по данным экзит-поллов - 12-13%.

На выборах в федеральный парламент в прошлом году АдГ набрала 12,6% голосов и создала фракцию из 94 депутатов.

"Отдельные опросы в короткие периоды фиксировали возможный рост симпатий к АдГ до 18%. В то же время крупные социологические исследования показывают, что в той или иной степени разделяют враждебное отношение к миграции, меньшинствам, имеют националистические, расистские либо социал-дарвинистские предпочтения около 20% немцев", - говорит берлинский политолог Дмитрий Стратиевский.

"Это количество людей в процентном отношении остается стабильным последние 12-15 лет. Возможно, это и есть потолок популярности АдГ", - считает эксперт.

И Стратиевский, и другие комментаторы допускают, что число сторонников АдГ может вырасти, если в стране и Европе будут новые потрясения.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Сопредседатель "Альтернативы" Александер Гауланд, как и российский министр иностранных дел Сергей Лавров, ностальгирует по европейскому "концерту держав" позапрошлого века

Относительный успех "Альтернативы" в Баварии примечателен тем, что правящий там ХСС и его лидер - министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер - в последнее время старались предстать перед избирателем противниками массовой иммиграции и оппонентами в этом вопросе партии-партнера ХДС и лично Меркель.

Можно сказать, что в вопросе об иммиграции ХСС пытался в каком-то смысле занять нишу "Альтернативы", но это не сработало.

Профессор Дрезденского технического университета Вернер Патцельт, изучающий "Альтернативу" и другие правые организации, говорит, что АдГ популярна далеко не только благодаря выступлениям против иммиграции. По его словам, значительная часть немцев, разочарованных состоянием дел в Евросоюзе, ощущает, что мейнстримные партии не представляют их как избирателей с их взглядами и заботами.

Этот "пробел в представительстве" заполняет новая оппозиция - в лице "Альтернативы" справа и зеленых слева. Эти две партии отобрали голоса у ХСС в Баварии.

"Я предупреждал об этом последние десять лет. Но ХДС - и партии слева от него - надеялись обезвредить правые партии, просто замалчивая проблемы, которые тех подпитывали - от патриотизма до контроля над иммиграцией. Вот почему возник этот "пробел в представленности", который теперь заполняет АдГ", - объяснил Патцельт в интервью, опубликованном на его сайте.

Стратиевский полагает, что ХСС пострадал из-за своей попытки перехватить тему борьбы с иммиграцией у "Альтернативы". "ХСС пытался, фигурально говоря, сесть между двух электоральных стульев: завоевать новых избирателей за счет антимигрантской риторики и сохранить своих верных последователей", - сказал политолог Би-би-си

"Одновременно политтехнологи [премьер-министра Баварии Маркуса] Зедера и Зеехофера старались аккуратно дистанцироваться от малопопулярного федерального правительства. В итоге избиратель не оценил эту стратегию. Сторонники христианско-консервативных ценностей посчитали лозунги ХСС слишком правыми", - считает Стратиевский.

"Критики Ангелы Меркель по-прежнему рассматривают ХСС как часть большой коалиции в Берлине. А те избиратели, которым по душе закрытие границ и демонтаж мультикультурализма, выбрали АдГ", - поясняет он.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Лидер фракции "Альтернативы" в бундестаге Алисе Вайдель живет с женщиной, но выступает против легализации однополых браков. По ее мнению, признания гражданского партнерства однополых пар достаточно

16 октября представитель "Альтернативы" выступил с очередным заявлением в поддержку России. Глава фракции АдГ в комитете иностранных дел бундестага Петр Бистрон (выходец из Чехии) осудил министра иностранных дел Хайко Мааса за поддержку нового режима санкций ЕС, которые, возможно, будут введены в связи с отравлением Скрипалей в английском Солсбери.

"Обвинения против России основаны только на заявлениях британских властей. Конкретных доказательств нет. Недавние обвинения сомнительной репутации расследователей из Bellingcat, согласно которым ответственность лежит на высокопоставленных сотрудниках российской военной разведки ГРУ, также не доказаны", - заявил Бистрон.

В "Альтернативе" есть определенное число людей, для которых тема отношений с Россией важна - в первую очередь это бывшие советские немцы, которые создали в партии секцию "Российские немцы за АдГ".

Но вообще для "Альтернативы" Россия - вовсе не главная тема, и не за пророссийские заявления за нее голосуют ее избиратели. В программе партии России посвящены всего две строчки, в них говорится о неизбежности сотрудничества.

"Русские никогда не признавали мировой порядок, который американцы начали пытаться устанавливать в 1989-1990 годах, - говорил два года назад в интервью Русской службе Би-би-си сопредседатель партии Александр Гауланд. - Русские были вынуждены принять этот порядок, но это не их порядок. С ними не обсуждали, например, вопрос о том, какие страны должны стать членами НАТО, какие остаться нейтральными, должно ли НАТО оказаться на российских границах".