СМИ России: трагедия в Керчи - следствие общей атмосферы в стране

В обзоре российских газет за 16 октября:

"Ведомости": разжигание ненависти и поиск врагов

Российские газеты комментируют трагедию в Керчи. Учащийся 4-го курса колледжа в Керчи 18-летний Владислав Росляков взорвал в столовой самодельное взрывное устройство и открыл огонь из ружья. По данным информагентств, погибли 20 человек, ранены около 50.

"Ведомости" называют керченскую трагедию самой кровавой в истории России из всех, связанных со стрельбой в учебных заведениях. Издание узнало мнение психологов и политологов о возможных причинах нападения.

Школьные расстрелы - относительно недавнее явление в России, и с субкультурой, которая их поощряет, надо решительно бороться, говорит сотрудник МВД, пожелавший остаться неизвестным.

Завкафедрой психологии личности факультета психологии МГУ Александр Асмолов считает, что к подобным трагедиям приводит общая ситуация в стране с разжиганием ненависти и поиском врагов.

В российском обществе агрессия зашкаливает и "проплескивается" через тот возраст, который психологи всегда называли возрастом бури и натиска, отмечает психолог: "Когда для каждого подростка главное - утверждение себя, чтобы его заметили и увидели, это ключевые характеристики поиска своего "я" в сложнейшем из возрастов. Когда эти поиски фрустрируются, когда подростковая жизнь совпадает с непонятностью в жизни страны, резким ростом неопределенности того, что будет не то что завтра, а через час, все это приводит к колоссальной невротизации и вспышке тревожности".

Главный риск в этой ситуации - продолжение курса на позиционирование молодежи как неполноценных людей, нуждающихся в опеке и контроле, считает политолог Михаил Виноградов: "Например, предложение наказывать за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги фактически исходит из того, что подростки не способны сами принимать решения".

Эксплуатация гипертревожности родителей за детей возможна, говорит Виноградов: "Есть риск, что эту ситуацию будут использовать для очередного ужесточения разных норм, хотя это скорее возможность поразмышлять над надуманностью ограничений. Разумнее подумать о том, что искусственные запреты (вроде мобильных телефонов в школах) создают точки напряженности. Однако в дискуссиях о воспитании молодого поколения в России не принято приглашать молодежь к равноправному участию и учитывать ее точку зрения".

Общественная экзальтация, которую мы наблюдаем в последние годы, не может не сказываться на умах подростков, полагает политолог Константин Калачев: "Происходит возведение дерзости в абсолют в том числе и в масштабах государства. Наша страна ведет себя дерзко на мировой арене, и очевидно, что в последние годы насаждались ценности, которые кто-то может воспринимать как культ силы. Это отличает нашу страну от тихих европейских стран и делает ее похожей на США - око за око, зуб за зуб. Когда сила воспринимается как неотъемлемое качество и единственное, за что уважают, то ничего другого ждать не стоит".

РБК: как подростку выдали лицензию на оружие?

Газета РБК также задается вопросом: как стало возможно массовое убийство в Керчи? Издание разбирается, как 18-летнему нападавшему выдали лицензию на оружие, почему не помогла охрана и в чем причины роста числа таких происшествий.

Предполагаемый убийца родился в Керчи 2 мая 2000 года, учился на четвертом курсе Керченского политехнического колледжа и жил с отцом и матерью, сообщает источник. Издание выяснило, что нападавший практически не вел аккаунты в соцсетях, были тихим и спокойным, не имел приводов в полицию.

Источник рассказал, что нападавший действительно недавно получил разрешение на оружие, документы были в порядке, он прошел нарколога и психиатра.

Сама по себе процедура психиатрического опроса для получения справки - это фикция, комментирует психолог Екатерина Блюхтерова. "Это примитивное обследование, которое разве что способно выявить серьезные отклонения в острой фазе", - отметила специалист. По ее словам, в случае со справкой формы 002-ОУ психиатр обычно спрашивает, какой сегодня день или знает ли претендент на лицензию ту или иную пословицу.

Подростковая агрессия была всегда, однако раньше она чаще принимала характер поножовщины или массовых драк, которые не приводили к таким плачевным последствиям, сказала РБК психиатр, президент Союза охраны психического здоровья Наталья Треушникова. К тому, что в Керчи подростковая агрессия обернулась трагедией, привело в том числе распространение огнестрельного оружия, считает она.

Издание ставит вопрос и о том, как подросток пронес взрывчатку и ружье в колледж. Все просто - в учебном заведении не было охраны, парень просто застрелил вахтершу и прошел в здание.

Психологи называют причиной роста числа таких преступлений в том числе распространение о них информации в СМИ. Американский научный журнал PLoS One в 2015 году опубликовал статью об "инфекционном" характере школьных расстрелов, и позднее гипотеза подтвердилась - после каждого резонансного случая вероятность его повторения увеличивается на 20-30% и сохраняется в течение 13 дней.

"Коммерсант": ошибка при сборке

В среду делегация "Роскосмоса" посетила самарский ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс", куда были доставлены обломки ракеты-носителя "Союз-ФГ", потерпевшей аварию 11 октября.

Эксперты склоняются к версии с ошибкой, допущенной в ходе сборки в монтажно-испытательном корпусе космодрома "Байконур", сообщает газета "Коммерсант". Сам инцидент уже повлиял на выход космонавтов в космос для изучения другого ЧП, случившегося в рамках проекта МКС: исследование отверстия в корабле "Союз МС-09", приведшего к нарушению его герметичности, было перенесено на начало декабря.

Основная часть экспертов, задействованных в расследовании ЧП с "Союзом-ФГ", убеждена в том, что причиной аварии стала механическая неполадка, допущенная в ходе стыковки боковых блоков ко второй ступени ракеты в монтажно-испытательном корпусе на космодроме Байконур. "По всей видимости, повреждение было нанесено в ходе подъема бокового блока подъемным краном, - считает один из собеседников, близкий к минобороны РФ. - Это не конструкторская ошибка и не заводской брак. Скорее, речь идет об эксплуатационных ошибках".

ЧП не только скажется на сроках пусков ракет-носителей, но и повлияет на программу выхода в космос космонавтов, находящихся на МКС. По крайней мере выход в открытый космос для осмотра отверстия в корабле "Союз МС-09", перенесенный с середины ноября из-за аварии ракеты "Союз-ФГ", состоится не раньше декабря. Отверстие не помешает возвращению аппарата.

Газета напоминает, что дырка в обшивке пристыкованного корабля "Союз" была обнаружена 30 августа, когда датчики на МКС показали небольшое снижение давления воздуха. Вечером того же дня дырку обработали герметиком, в настоящее время она полностью заделана. Выяснилось, что воздух уходил через отверстие диаметром 2 мм в шпангоуте бытового отсека корабля. Сначала на земле предположили, что причиной появления дырки стал микрометеорит, но вскоре стало ясно, что это дырка от сверла.

"Ведомости": автозаводы загружены на 44%

Несколько автопроизводителей направили в минпромторг письмо с предложениями о новом инвестиционном режиме в автопроме, сообщают "Ведомости". Письмо замминистра промышленности и торговли Александру Морозову подписали представители "АвтоВАЗа", "Камаза", ГАЗа, "Соллерса", Renault, Nissan, Mitsubishi и Daimler.

Автоконцерны просят власти не давать льгот новым сборочным предприятиям, поскольку существующие мощности загружены всего на 44%. В ближайший год истекает действие большинства соглашений о промсборке. С 2005 года компании пользуются льготами на таможенные пошлины: власти давали их взамен на то, что концерны обязались выполнять в России помимо сборки самого автомобиля и другие крупные операции - например, сварку и окраску кузова, а также постепенно увеличивать локализацию производства.

Автоконцерны поддерживают идею минпромторга использовать специальные инвестиционные контракты в качестве основного инструмента нового режима и готовы взять на себя обязательства по дальнейшей локализации. В ответ они ждут гарантий господдержки и неухудшения экономических условий.

Но к новому инвестиционному режиму предлагают допустить лишь действующие предприятия, готовые развивать выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. Поддержка создания новых автопроизводств должна быть прекращена, считают авторы письма.

Основные просьбы автоконцернов справедливы, и власти, скорее всего, пойдут им навстречу, ведь рынок волатильный и компаниям нужны гарантии сохранения условий для ведения бизнеса, комментирует старший аналитик "Атона" Михаил Ганелин. Но решение о доступе к господдержке новых автопроизводств, скорее всего, будет зависеть от мощности нового завода и сегмента, а также лоббистского потенциала автопроизводителей, думает эксперт. Поэтому новые производства нишевых, премиальных автомобилей вряд ли столкнутся с ограничением в господдержке, говорит Ганелин.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си