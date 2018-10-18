Пресса Британии: антироссийские санкции обходятся Италии слишком дорого

В обзоре британской прессы за 18 октября:

Российские тролли пытались влиять на умы американцев через британские события

Times рассказывает о том, что благодаря выложенному в открытый доступ социальной сетью "Твиттер" записей и другого медиа-контента, размещенного в ее акаунтах, аналитики американского Atlantic Council обнаружили, что в день голосования по "брекситу" в 2016 году велась координированная кампания по продвижению хэштега #ReasonsToLeaveEU.

Эта фраза, означающая "причины покинуть ЕС", была использована 1102 раза. Таким образом, по мнению сотрудника аналитического центра Бена Ниммо, была совершена попытка сделать эту фразу трендовой. По мнению Ниммо, кампания в "Твиттере" во время референдума по "брекситу" была частью более обширной стратегии.

Организованные кампании в "Твиттере", как рассказал изданию Ниммо, велись после каждого громкого события в Британии в последние годы. Например, российская кампания по дезинформации включала исламофобские твитты после терактов.

При этом, по мнению аналитика, российские дезинформационные кампании использовали события в Британии для поляризации американского общественного мнения. Так акаунты, позиционировавшие себя как правые, демонизировали мусульман после терактов на Лондонском мосту и стадионе "Манчестер-арена", а про-"брекситовые" атаковали глобалистов.

По мнению Ниммо, кампания в "Твиттере" во время референдума по "брекситу" была частью более обширной стратегии.

В отчете Atlantic Council отмечается и активность иранских троллей. Она меньше по численности, но была ориентирована именно на британскую аудиторию. Иранские тролли маскировались под левых активистов и создавали иллюзию своих связей с известными левыми британскими сайтами, а продвигали антиизраильские, антиконсервативные кампании, ориентированные на сторонников Джереми Корбина.

"Антироссийские санкции - абсурд и безумие"

Daily Telegraph рассказывает о визите в Москву заместителя премьер-министра Италии Маттео Сальвини. Во время этой поездки политик заявил, что его страна может заблокировать продление антироссийских санкций.

Газета цитирует слова Сальвини о том, что введенные в 2014 году санкции, действующие пока до января 2019 года, являются "экономическим, социальным и культурным безумием и абсурдом", который обходится итальянскому бизнесу в миллиарды евро.

"Если нас попросят одобрить [санкции], то мы скажем "нет", - заявил министр на встрече с представителями бизнеса в столице России.

В теории, пишет издание, Италия может использовать свое право вето, но, как отметил Сальвини, использовать его можно только один раз, а у его страны накопилось к руководству ЕС несколько претензий, касающихся приема мигрантов, распределения бюджета и налогообложения Евросоюза.

Сальвини отметил, что антироссийские санкции привели к тому, что высокую цену в результате платит итальянский мелкий и средний бизнес, и итальянские граждане.

"Мы рассчитываем на то, что они в Брюсселе достаточно умные люди, чтобы понять, что они уже перебрали и нужно возвращаться к нормальным отношениям между ЕС, Италией и Россией", - сказал министр.

Также он высказался против учений НАТО в странах Балтии и Польше, потому что, по его мнению "проблемы 2018 года должны решаться за столом переговоров, а не танками на границах".

DT отмечает, что схожих взглядов придерживается и премьер-министр Италии Джузеппе Конти, который должен прибыть с официальным визитом в Москву и встретиться с Путиным на следующей неделе. Он считает, что антироссийские санкции "вредят нашим итальянским компаниям, также как и российскому обществу".

Новая технология заменит документы в Хитроу

Daily Mail рассказывает, что крупнейший британский аэропорт Хитроу планирует установить сканеры распознания лиц пассажиров в терминалах вылета. Тогда для посадки в самолет не нужны будут ни паспорт, ни посадочный талон.

Проект стоимостью 50 млн фунтов стерлингов должен существенно сократить время в аэропорту для вылетающих из страны.

Сканеры распознания лиц будут основаны на тех же технологиях, что и электронный паспортный контроль для обладателей паспортов с встроенными электронными чипами. Правда, чтобы воспользоваться этой системой, пассажирам придется загрузить свои паспортные данные и фотографию в специальное приложение на смартфоне. А значит, как минимум иметь смартфон, поддерживающий это приложение.

По мнению представителя Хитроу, которое цитирует газета, новая технология избавит пассажиров от необходимости показывать разные документы разным службам аэропорта в подтверждение своего права путешествовать на том или ином рейсе.

Новая система в тестовом режиме запустится уже летом. Если испытание пройдет успешно, то сканеры распознания лиц будут установлены во всех терминалах и это станет самым крупным применением биометрических технологий в мире.

Пока же минувшим летом ожидание в очереди на паспортном контроле для прилетевших в Британию достигало двух с половиной часов.