Митрополит Лука: для меня Константинополя больше не существует

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) (на фото справа) во время внеочередного заседания Священного синода в Москве

Митрополитом Запорожский и Мелитопольский Лука, один из двух украинских иерархов, членов Священного синода Русской православной церкви, рассказал Би-би-си, как повлияет решение о разрыве отношений с Вселенским патриархатом Константинополя на обычных украинских верующих.

15 октября синод Русской православной церкви принял решение разорвать евхаристическое общение с Константинопольской церковью. Это произошло через четыре дня после того, как Константинополь заявил о принятом решении даровать еще не созданной украинской православной церкви автокефалию (независимость).

Кроме того, Константинополь возобновил канонический статус глав двух неканонических церквей Украины и объявил о возвращении в лоно мирового православия верующих, до сих пор воспринимавшихся как раскольники.

После завершения работы синода поздним вечером 15 октября корреспонденты Би-би-си в Минске встретились с одним из двух представителей Украинской православной церкви Московского патриархата, входящих в составе синода Русской православной церкви, 47-летним митрополитом Запорожским и Мелитопольским Лукой.

На Украине этот архиерей имеет неоднозначную репутацию. В январе этого года один из запорожских священников отказался отпевать погибшего двухлетнего мальчика, сославшись на то, что тот был крещен в "раскольнической" церкви Киевского патриархата.

Митрополит Лука поддержал этого священника и для некоторых стал одним из символов тупиковой ситуации, в которой оказался диалог между представителями различных православных церквей Украины.

"Политика может навредить"

Би-би-си: Заседание синода закончилось с практически четырехчасовой задержкой. Почему оно длилось так долго?

Митрополит Лука: Заседание синода - это не полет самолета или поездка поезда. Когда обсуждается такой серьезный вопрос и документ занимает шесть полных страниц текста, каждое его слово нужно обсудить, чтобы потом никто не смог придраться.

Я такого патриархата с 11 октября не знаю, и все, что там будет выдаваться и решаться, это уже есть бумажка дворничихи тети Маши, а не членов православной церкви. Они отпали Лука , митрополит Запорожский и Мелитопольский

Потому что принятое заявление - судьбоносное. Своими действиями 11 октября Константинопольский патриархат себя фактически самораспустил. Отказ от соблюдения канонов матери-церкви есть свидетельство отпадения от Христа. Для меня Константинопольского патриархата не существует. В истории он был, для меня с 11 октября этого патриархата нет.

Би-би-си: Незадолго до синода сообщалось, что проблемы Русской церкви на Украине обсудил Совет безопасности России во главе с Владимиром Путиным. Эти формулировки покоробили многих на Украине.

М.Л.: Беда в том, что [в ситуацию] вмешиваются люди, которые совершенно не разбираются в вопросах церковных. Присутствовал ли патриарх на этом совете? Его там не было, он был здесь [в Минске]. Никого от церкви там не было.

Я тоже читал эту новость, и я не знаю, что они там могут обсуждать. Может, они как политики что-то видят. Но я как церковный человек не знаю, что может политика сделать. Только навредить.

Би-би-си: Обсуждали ли вы действия РПЦ в случае, если на заседании синода Константинопольского патриархата в конце ноября появится Томос об автокефалии для украинской церкви, которая к тому времени уже будет оформлена?

М.Л.: Смотрите. Появляется бумажка, выданная дворником дома номер шесть о том, что он считает, условно говоря, город N-ск независимым государством. Вы примете эту бумажку?

Я такого [Константинопольского] патриархата с 11 октября не знаю, и все, что там будет выдаваться и решаться, это уже есть бумажка дворничихи тети Маши, а не членов православной церкви. Они отпали, их нет уже в церкви.

Би-би-си: Можно ли сейчас считать, что Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) разорвала отношения с Константинополем?

М.Л.: Вся полнота Русской церкви, в том числе УПЦ, разорвала евхаристическое общение с Константинополем.

Media playback is unsupported on your device Что думают люди в Москве и Киеве о разрыве отношений РПЦ с Константинополем

"Это воры, бандиты"

Би-би-си: Представители РПЦ и УПЦ МП неоднократно говорили о возможных погромах церквей в результате принятия решения об автокефалии. Насколько это вероятно?

М.Л.: Прежде всего, я хотел бы высказать слова благодарности полиции, потому что действительно возле храмов находится полиция, проводятся профилактические мероприятия.

Но вспомните, что написал [министр иностранных дел Украины] господин [Павел] Климкин через несколько часов после синода в Константинополе. Он заявил, что московским попам не место в Украине (в колонке для издания "Украинская правда" Павел Климкин написал: "Московскому патриархату вообще нечего делать в Украине, потому что это каноническая территория Вселенского патриархата". - Би-би-си).

Эти два коммивояжера ворвались на территорию блаженнейшего митрополита Онуфрия. Это воры, бандиты. Их никто не звал Лука , митрополит Запорожский и Мелитопольский

Первое лицо в Украине на мировой арене заявляет, что московским попам не место в Украине, вон из Украины. Или заявление [президента Украины] Петра Порошенко в адрес верных УПЦ: задумайтесь, мол, - это что?

Би-би-си: 14 октября Порошенко заявил в адрес верных УПЦ МП: "Я гарантирую, что будет сохранено право на свою дорогу к Богу каждого украинца. Но я просил бы задуматься и паству, и верных этой конфессии..."

М.Л.: "Задуматься" - это вам ни о чем не говорит? Я считаю, что это скрытая угроза. Понимаете, когда человек такого уровня говорит: "Ты задумайся..." У меня один знакомый своему сыну говорит: "Витя, задумайся". И он сразу отвечает: "Папа, я все понял".

Би-би-си: Вы лично ощущаете для себя какую-то угрозу?

М.Л.: Яко с нами Бог, то кто против нас?

Би-би-си: То есть вы не боитесь?

М.Л.: Я боюсь Бога. Больше всего в этой ситуации я боюсь согрешить. Не бойтесь того, кто убьет ваше тело, бойтесь тех, кто убьет вашу душу, говорит нам Христос.

Би-би-си: На том же мероприятии 14 октября Петр Порошенко заявил, что патриарх Кирилл молится за "русское воинство, которое убивает украинцев". "Могут ли храмы, в которых звучат молитвы за патриарха Кирилла, молящегося за русское войско, называться украинскими?" - вопрошает он.

М.Л.: На богослужениях мы молимся о властях и воинстве Украины. Я четко знаю одно: я молюсь за свою родину, Украину. Мне эта ситуация напоминает 37-й год, когда начинают объявлять кого-то вне закона, делают диссидентами и тому подобное. Это мне очень больно.

Би-би-си: Вы общались на тему ситуации на Украине с патриархом Кириллом? Были ли вам или Украинской церкви от него какие-то наставления, советы о том, как лучше поступить, как себя вести?

М.Л.: Патриарх в этом плане очень деликатный человек, он никогда не навязывает свою точку зрения. Сейчас мы прощались, он сказал: владыка, мы за вас молимся, я за вас молюсь, прошу и ваших молитв обо мне. Но такого, что не бойтесь, мы вас защитим - ничего такого нет.

Би-би-си: Вы у него просили совета по поводу этой ситуации?

М.Л.: Здесь тоже проявляется мудрость патриарха. Он в таких ситуациях говорит: у вас есть предстоятель. Он показывает, кто у нас первое лицо в Украине - блаженнейший митрополит Онуфрий.

Би-би-си: А какая позиция по этому поводу у митрополита Онуфрия? Многие обратили внимание, что он даже не присутствовал в составе делегации, которая ездила в Стамбул на переговоры по поводу украинской автокефалии.

М.Л.: Когда его избрали предстоятелем нашей церкви, о нем говорили, что это молитвенник, монах. Часто ли вы видите его на каких-то общественных мероприятиях? Нет. Вы чаще всего видите его в храме.

Некоторые, может, скажут, что он бесхребетный, еще что-то. Но он дает нам самостоятельность и показывает свое уважение к нам. Это стиль его работы, его стиль служения.

Би-би-си: Вы поддерживаете решение УПЦ МП не встречаться с экзархами (представителями) Вселенского патриархата, направленными на Украину? Ведь с ними можно было начать диалог, вразумить, если вы считаете, что они неправы.

М.Л.: Церковь живет по канонам. Если я, епископ, куда-то еду, я должен поставить в известность местного архиерея, на территорию которого я еду. Даже если патриарх приезжает на территорию Запорожской епархии, он ничего не имеет права делать на этой территории. Это канон.

Эти два коммивояжера ворвались на территорию блаженнейшего митрополита Онуфрия. Это воры, бандиты. Их никто не звал. Они не поставили блаженнейшего в известность, ворвались: "Здрасьте, мы у вас!"

Би-би-си: Тем не менее, сторонники автокефалии ожидают, что в результате издания Томоса на Украине появится новая церковная структура, которая будет канонической. Почему в одной стране не могут существовать две церкви? Например, в Эстонии они сосуществуют (с 1996 года в стране одновременно действуют две православные церкви, находящиеся в подчинении Константинополя и Москвы. - Би-би-си).

М.Л.: Вы рассуждаете как светский человек. У нас доллар - это официальная денежная единица? Нет, у нас государство Украина и деньги - гривна. Пусть у нас есть обменники, доллары, евро, но в обращении находятся только гривны. Один город - один епископ. Это закон церкви.

Би-би-си: А Эстония?

М.Л.: А что Эстония? Там такой же беспредел. Государство забрало всю собственность Русской церкви себе, отдало этому гражданину, которого прислал Константинополь, даже не эстонцу (глава Эстонской апостольской православной церкви митрополит Стефанос родился в Демократической республике Конго в семье кипрских беженцев. - Би-би-си).

И там люди не ходят [в храмы, пребывающие в юрисдикции Вселенского патриархата]. Я был в Таллинне и видел, что творится в наших храмах (они забиты) и что в храмах этого Стефаноса.

Би-би-си: Тем не менее, формально в одной стране существуют две юрисдикции. То есть такая ситуация все-таки допустима?

М.Л.: Нет. Эстония - это еще один пример антиканонического поведения Константинополя.

Би-би-си: Есть мнение, что если Русская церковь потеряет Украину, то она потеряет треть своих приходов и треть своего финансового достатка. Зависит ли РПЦ от УПЦ и наоборот?

М.Л.: Это смешно. Сколько заявлений уже по этому поводу издано… На самом деле, ни копейки из Украины не отправляется в Москву. Ни копейки! Все, что надо, у нас уже делают спокойно в Украине.

Но посмотрите на Филарета, его так называемых священников. Вот моя панагия (знак, который носят на груди православные архиереи. - Би-би-си) греческая. А они ходят в московских панагиях. Они там покупают кресты.

"Я не политинформатор и не агитатор"

Би-би-си: Вопрос, может быть, обывательский, но если мы часто говорим, что "на все воля Божья", то, возможно, направление на Украину экзархов, снятие анафемы с Филарета и возможное издание Константинополем "украинского томоса" - это и есть воля Божья?

М.Л.: Очень опасно говорить "на все воля Божья, Бог есть любовь, Бог всех любит". Мы размываем рамки любви и рамки законов - рамки канонов.

Отношение "на все воля Божья" ведет к безразличию, поэтому нельзя так говорить. Воля Божья никогда не приведет к разрыву. Господь созидает - а все то, что разрушает, это уже не есть воля Божья. Мы должны понимать, что есть воля Божья, есть воля дьявольская и есть воля человеческая. Разве воля Божья была на то, что Адам согрешил? Нет. Бог дал человеку свободный выбор.

Би-би-си: Как повлияет решение синода РПЦ о разрыве отношений с Константинополем на обычного украинского верующего, скажем, на бабушку, которая ходит в запорожский храм?

М.Л.: Бабушка, конечно, не поедет в Константинополь, там сослужить ни с кем не будет. Но важно, что бабушка будет знать, что дана юридическая и каноническая оценка тем действиям, которые на ее земле, в Запорожье, могут привести к непоправимым последствиям. Она будет знать, что ее церковь ее защищает, ведь ее церковь соблюдает законы, каноны.

Если обращаешься к Богу и совершаешь какие-то обряды, то важно, где ты это совершаешь. Если ты решил что-то сделать, пожалуйста, делай это правильно. Ты же не идешь в аптеку за колбасой Лука, митрополит Запорожский и Мелитопольский

Би-би-си: В комментариях к решениям синода РПЦ со стороны официального Киева звучит мнение о том, что Русская церковь сама загоняет себя в тупик, сама себя изолирует от всего православия. Да и вообще многие наблюдатели считают, что российское государство пытается оградить себя от Запада, и церковь сейчас идет по этой же схеме.

М.Л.: Я прошу вас не сводить каноническое пространство РПЦ - а это более 17 стран мира - к пределам Российской Федерации.

Сейчас фактически идет передел мира, меняются центры влияния в мире, мир становится многополярным, распределяется, кто против кого дружит. И вот когда Россия экономически стала развиваться, кому-то надо было ее задавить. Это пример жизни без Бога.

И точно так себя сейчас ведет гражданин Турции [патриарх Варфоломей], проживающий в стамбульском районе Фанар. Ведь посмотрите, когда в Русской церкви возникает трудная ситуация, Константинопольский патриарх сразу становится на сторону ее врагов, как и 100 лет назад, когда Константинополь поддержал "обновленцев", коммунистов, советскую власть.

Би-би-си: Президент Украины Петр Порошенко заявил, что разочарован голосованием украинских представителей на синоде РПЦ (то есть вашим и митрополита Онуфрия), и добавил, что они, то есть вы, - не за объединение народа.

М.Л.: Чтобы комментировать чьи-то действия, нужно в них разбираться. Это как повар будет комментировать действия врача. Я же не комментирую действия президента согласно 35-й статье Конституции [об отделении государства от церкви]. Я немного удивляюсь [комментарию Порошенко]…

Синод дал компетентную каноническую оценку неканоническим незаконным действиям Константинополя, больше ничего. Я - за законность.

Би-би-си: Тем не менее, по всей Украине висят билборды Петра Порошенко с лозунгом "Вера, язык, армия", и эксперты в Киеве прогнозируют, что в будущей президентской кампании нынешний глава государства будет активно использовать тему автокефалии (выборы президента Украины должны состояться в марте 2019 года. - Би-би-си). Будет ли УПЦ и вы лично как-то противодействовать этому? Возможно, агитировать за других кандидатов?

М.Л.: Ни в коем случае. Я не имею права агитировать за кого-либо. Я не политинформатор и не агитатор. Я должен говорить о Христе.

Если после 11 октября кто-то будет крещен в Константинопольской церкви, для меня это некрещеный человек Лука, митрополит Запорожский и Мелитопольский

А если говорить о лозунгах Порошенко, то о какой вере он говорит [на этих билбордах]? Как гарант конституции он президент мусульман, иудеев, православных - всех. Имеет ли он право говорить только о православной вере в его понимании? Он президент многоконфессиональной светской страны и, говоря о вере, он нарушает 35-ю статью Конституции.

Би-би-си: Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявляет, что Россия будет защищать права украинских православных политическими и дипломатическими способами в случае начала гонений. Вы считаете это заявление приемлемым?

М.Л.: Это ему надо задавать вопрос. Меня Господь защитит.

Би-би-си: Вам и вашим верующим защита со стороны Путина нужна?

М.Л.: Нет. Я только одного хочу - чтобы меня Господь не оставил, и Он меня никогда не бросит.

"Они оторвали себя и паству от Христа"

Би-би-си: Многих верующих людей тревожит простой вопрос: Богу важно, в какое здание я хожу свечку ставить?

М.Л.: Мы должны понимать: где есть Бог? На Фанаре Бога уже нет. Фанар отказался от Бога, отпал от церкви. Глава церкви для нас - не Фанар, а Христос. А Фанар сам решил стать главой церкви: "Знаешь, Господи, иди погуляй, а мы тут без тебя разберемся". И поэтому, если ты ходишь туда, где нет Бога, то это беда, потому что твоя душа погибает.

Би-би-си: Но Бог везде слышит?

М.Л.: Видит и слышит. Но он дает свободный выбор. Можно услышать такой аргумент: "Я хожу в церковь, и мне не важно, какой там патриархат, мне сюда ближе, и я иду к Богу". Это непонимание Бога. Там нет Бога, куда ты идешь?

Если обращаешься к Богу и совершаешь какие-то обряды, то важно, где ты это совершаешь. Если ты решил что-то сделать, пожалуйста, делай это правильно. Ты же не идешь в аптеку за колбасой.

Media playback is unsupported on your device РПЦ ответил на предоставление вселенским патриархом независимости украинской церкви.

Би-би-си: Киевский еженедельник "Зеркало недели" в качестве одного из главнейших итогов решения Константинопольского синода выделил фразу "больше никаких неотпетых мальчиков". Речь здесь идет о пункте, подразумевающем возвращение в лоно церкви сторонников Филарета и Макария (глав непризнанных церквей УПЦ КП и УАПЦ). Вы до сих пор придерживаетесь озвученной вами тогда позиции?

М.Л.: Ничего не поменялось. Что сделал Константинополь? Он хочет признать труп живым.

Давайте соберем научное сообщество, президент издаст указ, Верховная рада - закон, Академия наук напишет, что этот столб - живой. Он от этого станет живым? Вот что произошло.

Би-би-си: Но согласитесь, тот зимний случай с мальчиком Женей стал символичным. Он, кажется, качнул общественное мнение в сторону…

М.Л.: …и много людей пришли к нам и заново крестили своих детей. По всей Украине. Только по нашей области это больше 40 человек. И по сей день приходят и спрашивают. Люди разбираться стали.

Эта бумажка [решение синода Константинопольского патриархата] не дает права отпевать всех и вся. Это все равно безблагодатные люди. Это живые трупы, лишенные божественной благодати, однозначно.

Би-би-си: Кто?

М.Л.: Последователи [предстоятелей непризнанных церквей] Денисенко и Малетича. Теперь еще и Константинополь сюда присоединился. Если после 11 октября кто-то будет крещен в Константинопольской церкви, для меня это некрещеный человек.

Би-би-си: И его тоже отпевать нельзя?

М.Л.: Да. Они оторвали себя и всю свою паству от Христа. Отпали. Из-за своих человеческих амбиций.

Би-би-си: Один из священников УПЦ МП, с которым мы разговаривали на эту тему, сказал, что, окажись он в такой ситуации, он бы отпевал мальчика, потому что в таких случаях любовь выше канонов. Он бы задал себе вопрос: а что бы на его месте сделал Христос?

М.Л.: Вы знаете, что бы сделал Христос? Он бы оживил этого мальчика, потому что он это мог.

Мы уже немножко выше коснулись этой темы: мы все объясняем любовью, повторяем "Бог есть любовь". Мы затерли этот термин и потеряли понимание любви. Но где жертвенность?

Мы теряем жертвенность, мы теряем Христа и думаем, что бы сделал Христос. Ты сделай то, что должен сделать как священнослужитель. Он бы отпел? Да ему все равно. Этим бы он предал Христа.