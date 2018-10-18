Путин, MH17 и расстрел Корана: как российские тролли поработали в "Твиттере"

Правообладатель иллюстрации NurPhoto / Getty Images Image caption "Твиттер" входит в 10 самых посещаемых сайтов мира с более чем 100 млн активных пользователей

Социальная сеть "Твиттер" опубликовала архив из 10 млн твитов, связанных с окологосударственными "фабриками троллей". Из них 9 млн, как утверждают в "Твиттере" написаны сотрудниками российской "фабрики троллей", также известной как "Агентство интернет-исследований". Еще 1 млн твитов написали интернет-тролли из Ирана.

Архив охватывает период с 2013 по 2018 годы. После того, как власти США стали расследовать вмешательство России в президентские выборы 2016 года, "Твиттер" удалил практически все фальшивые аккаунты. Их хозяева представлялись обычными американцами, россиянами и даже украинцами и старались ничем не выдавать свою ангажированность.

Тем не менее принадлежность к "фабрике троллей" удалось вычислить по косвенным признакам. Так, часть аккаунтов была зарегистрирована на российские номера телефонов, хотя постили они на английском.

Как "фабрика" прокремлевских троллей поработала в "Твиттере" 9 млн твитов на нескольких языках 4,8 млн твитов на русском языке

3,2 млн твитов на английском

3841 аккаунт

297 гигабайт мемов, фото, видео и другой информации Савушкина, 55 (BBC)

Англоязычные аккаунты и твиты соцсеть ранее представила на слушаниях в Конгрессе США. Теперь настала очередь русскоязычного контента троллей. Русская служба Би-би-си проанализировала его самые яркие примеры.

Свой анализ твитов уже провели [1, 2, 3, 4] эксперты Лаборатории цифровой криминалистики при Атлантическом совете - "Твиттер" предоставил им архив до официальной публикации. По словам одного из экспертов Бена Ниммо, российские тролли оказались более изощренными, чем их иранские коллеги.

"У лучших российских аккаунтов были настоящие личности: они общались с людьми, они были забавными, они были саркастичными, они были острыми, они казались настоящими людьми. У иранцев нет личности, только контент", - отметил Ниммо.

Что постили тролли

Большую часть твитов российские тролли опубликовали в 2014-2015 годы. Рекорд в 900 тысяч твитов во втором квартале 2014 года совпал с обострением конфликта на востоке Украины.

17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью произошла крупнейшая авиакатастрофа XXI века: крушение малазийского Boeing 777. Все 298 человек на борту погибли. По версии международной расследовательской группы, самолет сбили из ракетной установки "Бук", привезенной с территории России. Интернет-тролли же с первых дней катастрофы обвиняли Украину. Их усилиями хештеги #КиевСбилБоинг , #ПровокацияКиева и #КиевСкажиПравду появились в "Твиттере" более 22 тысяч раз каждый (включая ретвиты).

, и появились в "Твиттере" более 22 тысяч раз каждый (включая ретвиты). Главным объектом восхваления троллей все это время оставался президент России Владимир Путин. Его фамилию, а также производные от нее слова тролли упомянули 156,7 тысячи раз за пять лет. В их твитах 1,6 тысячи раз упоминается фамилия губернатора Петербурга с 2011 по 2018 годы Георгия Полтавченко. И 2,6 тысячи раз - фамилия мэра Москвы Сергея Собяинина.

В рамках флешмоба #ПоздравьСобянина (310 упоминаний) тролли также критиковали бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. "Когда Собянина @MosSobyanin так массово поздравляют, где-то в Альпах грустит один Лужков...", - писал один аккаунт. "Дай Бог вам, Сергей Семеныч, не стать как Лужок", - вторил другой.

(310 упоминаний) тролли также критиковали бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. "Когда Собянина @MosSobyanin так массово поздравляют, где-то в Альпах грустит один Лужков...", - писал один аккаунт. "Дай Бог вам, Сергей Семеныч, не стать как Лужок", - вторил другой. Главный объект критики русскоязычных троллей - президент Украины Петр Порошенко - упомянут ими 52 тысячи раз. На втором месте - бывший президент США Барак Обама с 26 тысячами упоминаний. Обаме посвятили флешмоб #ЧеловекМешающийОбществу (также использовался хештег #ОбамаЧМО). В апреле 2016 года связанное с "фабрикой троллей" сообщество "Политкач" даже провело конкурс изображений, которые должны были подкреплять этот тезис, и представило результаты на уличной выставке в Петербурге. Победительница конкурса получила приз - российский смартфон YotaPhone.

Image caption Выставка работ #ЧеловекМешающийОбществу в Петербурге, посвященная Бараку Обаме

Также тролли отличались ненавистью к оппозиционеру Алексею Навальному и упомянули его 14 тысяч раз. В 2013 году, когда Навальному объявили приговор по делу "Кировлеса", а его сторонники решили выйти на Манежную площадь в Москве, тролли запустили хештег #Антиманежка - за несколько лет он набрал 2 тыс. упоминаний.

- за несколько лет он набрал 2 тыс. упоминаний. Из неполитических хештегов русскоязычных троллей выделяется #СтопЛГБТ с 1 тысячами просмотров. В 2015 году сообщество "Наши новости" в соцсети "ВКонтакте" сопроводило этим хештегом конкурс семейных фото с главным призом в виде поездки в Крым.

с 1 тысячами просмотров. В 2015 году сообщество "Наши новости" в соцсети "ВКонтакте" сопроводило этим хештегом конкурс семейных фото с главным призом в виде поездки в Крым. Наконец, в архивах "Твиттера" Би-би-си удалось найти твиты с упоминанием видео, в котором чернокожий мужчина, одетый как американский солдат, расстреливает Коран. В 2016 Би-би-си пришла к выводу, что за появлением ролика стоит "фабрика троллей". Видео, призванное дискредитировать американскую армию, появилось в аккаунтах троллей 86 раз, а связанный с ним хештег #Слёзы911 - 261 раз.

Image caption Кадр из видео про расстрел Корана. Возможно, оно было снято в песчаном карьере

Показатели троллей в "Твиттере" не слишком высоки, отмечает Бен Ниммо. Ежедневно в "Твиттере" появляются сотни тысяч твитов на русском языке. Тем не менее для узкой политизированной прослойки пользователей активность троллей более весома, чем для аудитории в целом.

Согласно обнародованной "Твиттером" базе, несмотря на резонанс, расследования и слушания, проводившиеся спецслужбами, сенаторами и спецпрокурором США, в 2017 году в соцсети была создана как минимум тысяча новых учетных записей, владельцы которых называли себя рядовыми россиянами и американцами, но, как стало ясно, работали все на ту же "фабрику троллей".

Правообладатель иллюстрации Drew Angerer / Getty Images Image caption Представитель Демпартии США Патрик Лихи - один из многих американских сенаторов, обвинивших российских троллей в экстремизме на слушаниях в 2017 году

СМИ и американские власти, расследующие вмешательство России в президентские выборы 2016 года, утверждают, что "Агентство интернет-исследований" может финансировать бизнесмен и "повар Путина" Евгений Пригожин.

Сам Пригожин не отвечает за запросы Би-би-си.