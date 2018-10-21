Как научиться запоминать дорогу и не теряться. 8 простых советов

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Вы пытаетесь добраться из точки А в точку B, но опять оказываетесь в точке L, O, S или T? Словом, совсем не там, куда вы шли.

И вы говорите себе: "Нет, я не заблудился, просто не могу сориентироваться". Знакомая ситуация?

Если это так, то у нейропсихолога Кэтрин Лавдей есть для вас несколько советов, как не сбиться с пути.

1. Спланируйте ваш маршрут

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Если вы можете воспользоваться функцией Street View или снимками места, куда вы направляетесь, попытайтесь представить, как вы идете по этой территории - визуализируйте в своем воображении маршрут.

Посмотрите на карте на все повороты и изменения направления движения.

Попытайтесь найти ориентиры, которые вы можете запомнить.

2. Расслабьтесь

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Попробуйте расслабиться - волнение только увеличит когнитивную нагрузку и снизит ваши обычные способности ориентироваться.

Планирование маршрута, как правило, помогает избежать волнения.

3. И сконцентрируйтесь

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Разговор по телефону, отправка сообщений и даже мысли о чем-то постороннем влияют на ваши способности ориентироваться на месте и понимать, в каком направлении вы идете.

Постарайтесь полностью сконцентрироваться на дороге и внимательно следите за местностью.

4. Находите ориентиры

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Попытайтесь найти заметные или знакомые объекты, которые могут послужить ориентиром, и держите их в поле вашего зрения.

Если вы идете по городу, то таким ориентиром может стать самое высокое или необычное здание.

При каждом повороте замечайте, как вы меняете направление движения. Это поможет вам мысленно нарисовать карту местности.

5. Оборачивайтесь

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Часто люди обращают внимание только на то, что находится перед ними. А ориентируются лучше те, кто еще и успевает оборачиваться и замечать, что остается позади.

Такая привычка поможет вам, когда вы будете возвращаться и искать дорогу обратно.

6. Привяжите к местности воспоминания

Этот прием тоже может быть полезным, когда вы будете возвращаться или просто попытаетесь вспомнить весь пройденный маршрут.

Вот здесь вы с кем-то говорили, а когда вы были у того здания, у вас в наушниках звучала такая-то песня - такие воспоминания, привязанные к местности, помогут позже восстановить в памяти ваш путь.

7. Фотографируйте

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Если вы знаете, что вам придется возвращаться обратно по тому же пути, делайте фотографии на самых запутанных и сложных для ориентирования участках вашего маршрута. Позже вы сможете посмотреть на фотографию и сориентироваться.

Для ориентирования больше помогают именно фотографии, а не видео.

8. Воспроизводите в памяти ваш путь

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Попытайтесь мысленно пройти обратный путь, представив, как и где вы будете идти.

Такое упражнение поможет укрепить нейронные связи в головном мозге, а значит - улучшит вашу память.

Если вы все же снова окажитесь в тупике, не имея понятия, в каком направлении вы идете, вы можете обратиться к приложениям на вашем смартфоне, которые помогут вам сориентироваться на местности.

Однако надо понимать: пользуясь GPS, вы лишаете себя возможности развить свои природные способности ориентирования на местности.

Счастливого пути!