Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джамаль Хашогги пропал 2 октября, после того как отправился в генконсульство Саудовской Аравии для получения справки о разводе с женой

С каждым днем таинственное исчезновение журналиста Джамаля Хашогги после посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле обрастает новыми подробностями и слухами.

2 октября Хашогги, известный своей критикой в адрес властей Саудовской Аравии и лично наследного принца страны, вошел в здание саудовского консульства в Турции. С тех пор его никто не видел.

Турция утверждает, что журналист был убит, а для этого из Саудовской Аравии в Стамбул прилетели 15 агентов спецслужб. Саудовские власти отрицают свою причастность.

Основной массив информации об убийстве идет от турецких властей и подконтрольных им СМИ, а также от анонимных источников американской прессы. Но в этой информации есть немало белых пятен и противоречий.

Есть ли вообще записи убийства Хашогги?

Уже в начале расследования СМИ со ссылкой на следствие и турецких чиновников сообщили, что в их распоряжении есть аудио- и видеозаписи, доказывающие, что Хашогги был убит.

По данным лояльной правительству турецкой газеты Yeni Safak, у властей Турции есть несколько аудиозаписей, на которых слышно, как Хашогги пытали, прежде чем убить.

По информации издания, на аудиозаписи слышен голос консула Саудовской Аравии Мохаммеда аль-Отайби, который обращается к предполагаемым убийцам Хашогги: "Сделайте это снаружи. Вы создадите мне проблемы".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Двери генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле

Другое турецкое издание, Middle East Eye, со ссылкой на источник, который слышал аудиозапись, сообщает, что убийство заняло семь минут. Причем расчленять Хашогги якобы начали еще живым, вколов ему какой-то препарат, дополняет историю Yeni Safak.

Но ни видео-, ни аудиозаписи убийства нигде не публиковались. В турецкой прессе публиковались стоп-кадры с записей камер наружного наблюдения. Вся информация о содержании записей исходит от турецких государственных и близких к ним источников.

По сообщению New York Times, турецкие чиновники намекают, что они не публикуют доказательства, чтобы не "выдать источники своих разведданных, включая агентуру и средства электронной разведки". Но и эти слова пока невозможно проверить.

Могли ли умные часы Хашогги быть источником записи?

Турецкая газета Sabah, снова со ссылкой на "надежные источники в разведке", сообщила, что Хашогги оставил жене, которая ждала его снаружи, свой iPhone, но взял с собой "умные часы" Apple Watch и включил на них запись звука.

В итоге эта запись, по данным издания, автоматически загрузилась в облачное хранилище iCloud, а агенты саудовской разведки, заметив, что часы записывали звук, смогли удалить лишь часть записей. При этом они якобы использовали руку убитого Хашогги для разблокирования датчика отпечатков пальцев на устройстве.

Как объясняет корреспондент Би-би-си по технологиям Рори Кехлан-Джонс, в этой версии есть сразу несколько сомнительных моментов,

Во-первых, часы Apple Watch не оснащены датчиком отпечатков пальцев. А телефон, на котором он мог быть включен, находился у невесты Хашогги снаружи.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Невеста Хашогги - Хатидже Дженгиз - ждала его около консульства 11 часов

Во-вторых, разобрав все возможные варианты связи часов с телефоном или автономно с интернетом, Кехлан-Джонс приходит к выводу, что Apple Watch на руке Хашогги технически не могли записать звук и передать его в облачное хранилище.

Рори Кехлан-Джонс считает, что версия с Apple Watch, вероятно, стала удобным прикрытием для тех методов, которыми турецкие власти могли на самом деле получать аудиозаписи того, что происходит в консульстве.

Но если эта информация от турецких спецслужб не является достоверной, то каким сообщениям турецких СМИ со ссылкой на такие анонимные источники можно верить?

Зачем Саудовской Аравии мог быть нужен Хашогги?

У Хашогги противоречивая биография. В молодости он был другом Усамы бин Ладена, присоединился к "Братьям-мусульманам" в 1970-е. Затем работал советником по связям со СМИ влиятельного принца Турки аль-Фейсала, который в 2000-х годах был послом Саудовской Аравии в Великобритании, а позже - в США.

Лишь в последние годы Хашогги стал критиком королевской семьи. В 2017 году он перебрался в США, откуда начал более активно призывать к демократическим реформам на родине.

Пока нет однозначного ответа, могла ли одна лишь публицистика Хашогги привести к его убийству и вообще была ли смерть журналиста в планах у предполагаемых исполнителей.

Источники Си-эн-эн сообщали, что допрос имел целью заставить Хашогги вернуться в Саудовскую Аравию, но тот отказался, и тогда его убили. По данным Си-эн-эн, в королевстве журналиста подозревали в связях с Катаром.

Также по данным телеканала, саудовские власти еще с 2017 года были в контакте с Хашогги и предлагали ему вернуться в страну, но он отвечал им отказом.

New York Times со ссылкой на анонимный источник сообщила, что Хашогги умер от рук "перестаравшегося" сотрудника разведки, а задание было - допросить его и доставить обратно в Саудовскую Аравию.

Washington Post, где саудовский журналист регулярно печатал свои колонки, также сообщила со ссылкой уже на американскую разведку, что саудовские чиновники получили приказ от наследного принца Мухаммеда бин Салмана "заманить" Хашогги в Саудовскую Аравию и арестовать там.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Госсекретарь США Майк Помпео встретился в Эр-Рияде с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом, которого Хашогги критиковал особенно жестко

В другой публикации Washington Post привела рассказ еще одного саудовского эмигранта, получившего убежище в Канаде, Омара Абдулазиза, который сотрудничал с Хашогги. По словам Абдулазиза, незадолго до исчезновения публицист нашел деньги для проекта по созданию "отряда пчел" - сети интернет-активистов, которые противостояли бы провластным троллям в "Твиттере" в Саудовской Аравии.

Но в турецких СМИ появилась информация, противоречащая версии о попытке допроса. В частности, издание Middle East Eye, со ссылкой на следствие, утверждает, что попыток допроса Хашогги в консульстве не было - на него сразу напали.

Кроме того, с версией о цели "всего лишь допросить" не стыкуется информация СМИ о том, что среди 15 прибывших в Стамбул саудовцев был Салах Мухаммед аль-Тубаики, известный в профессиональных кругах специалист-патологоанатом из МВД Саудовской Аравии.

Зачем Хашогги пошел внутрь, если понимал риск?

По данным невесты журналиста, гражданки Турции Хатидже Дженгиз, Хашогги пошел в консульство, чтобы забрать документы, подтверждающие его развод в Саудовской Аравии. Это было необходимо для оформления брака с Дженгиз в Турции, которое они запланировали на следующий день.

По данным Си-эн-эн, Хашогги встречался с дипломатами Саудовской Аравии в США в здании посольства в Вашингтоне - и с ним обращались вежливо.

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С другой стороны, Хашогги чувствовал, что есть какой-то риск, потому что сказал своей невесте, чтобы она обратилась в полицию, если он не вернется в течение нескольких часов.

Пока остается загадкой, были ли у него реальные опасения за свою жизнь и если да, то насколько серьезные.

Кто эти 15 человек, прилетевшие в Стамбул?

Турецкие СМИ пишут, что спецслужбы их страны идентифицировали всех прибывших саудовских агентов.

Семь из них, по данным Middle East Eye, работали в охране наследного принца. Паспортные данные предполагаемых саудовских агентов турецкие власти передали и западным СМИ. New York Times сообщила, что девять из 15 саудовцев - сотрудники силовых и государственных ведомств королевства.

Один из них, Махер Абдулазиз Мутреб - саудовский дипломат и сотрудник разведки, он был первым секретарем в посольстве в Лондоне, пишет Си-эн-эн. Мутреб сопровождал наследного принца Мухаммеда бин Салмана во время нескольких зарубежных поездок в этом году.

Другой подозреваемый, доктор Салах Мухаммед аль-Тубаики, который, по данным турецкой прессы, расчленял тело Хашогги, проходил стажировку в Австралии в 2015 году. Среди прочего, в своей научной деятельности он специализировался на вскрытиях трупов.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Предполагаемые агенты саудовской разведки, причастные, по данным турецкой прессы, к исчезновению Хашогги, заселяются в отель в Стамбуле

Саудовский телеканал "Аль-Арабия" назвал этих 15 мужчин туристами.

Однако 18 октября турецкое издание Yeni Safak сообщило, что один из 15 подозреваемых, лейтенант ВВС Саудовской Аравии Мешаль Саад Альбостани, погиб в загадочной автоаварии.

Кроме того, пока остается неясным, в чем заключалась роль большинства из предполагаемых саудовских агентов. По данным источников издания Middle East Eye, в операции непосредственно участвовали три человека: двое - вытащили Хашогги из кабинета консула и убили его в другой комнате, а третий, Салах Мухаммед аль-Тубаики, расчленил тело. Что делали остальные 12?