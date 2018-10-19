Рецепт счастья: как наука помогает избавиться от депрессии

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Можно ли научиться быть счастливым?

Ведущий программы Би-би-си Horizon Майкл Мосли рассказывает о научных открытиях, позволяющих лучше понять как формируется наша личность. И о том, может ли личность меняться.

Несмотря на внешний оптимизм, Майкл пессимист. Он постоянно беспокоится о будущем. Мосли хотел бы изменить свое отношение к жизни, перестать так много волноваться и начать более оптимистично смотреть в будущее.

Мосли решил применить на практике две методики, которые могут помочь изменить эти аспекты его личности.

И вот какой эффект от эксперимента ждал Мосли через семь недель.