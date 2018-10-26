Плацебо как лекарство: может ли оно вылечить?
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Плацебо или волшебные лекарства, которые вроде как не должны работать. В мире существует множество разнообразных плацебо-препаратов, в которых не содержится никакого активного вещества.
Однако современные исследования показывают, что подобные лекарства могут снимать боль, помогать в лечении депрессии и даже облегчать некоторые симптомы болезни Паркинсона.
В этом выпуске программы Horizon авторы пытаются выяснить, почему такие таблетки работают, и как эффект плацебо может принести пользу всем нам.