Плацебо как лекарство: может ли оно вылечить?

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Плацебо или волшебные лекарства, которые вроде как не должны работать. В мире существует множество разнообразных плацебо-препаратов, в которых не содержится никакого активного вещества.

Однако современные исследования показывают, что подобные лекарства могут снимать боль, помогать в лечении депрессии и даже облегчать некоторые симптомы болезни Паркинсона.

В этом выпуске программы Horizon авторы пытаются выяснить, почему такие таблетки работают, и как эффект плацебо может принести пользу всем нам.