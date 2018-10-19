Facebook под суд: 5 резонансных исков против крупнейшей соцсети планеты

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Facebook не раз заявлял, что проверяет, кто и как пользуется личными данными пользователей соцсети

Крупнейшая соцсеть планеты переживает не лучшие времена. Помимо самого масштабного в своей историей взлома и утечки личных данных, компании грозят многочисленные судебные иски. Собрали те, которые могут серьёзно отразиться на бюджете корпорации и нанести сокрушительный удар по ее имиджу.

На этой неделе аналитики компании Crowd Siren подали жалобу в суд в калифорнийском Окленде, утверждая, что Facebook завышает количество просмотров видео.

Это уже второе обращения агентства в суд. Ещё в сентябре 2016 года, после первого иска аналитиков компания Марка Цукерберга призналась, что завышала цифры на 60-80% и заверила всех, что исправила статистику.

Crowd Siren вооружилась принципом "доверяй, но проверяй" и с дотошностью изучила 80 тысяч страниц текста: теперь в агентстве утверждают, что на самом деле просмотры были завышены на 150-900%. Эксперты также уверены, что Facebook знала об этом ещё 3,5 года назад, но предпочитала молчать.

Почему же? Как полагают истцы, рекламодатели бы отвернулись от Facebook Ads, узнав правду.

Пропустить Twitter пост , автор: @dyfl If you missed it: today it was confirmed that Facebook massively & knowingly inflated its video-view statistics, which had the DIRECT consequence of 90% of media orgs firing writers in favor of expensive video producers, who also got fired when it turned out video was worthless https://t.co/WqdAUBIe6L — Chris Conroy (@dyfl) 17 октября 2018 г.

В Crowd Siren уверены, что рекламодатели платили за одно количество просмотров, а по факту получали радикально меньший результат.

Агентство не хочет взыскать с компании ни цента - даже символически, отмечая, что истина ему дороже.

Однако исключать, что после этого иска в суд не потянутся рекламодатели, нельзя.

Модератор - работа опасная

Эта осень богата на иски к соцсетевому гиганту: бывшие модераторы контента в Facebook подали свою жалобу в суд, утверждая, что корпорация почти ничего не делала для защиты их психики от выгорания после работы с комментариями тысяч троллей.

Истец Селена Скола утверждает, что Facebook и его подрядчик Pro Unlimited не смогли обеспечить ее психологическую безопасность.

"Модераторов забрасывают тысячами видео, картинками и прямыми эфирами с сексуальным насилием, пытками, домогательствами к детям и животным, убийствами и суицидами", - отмечено в заявлении.

"Хотя мы используем искусственный интеллект там, где можем, у нас также модерируют контент в соцсети более семи тысяч человек, и их благополучие действительно является нашим приоритетом", - заявляют в самой компании.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Чем больше люди делятся онлайн-контентом, тем важнее его квалифицированная модерация

На Facebook работает более 7500 модераторов.

Сара Робертс, доцент из Университета Калифорнии, вербально поддержала Сколу: она изучала модерацию контента восемь лет и считает, что такая профессия - прямой путь к психическим расстройствам.

Компания признала, что эта работа - не для всех и что нанимают на нее только тех, кто сможет справиться с "неизбежными вызовами профессии".

"Записываете звонки? Идём в суд!"

Когда пользователи обнаружили, что соцсеть собирает о них информацию, включая журнал вызовов и текстовые сообщения, у многих появилось желание подать на Facebook исковое заявление.

В конце мая этого года группа пользователей мессенджера Facebook во главе с Джоном Конделесом III отправилась в калифорнийскую инстанцию, чтобы обвинить соцсеть в использовании "наживки" для своих пользователей, чтобы собирать любую информацию о них.

"Соглашаясь на доступ приложения Facebook к телефонным звонкам, пользователи Android без своего ведома отдавали соцсети все данные о своих вызовах, включая тот факт, были ли звонки исходящими, входящими или пропущенными", - отмечается в иске.

Конделес указал 5 млн долларов в качестве суммы компенсации, и его вопрос ещё не решён.

Очки невиртуальной реальности

Производитель очков виртуальной реальности Oculus, принадлежащий соцсети Facebook, также попал в скандал с плагиатом в феврале прошлого года: тогда по решению суда он даже оказался должен компании Zenimax полмиллиарда долларов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Facebook Марка Цукерберга заплатила 2 млрд долларов за производителя виртуальных очков Oculus

Zenimax утверждала в суде, что ее ранние разработки были скопированы сотрудниками Oculus для производства очков виртуальной реальности Rift, и суд прислушался к этой аргументации.

"Суть дела была в том, действительно ли Oculus похитила защищенные коммерческой тайной данные Zenimax, и по этому вопросы присяжные вынесли решение в нашу пользу", - заявил пресс-секретарь Oculus.

Истец требовал с Oculus 2 млрд долларов. Такую же сумму Facebook заплатила за Oculus в рамках сделки по поглощению производителя очков виртуальной реальности.

Системная проблема?

Вернёмся к недавним событиям: в сентябре Facebook признал, что личные данные 50 млн пользователей оказались под ударом из-за слабого места в системе безопасности.

Деррик Уокер из Вирджинии и Карла Эчаваррия из Калифорнии объединили свои усилия в едином иске, чтобы доказать в суде не только нарушение их конфиденциальности, возникшее в результате утечки, но также и тот факт, что провалы в безопасности соцсети - системная проблема.

"Я хочу ответов", - написал официальный представитель Федеральной комиссии США по торговле Рохит Чопра, поддержав тех, кто задаёт компании неудобные вопросы.

Комитет сената по кибербезопасности также упрекнул Facebook в накоплении колоссального количества данных при недостаточной проработке мер безопасности.

А сенатор Марк Уорнер потребовал, чтобы "временам Дикого Запада в соцсетях" пришел конец.

Обеспокоенность утечкой личных данных публично выразили более 6 тыс. пользователей сети. И, вполне возможно, что иск Уокера и Эчавария станет далеко не единственным.