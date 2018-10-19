Facebook под суд: 5 резонансных исков против крупнейшей соцсети планеты
Крупнейшая соцсеть планеты переживает не лучшие времена. Помимо самого масштабного в своей историей взлома и утечки личных данных, компании грозят многочисленные судебные иски. Собрали те, которые могут серьёзно отразиться на бюджете корпорации и нанести сокрушительный удар по ее имиджу.
На этой неделе аналитики компании Crowd Siren подали жалобу в суд в калифорнийском Окленде, утверждая, что Facebook завышает количество просмотров видео.
Это уже второе обращения агентства в суд. Ещё в сентябре 2016 года, после первого иска аналитиков компания Марка Цукерберга призналась, что завышала цифры на 60-80% и заверила всех, что исправила статистику.
Crowd Siren вооружилась принципом "доверяй, но проверяй" и с дотошностью изучила 80 тысяч страниц текста: теперь в агентстве утверждают, что на самом деле просмотры были завышены на 150-900%. Эксперты также уверены, что Facebook знала об этом ещё 3,5 года назад, но предпочитала молчать.
Почему же? Как полагают истцы, рекламодатели бы отвернулись от Facebook Ads, узнав правду.
В Crowd Siren уверены, что рекламодатели платили за одно количество просмотров, а по факту получали радикально меньший результат.
Агентство не хочет взыскать с компании ни цента - даже символически, отмечая, что истина ему дороже.
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Однако исключать, что после этого иска в суд не потянутся рекламодатели, нельзя.
Модератор - работа опасная
Эта осень богата на иски к соцсетевому гиганту: бывшие модераторы контента в Facebook подали свою жалобу в суд, утверждая, что корпорация почти ничего не делала для защиты их психики от выгорания после работы с комментариями тысяч троллей.
Истец Селена Скола утверждает, что Facebook и его подрядчик Pro Unlimited не смогли обеспечить ее психологическую безопасность.
"Модераторов забрасывают тысячами видео, картинками и прямыми эфирами с сексуальным насилием, пытками, домогательствами к детям и животным, убийствами и суицидами", - отмечено в заявлении.
"Хотя мы используем искусственный интеллект там, где можем, у нас также модерируют контент в соцсети более семи тысяч человек, и их благополучие действительно является нашим приоритетом", - заявляют в самой компании.
На Facebook работает более 7500 модераторов.
Сара Робертс, доцент из Университета Калифорнии, вербально поддержала Сколу: она изучала модерацию контента восемь лет и считает, что такая профессия - прямой путь к психическим расстройствам.
Компания признала, что эта работа - не для всех и что нанимают на нее только тех, кто сможет справиться с "неизбежными вызовами профессии".
"Записываете звонки? Идём в суд!"
Когда пользователи обнаружили, что соцсеть собирает о них информацию, включая журнал вызовов и текстовые сообщения, у многих появилось желание подать на Facebook исковое заявление.
В конце мая этого года группа пользователей мессенджера Facebook во главе с Джоном Конделесом III отправилась в калифорнийскую инстанцию, чтобы обвинить соцсеть в использовании "наживки" для своих пользователей, чтобы собирать любую информацию о них.
"Соглашаясь на доступ приложения Facebook к телефонным звонкам, пользователи Android без своего ведома отдавали соцсети все данные о своих вызовах, включая тот факт, были ли звонки исходящими, входящими или пропущенными", - отмечается в иске.
Конделес указал 5 млн долларов в качестве суммы компенсации, и его вопрос ещё не решён.
Очки невиртуальной реальности
Производитель очков виртуальной реальности Oculus, принадлежащий соцсети Facebook, также попал в скандал с плагиатом в феврале прошлого года: тогда по решению суда он даже оказался должен компании Zenimax полмиллиарда долларов.
Zenimax утверждала в суде, что ее ранние разработки были скопированы сотрудниками Oculus для производства очков виртуальной реальности Rift, и суд прислушался к этой аргументации.
"Суть дела была в том, действительно ли Oculus похитила защищенные коммерческой тайной данные Zenimax, и по этому вопросы присяжные вынесли решение в нашу пользу", - заявил пресс-секретарь Oculus.
Истец требовал с Oculus 2 млрд долларов. Такую же сумму Facebook заплатила за Oculus в рамках сделки по поглощению производителя очков виртуальной реальности.
Системная проблема?
Вернёмся к недавним событиям: в сентябре Facebook признал, что личные данные 50 млн пользователей оказались под ударом из-за слабого места в системе безопасности.
Деррик Уокер из Вирджинии и Карла Эчаваррия из Калифорнии объединили свои усилия в едином иске, чтобы доказать в суде не только нарушение их конфиденциальности, возникшее в результате утечки, но также и тот факт, что провалы в безопасности соцсети - системная проблема.
"Я хочу ответов", - написал официальный представитель Федеральной комиссии США по торговле Рохит Чопра, поддержав тех, кто задаёт компании неудобные вопросы.
Комитет сената по кибербезопасности также упрекнул Facebook в накоплении колоссального количества данных при недостаточной проработке мер безопасности.
А сенатор Марк Уорнер потребовал, чтобы "временам Дикого Запада в соцсетях" пришел конец.
Обеспокоенность утечкой личных данных публично выразили более 6 тыс. пользователей сети. И, вполне возможно, что иск Уокера и Эчавария станет далеко не единственным.