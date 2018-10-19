Избежать стрельбы в школах. Какие меры принимали российские власти?

Правообладатель иллюстрации Aleksandr Ryumin/TASS Image caption Проблема охраны школ шире, чем проблема одних только школьных охранников, считают российские власти

Трагедия в керченском политехническом колледже снова поставила вопрос о безопасности российских школ. Убийство студентов в Крыму стало далеко не первым нападением в учебных заведениях за последние годы. Русская служба Би-би-си рассказывает, какие реформы анонсировали власти, чтобы обеспечить безопасность школ.

Контроль за интернетом

После нападения на колледж в Керчи власти сразу заговорили об ужесточении контроля за интернетом. "Для нас, профессионалов, давно очевидно, что киберпространство должно находиться под контролем компетентных органов", - сказал "Интерфаксу" замдиректора ФСБ Сергей Смирнов.

После серии нападений в российских школах в начале 2018 года определенные шаги в этом направлении уже сделала Госдума. Нападения, совершенные школьниками в Перми, Улан-Удэ и Стерлитамаке пресса связывала в том числе и с активностью "колумбайн-сообществ". Это группы в социальных сетях, посвященные нападению на американскую школу "Колумбайн", которое организовали в 1999 году старшеклассники Эрик Харрис и Дилан Клиболд. Как и убийца студентов в Керчи, Харрис и Клиболд покончили с собой.

Группа депутатов Госдумы во главе с вице-спикером Ириной Яровой разработала и внесла в парламент документ, который называют "законом о запрете колумбайн-сообществ".

"Страницы в социальных сетях, которые призывают детей и подростков к совершению противоправных действий, способных нанести вред их жизни и здоровью, будут блокировать в течение суток без суда", - передавала суть документа "Парламентская газета". Законопроект прошел первое чтение в Госдуме за неделю до керченской трагедии.

Фактически "колумбайн-сообщества" начали закрываться почти сразу после январских нападений на школы в Перми и Улан-Удэ (Русская служба Би-би-си об этом писала). Было ли это связано с давлением со стороны властей, судить трудно, так как вместе с группами исчезали и аккаунты их администраторов.

Комплексная безопасность

"Мне кажется, что в этой связи должны быть стандарты защищенности. Мне кажется, что можно говорить о единственном поставщике, который отвечает за это оборудование, занимается с ним, его оценивает. Это должна быть единая система охраны школ. Это не обсуждается, потому что это надо сделать. Я говорю о техническом оснащении", - говорила вскоре после январских нападений тогдашний министр образования Ольга Васильева в интервью "России-24".

После нападения на колледж в Керчи заместитель министра просвещения (министерство просвещения было создано в 2018 году вместо министерства образования) Андрей Николаев сказал, что работа в этом направлении продолжается. "В течение нескольких месяцев какие-то решения на эту тему появятся", - пообещал он.

Министерство просвещения, которое позже возглавила Васильева, по данным "Известий", к новому учебному году разослало методические рекомендации по выявлению детей, склонных к агрессии.

Те же "Известия" со ссылкой на ведомство писали в 2017 году, что тогда психологами было обеспечено не более трети детсадов и около половины российских школ. Исправить ситуацию была призвана принятая минобрнауки концепция развития психологической службы в системе общего образования до 2025 года. В ведомстве обещали обеспечить психологом каждую школу, не уточняя, правда, сроков.

Предложения по обеспечению безопасности школ и школьников выдвигали не только в профильных министерствах. Детский омбудсмен Анна Кузнецова разработала целый комплекс мер в этом направлении. "Среди них - введение института наставника, исключение отказа от теста на наркотики и работа с детьми, которые состоят в заблокированных интернет-группах", - писал РБК, в распоряжении которого оказался план Кузнецовой.

8 октября - незадолго до событий в Керчи - Кузнецова констатировала, что в школах не хватает видеокамер. "Печальная статистика: лишь чуть более 60% школ страны оборудованы системами видеоконтроля", - говорила она агентству ТАСС.

Были и совсем экзотические инициативы. Зампред думского комитета по образованию и науке Борис Чернышов предложил правительству создать министерство психологического климата. "Агрессия превращается в норму, и поведение взрослых с ужасающей точностью копируют дети. В российском сегменте интернета на волне популярности продолжают оставаться видео унижений школьников, снятые их сверстниками. России необходимо отдельное министерство — назовём его министерством психологического климата", - приводил слова Чернышова RT.

Охрана: ЧОП или Росгвардия?

Еще один аспект школьной безопасности - работа охранников. Вопросы о том, кто и как должен охранять школы, возникали еще после стрельбы в московской школе №263 в 2014 году (этот случай принято считать первым в череде российских "школьных шутингов"). Тогда московских школьных охранников предлагалось снабжать дубинками и шокерами. Эта идея в итоге не была реализована. А ассоциация "Школа без опасности" (она объединяет московские ЧОП, охраняющие объекты образования) сосредоточилась на подготовке охранников для столичных школ, тогда как Росгвардия ужесточила ответственность для ЧОПов. Впрочем, агентство РИА констатировало в подробном отчете о реформе охраны московских школ: "К сожалению, посты охраны, расположенные на входе в школы, остаются бесполезными в случае вооруженных вылазок психически нестабильных одиночек. Остается надеяться только на профилактику".

После нападения на школу в Перми в январе Росгвардия обещала проверить ЧОПы, которые сотрудничают со школами. Би-би-си не удалось найти в открытых источниках информацию об этой проверке. Но предыдущая такая ревизия Росгвардии в 2017 году выявила более 1,1 тыс нарушений, среди которых отсутствие охранника на рабочем месте, а также неисправность тревожной кнопки и системы видеонаблюдения, сообщало агентство ТАСС.

В марте все тот же депутат Чернышов предлагал и вовсе передать функцию охраны школ от ЧОПов Росгвардии. Но идея пока не получила никакого развития.

Инспекции по делам несовершеннолетних

Некоторые участники последних нападений в российских школах состояли на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних. Но сотрудники этих учреждений оказались неспособны спрогнозировать и предотвратить их преступления.

После январского нападения в Перми Следственный комитет, как писала газета "Коммерсант", возбудил дело о халатности неустановленных должностных лиц - сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних. Позже одного из сотрудников пермского КДН осудили за превышение должностных полномочий и служебный подлог. Связано ли судебное решение с январским расследованием, неясно.

В феврале расширить полномочия КДН предлагал депутат-единоросс от Пермского края Игорь Шубин. В частности, он считал необходимым дать комиссиям право отправлять детей, демонстрирующих общественно опасное поведение, на медицинское и психологическое обследование. Дальнейшая судьба этой инициативы неизвестна.

"Мы внесли предложение об изменении Положения о комиссии по делам несовершеннолетних. Ее работа должна быть более весомой и значимой, и ее рекомендации должны выполняться", - говорила в июне министр просвещения Васильева. Она не уточнила, куда внесли это предложение. О каких либо изменениях в полномочиях комиссий в прессе с тех пор не сообщалось.

Региональные инициативы

Детский омбудсмен Кузнецова подчеркивала в одном из интервью, что быстрее ситуация с безопасностью улучшается в регионах, где уже столкнулись с нападениями на школы.

Оперативное управление общим школьным образованием на практике осуществляется в регионах. И на региональном уровне тоже реализуется немало инициатив, призванных исправить ситуацию с безопасностью в школах. Это касается и пострадавших от нападений областей и республик, и тех, где ничего подобного не происходило.

Так, глава Бурятии (там в январе тоже произошло нападение в школе) Алексей Цыденов в сентябре призвал "провести поголовное стопроцентное наркотестирование" школьников и студентов, то есть на практике воспользовался предложением детского омбудсмена, которое еще находится в стадии обсуждения на федеральном уровне. Но о ходе проверки пока ничего не известно.

Власти Хабаровского края выделили миллиард рублей на модернизацию систем школьной безопасности.

Не обошлось и без курьезов. Мэрию Владимира попросили убрать металлодетекторы, установленные почти во всех городских школах. Их поставили в первую очередь для обеспечения безопасности на выборах (во многих школах работают избирательные участки). Но директор местной школы № 40 Дмитрий Кушпита, чьи слова приводит сайт Provladimir, пожаловался на технологическое новшество в администрацию: "Они перегородили весь проход, они даже не уместились. Зачем это нужно, непонятно. Причем они даже не работали. Их на такую чувствительность поставили, что они просто ни на что не реагировали".

Правда, ни горький опыт, ни ручное управление не гарантируют, что система безопасности будет работать идеально хотя бы в отдельно взятой школе. Корреспондент пермского телеканала "Уралинформ ТВ", представившись родителем, беспрепятственно прошел в школу №127, где в январе произошло ЧП.