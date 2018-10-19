Пресса Британии: Uber замахнулся на услуги по рекрутингу

В обзоре британской прессы за 19 октября:

Uber поможет в найме работников

Financial Times рассказывает о готовящейся экспансии компании Uber. Компания стремится привлечь больше инвестиций и доказать, что она принадлежит миру новых технологий, а не частного извоза.

На базе Uber уже некоторое время работают спутниковые проекты - Uber Eat-сервис доставки еды из ресторанов, и Uber Freight, ориентированная на доставку крупногабаритных грузов.

Теперь, по данным газеты, должен заработать новый проект - Uber Works, с помощью которого бизнес сможет найти временных работников. Прежде всего, речь идет об официантах и охранниках для корпоративных мероприятий, праздников и подобных эвентов. Одновременно, как пишет издание, компания рассчитывает, что водители, уже работающие с другими Uber-приложениями, получат еще один дополнительный источник заработка, как уже случилось после открытия Uber Eat.

Новый "убер-бизнес" ориентирован скорее на корпоративных, чем на частных клиентов, и в ближайшее время будет испытан в Чикаго, где у компании большая водительская база.

Судя по данным FT, знаменитый демпингом на частном извозе Uber развивает сразу несколько проектов, ориентированных на оказание услуг компаниям, а не частным клиентам. Помимо Uber Works в разработке находится направление по сдаче в аренду грузовых фур, совместному использованию велосипедов и электросамокатов.

При этом компания называет все эти новации не отдельными бизнесами, а внутренними стартапами, которые не обязательно получат полную самостоятельность.

Гениальные рисунки Леонардо объяснили особенностями зрения

Daily Telegraph рассказывает о необыкновенном открытии британских ученых из Университета Лондона. Профессор Кристофер Тайлер, как и все мы, знал, что гений Леонардо да Винчи привычно связывают с его фантастическим вниманием к деталям, глубочайшим знанием и пониманием искусства, науки и оптики, а также с тем, что рисовал он левой рукой. Тайлер, занимающийся исследованием зрительной коры головного мозга, отвечающей за обработку визуальной информации, изучив работы Леонардо, пришел к выводу, что кроме упомянутых факторов (а может быть больше, чем они) на уникальную манеру художника влияла особенность его зрения.

Тайлер изучил различные произведения да Винчи и обратил внимание на особенности угла зрения, под которым они создавались. Этот повторяющийся угол позволил ученому сделать вывод, что у великого художника была экзотропия или попросту - расходящееся косоглазие. Эта особенность дает человеку стереоскопическое зрение.

Если в обычной жизни это состояние человеку мешает, и его стремятся скорректировать, то художникам такое зрение очень помогает, так как они видят трехмерный мир в двухмерном изображении, что помогает им точнее передавать его на бумаге. Художник, по словам профессора, как бы одним зрением смотрит на рисуемый объект, а другим - на получившийся на холсте результат.

Состояние это, как пишет издание, не такое уж и редкое: один из десяти человек обладает стереоскопическим зрением, но часто даже об этом не догадывается.

DT пишет, что недавние исследования показали, что экзотропия была не только у Леонардо, но и у Рембрандта, Густава Климта, Пикассо и других.

Стремление к образованию заложено генетически

Financial Times рассказывает о новом исследовании британских ученых из Королевского колледжа Лондона.

Исследователи пытались понять, какие факторы влияют на то, что дети поступают в университеты и на их успеваемость.

Для этого они проанализировали данные 3 тысяч британцев и отдельно группу из 3 тысяч близнецов.

Данные оказались достаточно сенсационными. Оказывается, желание получать высшее образование имеет генетическую природу. По крайней мере, эти данные релевантны для 51% респондентов. Еще для 36% получающих или получивших высшее образование решающим фактором было их окружение - семья и школа, как отмечают ученые. И наконец, лишь оставшиеся 13% оказались на университетской скамье не по причинам влияния среды и генетики.

Другое исследование, также проведенное Институтом Психиатрии, Психологии и Нейронаук, анализировало наличие корреляции между генетикой, социальным окружением и успеваемостью.

Здесь ученые выяснили, что на желание получать полное среднее образование влияет именно семейно-школьное окружение, то есть среда воспитания. А вот на дальнейшую успеваемость уже в университете влияют только генетика (46%) и индивидуальные факторы развития человека (53%) .