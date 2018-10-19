СМИ России: почему власти решили прибрать к рукам "Яндекс"?

В обзоре российских газет за 16 октября:

"Ведомости": размен по-приморски

По данным газеты "Ведомости", администрация президента предложила лидеру КПРФ Геннадию Зюганову обдумать назначение кандидата в губернаторы Приморского края Андрея Ищенко на пост сенатора или вице-губернатора в обмен на его отказ от участия в новых выборах 16 декабря. Об этом газете "Ведомости" рассказали собеседник, близкий к администрации, и человек в окружении Ищенко.

По словам последнего, назначение состоится, если врио приморского губернатора Олег Кожемяко выиграет выборы. "Кожемяко - это кандидат от президента, противостоять такой воле коммунисты не могут", - добавляет человек, близкий к администрации. Но решение пока не принято.

Коммунисты оказались в сложной ситуации, считает политолог Александр Пожалов. По его мнению, договариваться о чем-то сейчас, пока не прошли выборы в Хакасии - преждевременно.

Политолог считает, что логичным был бы размен: отдать КПРФ Хакасию в обмен на Приморье. Для власти это не так страшно, так как Хакассия находится под федеральным финансовым управлением. Другой переговорной позицией может быть назначение члена КПРФ губернатором в регион, где ожидаются плановые отставки.

На фоне ЛДПР предложение выглядит неравноценным, тем более что фактически обе избирательные кампании - и в Хакасии, и в Приморье - коммунисты выиграли, говорит политолог Михаил Виноградов: "Могут быть разные размены, но даже для внутрипартийной среды такая легкая уступчивость была бы труднообъяснимой. К тому же не факт, что она снимет все задачи в кампании Кожемяко, потому что нельзя сказать, что Ищенко был сильным конкурентом Тарасенко, просто люди искали альтернативу в любом кандидате".

"Ведомости", РБК: укрощение "Яндекса"

По данным газеты "Ведомости", Сбербанк хочет стать крупным акционером "Яндекса" и ведет об этом переговоры с основателем и основным владельцем компании Аркадием Воложем. По словам одного из топ-менеджеров банка, есть разные варианты, например, получение госбанком фактического контроля над компанией, но минимальной планкой представители Сбербанка называют 30%.

Газета пишет, что если Сбербанк получит акции Аркадия Воложа или право голосовать по ним, то будет контролировать "Яндекс".

"Ведомости" отмечают, что последнее время над "Яндексом" сгустились тучи, идеи о контроле госструктур над компанией высказывали и силовики, и чиновники администрации президента.

По этому поводу, по данным издания, были совещания на высшем уровне. Причина - большая медиаактивность и невозможность контролировать систему. Со ссылкой на слова неназванного чиновника газета пишет, что план по "укрощению "Яндекса" есть.

В этой ситуации Сбербанк считает себя "белым рыцарем", спасающим "Яндекс" от прямого госконтроля, рассказал "Ведомостям" знакомый менеджеров банка. У Сбербанка много свободных средств и инвестиция в "Яндекс" ему выгодна.

Однако, по замечанию издания, госконтроль даже через Сбербанк негативно отразится на компании, это разрушит экосистему "Яндекса", многие сотрудники не захотят работать даже при косвенном контроле государства.

Разрушить же компанию, где главная ценность - команда, очень просто, пишут "Ведомости". После этого может начаться отток пользователей, следовательно, рост доли Google, а это может быть воспринято как новая угроза для государства.

А портал РБК в статье на эту же тему отмечает, что, как только стало известно о возможной покупке Сбербанком [кстати, в банке наличие такого плана, по данным РБК, пока отвергают] доли в "Яндексе", бумаги последнего на бирже резко подешевели.

"Особенность "Яндекса" много лет заключалась в том, что его основатели являлись и ключевыми владельцами акций. Для технологической компании это было одним из основных плюсов. Слухи о сделке со Сбербанком и тот факт, что госбанк может получить контроль над компанией, вызывают у инвесторов справедливые опасения", - прокомментировал для РБК старший аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин.

РБК: россияне-миллионеры увеличивают свои состояния

За год - с начала июля 2017-го по конец июня 2018 года - число миллионеров в России выросло на 40 тысяч, или 30%, и теперь составляет 172 тысяч человек. Об этом со ссылкой на данные исследовательского института Credit Suisse, которые легли в основу очередного ежегодного отчета о мировом благосостоянии Global Wealth Report, рассказывает портал РБК.

По оценкам банка, Россия занимает второе место в мировом рейтинге из 40 стран по уровню концентрации богатства после Таиланда: на долю 10% самых обеспеченных людей России приходится 82% всего личного богатства страны. В США, к примеру, эта цифра составляет 76%, в Китае - 62%.

На долю 5% самых обеспеченных людей России приходится 73,7% всего личного богатства страны, на долю 1% самых обеспеченных - 57%. Совокупное личное богатство россиян банк оценил в 2,2 триллиона долларов.

Высокая концентрация в России обусловлена тем, что, несмотря на скромный уровень богатства на душу взрослого населения, в стране, по оценкам, насчитывается 74 взрослых миллиардера.

По оценкам Bloomberg, богатейшие граждане России оказались лидерами по приросту состояний в мире. Десять самых богатых людей страны увеличили свои состояния с начала года на 10,8% - больше, чем кто-либо в мире. За ними следуют американские и британские магнаты с ростом на 7,5 и 3,4% соответственно, пишет РБК.

"РГ": где на Руси жить хорошо?

Самые высокие зарплаты в России - в Центральном и Дальневосточном федеральных округах. В первом их средний размер составляет 53406 рублей, во втором - 52759 рублей.

О таких данных, полученных экспертами аналитического центра НАФИ, рассказывает официальная "Российская газета". Также они посчитали, в каких отраслях экономики россияне могут заработать больше всего.

Больше всего зарабатывают специалисты в сфере финансовой деятельности - в среднем 87 991 рубль в месяц при средней номинальной зарплате по стране в 42 521 рубль. Далее следуют работники в сфере добычи полезных ископаемых - 86 982 рубля, и информации и связи - 70 839.

Меньше всего платят в такой сфере, как гостиницы и предприятия общественного питания. Там средняя зарплата составляет 25 842 рубля. Немного и в сельском и лесном хозяйстве, охоте и рыболовстве - 28 251 рубль . В водоснабжении, водоотведении, организациях сбора и утилизации отходов - в среднем 30 519 рублей в месяц.

Из федеральных округов самые низкие зарплаты в Северо-Кавказском - 26 251 рубль, в Южном и Приволжском - в среднем 30 703 и 30 882 рубля. Долги по зарплате в перерасчете на одного человека выросли с 62,3 тысячи рублей на 1 января этого года до 68,5 тысячи на 1 сентября.

Впрочем, высокий уровень зарплат в регионе не всегда означает, что жить там выгодней, отмечает "РГ". Как правило, зарплаты выше там, где и трат на обеспечение нормальной жизнедеятельности больше, объясняет "РГ" советник гендиректора ВНИИ труда Николай Волгин.

"Если в Москве на осень и зиму, условно говоря, хватит одной шапки, то в Якутии теплых вещей надо гораздо больше. Кроме того, на севере страны распространены специфические болезни, на профилактику и лечение которых тоже уходят деньги, - объяснил он. - Поэтому кроме оклада жители этих регионов получают надбавки, за счет которых и формируется зарплата".

Москва стоит особняком: здесь и зарплаты сравнительно высокие, и климат довольно мягкий, отмечает газета.

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Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си