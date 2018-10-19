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Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поручил оснастить экипировку сборщиков ракет-носителей средствами видеофиксации для дополнительного контроля за процессом, сообщил в пятницу РБК. Эту информацию изданию подтвердили в госкорпорации.

"Такое поручение дано генеральным директором Дмитрием Рогозиным всем производителям ракетно-космической техники, в том числе РКЦ "Прогресс", - заявили в "Роскосмосе".

Экипировка рабочих и контролеров должна быть дополнена видеорегистраторами, а запись с них нужно будет хранить весь период эксплуатации собираемого изделия вплоть до его утилизации, пояснил суть поручения один из собеседников РБК.

По словам источников издания, такое решение Рогозин принял после поездки в самарский ракетно-космический центр "Прогресс", где была собрана ракета-носитель "Союз-ФГ", потерпевшая аварию на прошлой неделе.

По данным источника Интерфакса, вероятной причиной аварии стало плохое крепление элементов второй ступени ракеты-носителя. При этом, по информации источника, перед запуском оборудование было проверено и никаких проблем специалисты не выявили.

Снова камеры?

Рогозин не в первый раз пытается решить проблемы космической отрасли с помощью установки камер. В 2014 году по его инициативе видеорегистраторы были установлены на объектах космодрома Восточный, строительство которого сопровождалось коррупционными скандалами.

"Нужно установить камеры слежения на объектах космодрома Восточный, чтобы я мог наблюдать за ходом строительства, в том числе и дистанционно. Практика такая уже есть на других строительных площадках страны. Как показывает практика, тогда и деньги появляются вовремя и проблем у исполнителей становится меньше", - говорил Рогозин.

"Бездельники, которые еле ходят по объекту, должны понимать, что я за ними слежу", - предупреждал вице-премьер и даже выкладывал снимки с видеокамер в соцсетях.

Оказала ли установка видеокамер существенное влияние на темпы и качество строительства Восточного, сказать сложно.

Рогозин в прямом эфире

В прошлом Рогозин и сам становился объектом видеонаблюдения.

Правообладатель иллюстрации Grigory Sysoyev/TASS Image caption Голодовка Рогозина в Думе транслировалась в интернете по принципу реалити-шоу

В 2005 году, когда Рогозин и несколько депутатов из возглавляемой им фракции "Родина" объявили голодовку, протестуя против закона о монетизации льгот, на сайте партии велась прямая трансляция из кабинета политика в Госдуме.

Камеры в думском помещении фракции были установлены, "чтобы не было провокаций и упреков", объясняли депутаты. Их голодовка продлилась 11 дней.