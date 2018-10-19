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Официальное турне принца Гарри и Меган по Австралии продолжается. На этот раз они разулись на пляже Бонди, встретившись с серферами местного сообщества OneWave.

Герцог и герцогиня Сассекские обсудили с серферами проблемы психического здоровья и присоединились к еженедельной встрече сообщества, где серферы делятся своими размышлениями и рассказывают, как группа помогла им.

Принц Гарри рассказал членам группы о благотворительной организации Heads Together, которую он основал вместе со своим братом принцем Уильямом и его супругой, герцогиней Кембриджской Кэтрин.

Дресс-код пара выбрала пляжный: на Меган было свободное длинное платье в полоску австралийского дизайнера Martin Grant, на Гарри - простая рубашка с закатанными рукавами. Оба надели гавайские цветочные ожерелья - леи.

Герцога и герцогиню Сассекских приветствовали криком и овациями.

На пляже их в ярких нарядах встретили основатели OneWave Грант Требилко и Сэм Шумахер.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Главное правило еженедельной встречи серферов "Fluro Friday" - яркая одежда

Требилко, которому шесть лет назад диагностировали биполярное расстройство, сказал, что ему помогли две вещи: серфинг и общение.

"Так сложно добиться помощи. То, что делают Гарри и Heads Together, невероятно, - они дают людям понять, что тебе не должно быть плохо", - сказал Требилко.

Разувшись и взявшись за руки, королевская пара присоединилась к ритуалу "круг правильной энергетики".

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После посещения пляжа Гарри забрался на мост Харбор-Бридж с участниками Invictus Games (Игры непобежденных) - соревнований, в которых участвуют действующие и бывшие военные, ставшие инвалидами. Организация основана и финансируется принцем Гарри.

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Забравшись за 13 минут на мост, они подняли флаг игр. На мосту к Гарри и участникам Игр присоединился австралийский премьер-министр Скотт Моррисон.

Плюшевые мишки и снайперы

Герцогу и герцогине Сассекским снова подарили подарки - в этот раз им вручили огромного плюшевого медведя, спасательный жилет и пучок моркови.

Австралийские СМИ отмечают, что на входе к пляжу Бонди полиция осматривала подарки для пары и проверяла сумки посетителей. На крышах близлежащих зданий были замечены снайперы.

Береговую линию охраняли полицейские, на них тоже были гавайские ожерелья.

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Доступ к пляжу, где находились герцог и герцогиня Сассекские, был перекрыт ограждениями.

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Турне Гарри и Меган по Австралии, Новой Зеландии, Фиджи и Тонга сопровождается беспрецедентным количеством охраны. Два дня назад, 16 октября, на крыше Сиднейского оперного театра, рядом с которым находились герцог и герцогиня, впервые заметили снайперов.

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Кроме того, пару охраняли и с воды.

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У Гарри с Меган есть и личные охранники, которые будут сопровождать их в течение всего путешествия.