Мария Мотузная уехала на Украину, но просить убежища хочет в Европе. Так можно?

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Мария Мотузная, которая в России находится в статусе обвиняемой по делу об экстремизме и об оскорблении чувств верующих за мемы во "ВКонтакте", уехала на Украину. Но просить убежище у украинских властей она не будет. Русская служба Би-би-си узнала, может ли ей это усложнить получение убежища в Европе.

О том, что Мотузная покинула Россию, стало известно 17 октября. Спустя два дня она пояснила, что не рассказывала о своих планах ранее в целях конспирации.

"Я не говорила, что собираюсь уехать, потому что тогда бы мне не дали этого сделать! Конечно, я говорила, что уехать не планирую, это, черт возьми, конспирация, как бы глупо не звучало. Усыпление бдительности органов", - написала она в пятницу на своей странице "ВКонтакте".

Как уточняла Мотузная, она не будет просить убежище на Украине. Позже она сказала RTVi, что собирается попросить убежище в одной из европейских стран.

Ее адвокат Алексей Бушмаков также заявил Би-би-си, что непосредственно у украинских властей его подзащитная просить убежище не будет. В какой именно стране, когда и каким образом она будет получать статус беженца, они еще не обсуждали, рассказал адвокат.

"Она улетела туда для того, чтобы покинуть страну. Это как путь. Просто это как дорога туда, через Украину. Планов возвращаться в Россию у нее пока нет", - сказал он.

Из Украины в Европу

То, что Мотузная уехала на Украину, не помешает ей получить убежище в Европе, говорит руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

"Существует Дублинская конвенция, которая распространяется на страны ЕС и подписавшие ее государства, не входящие в ЕС, например, в Норвегию. Украины среди них нет. Суть конвенции заключается в том, что человек должен просить убежище именно в той стране Конвенции, где он пересек границу. Если он после этого приезжает в какие-то другие страны, то они обязаны его вернуть в страну пересечения границы. Поскольку Украина не подписывала конвенцию, то такие ограничения на нее не распространяются", - объяснил он Би-би-си.

Вместе с тем, по мнению адвоката Дмитрия Аграновского, в европейской стране Мотузной будет не так просто доказать, что она подвергается серьезному уголовному преследованию в России. В частности, он указал на то, что часть 1 статьи 282 УК, по которой Мотузная проходит обвиняемой, - это статья средней тяжести, а также на то, что ее дело вернули в прокуратуру и, возможно, закроют.

"Естественно, если человеку в России грозит длительный срок заключения или пытки, и он может каким-то образом это доказать, то у него вряд ли будут проблемы [с получением убежища] в европейских странах. Я вспоминаю беженцев по делу ЮКОСа или других людей, которым уже была избрана мера пресечения в виде лишения свободы. Тут понятно. Или "болотное дело", там эмиграция была связана с обвинениями в тяжких преступлениях", - сказал он Би-би-си.

"Технически, я думаю, что у нее могут возникнуть сложности [с получением убежища], - говорит Аграновский, - Поэтому она наверно решила вот так переправляться в два этапа, чтобы уж наверняка, чтобы не был решен вопрос с ее экстрадицией и ее возвратом назад".

Что угрожает Мотузной в России?

Суд вернул дело Мотузной в прокуратуру, но в настоящее время она остается обвиняемой по уголовному делу и, уехав на Украину, де-факто нарушила подписку о невыезде.

В связи с этим следствие имеет основания выйти в суд с ходатайством об избрании ей более строгой меры пресечения с последующим объявлением ее в федеральный или даже международный розыск, объяснил Чиков.

"В этом случае украинская сторона может выдать ее России. Украина, как и Россия, является членом Интерпола, поэтому если он внесет ее в розыскную базу, то по идее на украинских властях будет лежать обязанность по ее задержанию и экстрадиции в россию. Теоретически возможность такая есть, но практически для этого нет никаких оснований", - сказал он.

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Вместе с тем, по словам Чикова, то, что Мотузная нарушила подписку о невыезде, не означает, что в России ее задержат: "наоборот даже, сейчас нет никаких оснований для ее задержания. Она нарушила подписку, и теперь следователь должен решить, что с этим делать. Например, он может вообще закрыть на это глаза".

"Возможности у следователей сейчас широкие, от объявления в розыск до прекращения дела за отсутствием состава преступления или истечением срока давности. Мы постараемся сделать так, чтобы это был второй вариант, чтобы дело было прекращено, и чтобы никаких хвостов у нее в стране не осталось", - сказал Чиков.

Опыт политэмигрантов

Выезд на Украину никак не осложнит Мотузной получение убежища в Европе, считает российский политический активист Всеволод Чернозуб, который получил политическое убежище в Литве в 2014 году.

"Украина формально и фактически не является безопасной страной для российских активистов. Мотузная может получить визу любой европейской или американской или азиатской страны мира и уехать туда, имея право попросить убежища", - сказал он Би-би-си.

Чернозуб уехал из России в 2013 году из-за угрозы преследования по "болотному делу" (дело о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года) и до получения убежища в Литве сам некоторое время проживал на Украине.

"Я сам какое-то время жил в Украине, думая, что смогу вскоре вернуться. Однако потом оформил визу как обычный человек и уехал в Литву. Убежище попросил примерно через три недели. Часть активистов думала, что будет как с Химкинским делом: несколько человек привлекут, а остальные перетусуются где-то и через полгода-год тихо вернутся", - рассказал Чернозуб.

Почти все политэмигранты, опрошенные Би-би-си, назвали Украину не самой лучшей страной для получения убежища. "Не знаю как сейчас, но думаю как и раньше, убежище там дают единицам и по непонятным принципам", - сказал Би-би-си антифашист Денис Солопов.

Солопов, который в России обвинялся в нападении на администрацию Химок, просил убежище на Украине, однако украинские власти ему отказали. В результате он получил убежище в Нидерландах, предварительно получив статус беженца ООН.

"Получить статус беженца в одной из европейских стран, при этом не находясь на территории ЕС, очень сложно. Гораздо сложнее, чем прохождение процедуры внутри страны. Не обязательно [ехать из России] напрямую, не обязательно легально и с документами. Но находясь в стране ЕС, в которой просишь убежище, ты увеличиваешь свой шанс многократно", - сказал он.

Другой россиянин, получивший убежище в Литве, но пожелавший остаться анонимным, рассказал Би-би-си, что из России выехал сначала на Украину, так как имел только внутренний паспорт.

"Тогда относительно безопасной страной, куда можно было уехать по внутреннему паспорту, была Украина. Но тогда был Янукович, и убежища никому в Украине не давали. Хотя с этим мало что поменялось сейчас. И Украина естественно отказала мне в убежище", - рассказал он.

Мотузная правильно сделала, что уехала на Украину, считает собеседник Би-би-си. "Даже не вдаваясь в детали, я не знаю, какие у нее были угрозы, кроме уголовного дела, но с точки зрения безопасности здесь и сейчас, она правильно сделала, что выехала в Украину", - сказал он.

"С другой стороны, мне кажется неправильным то, что она сделала эту историю публичной, - продолжил он. - Задача консула любой европейской страны - это чтобы люди не приезжали и не просили убежища. Соответственно, после выноса этого в паблик, мне кажется, довольно высоки риски, что у нее могут возникнуть в принципе проблемы с получением визы для дальнейшего перемещения".