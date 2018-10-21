Искусственная Луна, древний лес в Антарктике и самосмазывающиеся презервативы

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В очередной подборке самых интересных, самых важных и необычных научных новостей недели:

Искусственная Луна вместо фонарей

Улицы 11-миллионного города Чэнду на юго-западе Китая собираются освещать в ночное время при помощи искусственного спутника - внешне напоминающего Луну, только гораздо ярче.

Амбициозный проект частной аэрокосмической компании уже получил одобрение китайских властей, поскольку он обещает существенную экономию электроэнергии.

По замыслу разработчиков, находящийся на орбите спутник будет отражать солнечные лучи с освещенной стороны планеты и направлять его на ночной город.

В результате искусственная Луна будет светить примерно в восемь раз ярче настоящей. Однако, как уверяют китайские инженеры, она не будет слишком яркой и не нарушит, например, привычную жизнь ночных животных.

Как сообщает китайская пресса, отражающая технология уже успешно прошла испытания. Вывести спутник на орбиту можно будет через два года.

При этом схожая технология уже работает в Норвегии, в городе Рьюкан, который расположен низко в долине и в зимнее время не получает солнечного света. В горах рядом с городом установлены три огромных зеркала, которые управляются при помощи компьютера и перенаправляют солнечный свет на улицы.

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В Антарктиде обнаружен окаменевший древний лес

Антарктика не всегда представляла собой ледяную пустыню. Миллионы лет назад она была частью огромного суперконтинента Гондвана, расположенного в Южном полушарии, и там росли гигантские деревья - глоссоптерисы.

Их окаменевшие останки удалось обнаружить палеоэкологам Университета Висконсина-Милуоки у Трансантарктического хребта - то есть практически у самого Южного полюса.

Судя по окаменелостям, антарктические глоссоптерисы достигали в высоту 40 метров, а их плоские листья были размером с предплечье взрослого человека.

Возраст окаменевшего леса еще предстоит уточнить, но приблизительно его оценивают в 280 миллионов лет. Примерно тогда мощные извержения погребли заросли под слоем вулканического пепла, который помог сохранить органические останки.

После вымирания глоссоптерисов им на смену пришла другая растительность - и ее останки также сохранились под толстым слоем льда.

По словам исследователей, из окаменелостей можно выделить аминокислоты и, изучив их, понять, как растения переживали полярную ночь.

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Химический коктейль жизни

Известно, что жизнь на Земле зародилась с появлением первых молекул РНК, но как именно они образовались из существующих в то время на планете химических веществ, до сих пор оставалось загадкой. Команде ученых из Кембриджского университета, кажется, удалось ее разгадать.

РНК состоит из четырех азотистых оснований - аденина, гуанина, цитозина и урацила. Каждое из них в отдельности ученым ранее уже удавалось создать в лабораторных условиях из неорганических соединений, однако набор химических реакций для их производства был разным. Следовательно, они не могли образоваться одновременно и в одном месте.

Решение этой проблемы нашел профессор Томас Карелл. Ему удалось создать все четыре азотистых основания при помощи одного и того же довольно простого набора реакций из шести исходных веществ: кислорода, азота, метана, аммиака, воды и цианистого водорода.

Это первое правдоподобное объяснение того, как из простых неорганических соединений мог сложиться изначальный "коктейль жизни".

Впрочем, оно не решает главную загадку: как получившиеся основания начали взаимодействовать между собой, слившись в длинную рибонуклеиновую цепочку. Ответ на этот вопрос ученым еще предстоит найти.

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Самосмазывающиеся презервативы

Британские ученые разработали презервативы, которые сами покрываются смазкой при контакте со слизистой оболочкой.

Использовать презервативы без смазки крайне неудобно и небезопасно: это может быть не только болезненно, но и привести к повреждению латекса в результате излишнего трения. Поэтому обычно их продают уже смазанными - однако этого часто недостаточно для комфортного секса.

Добавлять смазку самостоятельно также не всегда удобно: она может оставлять пятна, иногда одного смазывания недостаточно и приходится делать это повторно, и в целом это отвлекает от процесса.

Разработчики надеются, что новый презерватив решит все эти проблемы, и обещают, что их изобретение способно выдержать не менее 1000 фрикций без потери комфортного скольжения.

Согласно подсчетам ученых, обычный половой акт не превышает 500 фрикций - хотя иногда может длиться и дольше.

Участники эксперимента, которые тестировали новое изобретения, остались ими довольны. По результатам теста большинство из них заявили, что предпочли бы самосмазывающиеся презервативы обычным, которые теряют свои свойства по мере использования.