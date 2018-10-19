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Ответ оппозиционера Алексея Навального на вызов главы Росгвардии Виктора Золотова вызвал волну комментариев в соцсетях. Большинство пользователей восприняли это как очередной повод для шуток и мемов.

В четверг Навальный принял вызов главы Росгвардии на дуэль, предложив провести ее в формате дебатов на федеральном телевидении.

На следующий день Золотов заявил, что не будет участвовать в теледебатах с Алексеем Навальным, так как он приглашал его "на другое". При этом он признался, что не смотрел видеообращение оппозиционера.

Комментируя отказ оппонента от поединка, Навальный написал в "Инстаграме", что ему "очень жаль".

В своем видеоролике Навальный отмечал, что, согласно правилам дуэли, оружие выбирает тот, кого вызвали. "Я ваш вызов принимаю и, как полагается, выбираю место и оружие. Наша с вами дуэль состоится в виде дебатов в прямом эфире Первого канала. Или второго канала. Или любого другого федерального канала", - говорил оппозиционер.

Многие пользователи оценили такой подход Навального.

Пропустить Twitter пост , автор: @oleg_kozyrev Золотов оказался смелым лишь когда Навальный был за решеткой. Как Алексей вышел и позвал его на дебаты тут же слился — Олег Козырев (@oleg_kozyrev) 19 октября 2018 г.

Пропустить Twitter пост , автор: @Anakoyher При всём уважении к Навальному должна признать, что Алексей поступил нечестно по отношению к Золотову, предложив в качестве дуэли дебаты. Как можно вести дуэль с безоружным? — Тётя Роза (@Anakoyher) 19 октября 2018 г.

Пропустить Twitter пост , автор: @t_felg Дуэль - это поединок. С оружием. НО ВЕДЬ СЛОВА РАНЯТ!

Ихний, экспресо, звОнит. Вам ведь физически больно?! Вот! Так что дебаты - это очень опасный вид дуэли! Но Золотов заранее сдался. — Tania Felgengauer (@t_felg) 19 октября 2018 г.

Как и после обращения главы Росгвардии к Навальному 11 сентября, интернет вновь заполнили мемы с участием главы Росгвардии. В некоторых из них были отражены и другие недавние события.

Некоторые пользователи решили вспомнить правила настоящих дуэлей, которые проводились в царской России.

Пропустить Twitter пост , автор: @SKorneevsky С другой стороны, благородные у нас в 1917 году закончились, и Золотов, вызывая Навального, имел ввиду не дуэль по имперскому кодексу, а, скорее, «пойдём выйдем».



И тут ответ «давай лучше подебатируем» выглядит как трусость. Пацанская этика не предполагает альтернативы мордобою — Сергей Корнеевский (@SKorneevsky) 19 октября 2018 г.

Пропустить Twitter пост , автор: @elite_inc За отказ от поединка был чреват негативными последствиями от имиджа труса и общественного порицания, до исключения с военной службы без каких либо положенных льгот (в нашем Отечестве в конце XIX в. это практиковалось). — Alexander Ivanov (@elite_inc) 19 октября 2018 г.

Часть интернет-пользователей отнеслась к ответу Навального критически. Среди них - живущий в Киеве предприниматель Алексей Просяк, который отметил, что дебаты и поединок - это "абсолютно разные понятия".

Главный редактор журнала Национальная оборона Игорь Коротченко также подчеркнул, что глава Росгвардии приглашал Навального именно на спортивный поединок.

"Мягко говоря, Навальный струсил... Отметим, что Виктору Золотову - 64 года, возраст уже почтенный. А здоровому и полному сил несистемному оппозиционеру Алексею Навальному - 42 года", - написал Коротченко в своем ЖЖ.