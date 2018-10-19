Навальный против Золотова. В соцсетях высмеяли несостоявшийся поединок
Ответ оппозиционера Алексея Навального на вызов главы Росгвардии Виктора Золотова вызвал волну комментариев в соцсетях. Большинство пользователей восприняли это как очередной повод для шуток и мемов.
В четверг Навальный принял вызов главы Росгвардии на дуэль, предложив провести ее в формате дебатов на федеральном телевидении.
На следующий день Золотов заявил, что не будет участвовать в теледебатах с Алексеем Навальным, так как он приглашал его "на другое". При этом он признался, что не смотрел видеообращение оппозиционера.
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Комментируя отказ оппонента от поединка, Навальный написал в "Инстаграме", что ему "очень жаль".
В своем видеоролике Навальный отмечал, что, согласно правилам дуэли, оружие выбирает тот, кого вызвали. "Я ваш вызов принимаю и, как полагается, выбираю место и оружие. Наша с вами дуэль состоится в виде дебатов в прямом эфире Первого канала. Или второго канала. Или любого другого федерального канала", - говорил оппозиционер.
Многие пользователи оценили такой подход Навального.
Как и после обращения главы Росгвардии к Навальному 11 сентября, интернет вновь заполнили мемы с участием главы Росгвардии. В некоторых из них были отражены и другие недавние события.
Некоторые пользователи решили вспомнить правила настоящих дуэлей, которые проводились в царской России.
Часть интернет-пользователей отнеслась к ответу Навального критически. Среди них - живущий в Киеве предприниматель Алексей Просяк, который отметил, что дебаты и поединок - это "абсолютно разные понятия".
Главный редактор журнала Национальная оборона Игорь Коротченко также подчеркнул, что глава Росгвардии приглашал Навального именно на спортивный поединок.
"Мягко говоря, Навальный струсил... Отметим, что Виктору Золотову - 64 года, возраст уже почтенный. А здоровому и полному сил несистемному оппозиционеру Алексею Навальному - 42 года", - написал Коротченко в своем ЖЖ.