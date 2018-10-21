Многие дети плохо себя ведут. В какой момент это можно считать расстройством психики?

Image caption Тревога возникает из-за страха

Нет ничего приятного, когда становишься объектом вспышки злобы или агрессии ребенка - будь ты его родителем или учителем.

А когда эта вспышка происходит в классе, а не дома, последствия для ребенка могут быть намного серьезнее.

Но как понять, ребенок просто непослушный или у него есть какие-то психические проблемы?

"Ученики обычно не приходят в школу со словами: "Так, а сейчас я буду вести себя плохо", - говорит Пепе Диазио, директор школы в Шеффилде.

Корни почти 80% проблем, с которыми сталкиваются школы, говорит он, можно найти в жизненной ситуации ребенка.

"Я не хочу утверждать, что все проблемы с психическим здоровьем выплескиваются в плохое поведение, но определенная связь есть. Когда кому-то нужна поддержка, и он ее не получает, это отрицательно сказывается на поведении", - говорит Диазио.

"Бей или беги"

Недавно опубликованные исследования Фонда психического здоровья показывают, что поведение детей меняется, если они чувствуют себя "обеспокоенными" или "грустными".

25% из более чем 1300 опрошенных детей и подростков от 10 до 15 лет сказали, что, когда они расстроены или встревожены, они начинают ссориться с людьми. Еще столько же сказали, что им в таком состоянии сложно делать домашнее задание.

Оба этих типа поведения, вероятно, приведут к проблемам в школе у ребенка.

Но зададим вопрос, который любят задавать психотерапевты: что происходит на самом деле?

Карен Янг, психолог и автор сайта "Эй, Зигмунд" говорит, что чувство тревоги может появиться как результат нормальной работы здорового мозга.

"Когда мозг чувствует угрозу - реальную или воображаемую, - это приводит к выбросу в организм гормонов и адреналина, чтобы сделать человека быстрее и сильнее. Этот механизм "бей или беги" сохранял нам жизнь тысячи лет, это то, что здоровый мозг должен делать", - объясняет она.

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"Для детей с повышенной тревожностью каждая новая, сложная или незнакомая ситуация воспринимается как потенциальная угроза. - продолжает она. - Механизм "бей или беги" срабатывает моментально и автоматически, вбрасывая в организм нейрохимические вещества, которые побуждают их бежать или сопротивляться".

По словам Янг, естественным итогом включения этого механизма становится повышенная физическая активность: "Если угроза реальна, они бы боролись с ней или бежали бы от нее".

Легко понять, почему тревожные чувства молодых людей могут вылиться в драки на игровой площадке или во вспышки агрессии.

Доктор Антонис Коусолис, директор Фонда психического здоровья, говорит, что молодых людей, у которых есть нерешенные проблемы с психикой, часто называют "проблемными детьми", а не "детьми с проблемами".

"Они срывающие уроки возмутители спокойствия - вот как их воспринимают".

Особенно это касается мальчиков, которых по статистике чаще отчисляют из школ, чем девочек.

"Мальчики выносят изменения своего поведения вовне, - говорит Коусолис. - Они дерутся и ругаются, и их гнев гораздо более заметен. Девочки держат чувства в себе, они хотят, чтобы их оставили одних. Мальчиков с антисоциальным поведением начинают называть плохими".

Как родителям и учителям понять, когда плохое поведение ребенка переходит черту и становится проявлением проблем с психическим здоровьем?

Как пишет благотворительный сайт "Психически здоровые школы", поведение детей - это их способ сообщить о своих скрытых трудностях или стрессе.

"Поэтому важно понять, что ребенок пытается вам сказать своим поведением, - рекомендуют авторы сайта. - Серьезные и непрекращающиеся проблемы с поведением, поведенческие расстройства - одни из самых распространенных нарушений психического здоровья у детей"

Признаки того, что у ребенка есть поведенческое расстройство, проявляются в том, что:

ребенок много спорит, злится, раздражается и не хочет уступать

у него постоянные вспышки раздражения и эмоций

он постоянно и демонстративно не слушается и винит других, когда что-то идет не так.

Бренда Макхью, бывшая учительница и соосновательница организации альтертивного образования "Семейная школа", говорит: "Мы встречаемся с этой проблемой постоянно. Когда поведение - средство коммуникации, а когда оно становится симптомом? Очень сложно определить".

Ключ в том, чтобы наблюдать за регулярностью проблемного поведения, говорит она.

"Многие дети иногда испытывают на прочность границы возможного, плохо контролируют свои импульсы или не могут выразить свои мысли", - говорит Макхью.

"Но когда эти формы поведения продолжаются длительное время и ребенок не реагирует на обычные санкции, или это поведение ставит под угрозу развитие и жизненные перспективы ребенка, надо изучать проблему глубже", - отмечает она.

Регулировать эмоции

Макхью добавляет, что учащимся с психическими расстройствами может быть трудно доверять людям, хотя они пытаются управлять переполняющими их чувствами, контролировать импульсы и регулировать эмоции.

"Один 10-летний мальчик в нашей школе рассказывал, что все считали его "сложным ребенком с психическими проблемами, - говорит она. - Но он сам описывал себя как человека с тревогами из-за больной мамы и ее постоянных госпитализаций. Он не знал, как справляться с этим или поговорить об этом".

Макхью подчеркивает разницу восприятия между учителем, который сталкивается с плохим поведением, и ребенком, у которого эмоциональные или психические проблемы.

Небольшое исследование девочек 12-14 лет из средней школы в Вестминстере идеально продемонстрировало эти полярные различия.

Девочки описали себя как страдающих от повышенной тревожности, а учителя называли их недисциплинированными.

Доктор Коусолис говорит, что многие школы отлично справляются с этой проблемой.

"Но во всех школах нужен устойчивый прогресс. Если мы не будем справляться с проблемами психического здоровья в детстве, мы рискуем погубить следующее поколение в самом начале их жизни", - предостерегает он.