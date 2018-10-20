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Утверждение: во время президентства Дональда Трампа американская экономика демонстрирует лучшие в истории показатели.

Он неоднократно заявлял об этом в преддверии промежуточных выборов, которые состоятся в ноябре. Тогда американцы будут выбирать 35 сенаторов, губернаторов 36 штатов и всех 435 членов палаты представителей, а также десятки других выборных должностных лиц.

В сентябре газета Washington Post написала, что президент за предыдущие три месяца в той или иной форме 40 раз выступил с утверждением о беспрецедентно прекрасном положении дел в экономике страны.

Проверка фактов дала такой результат: да, экономика показывает хорошие результаты, но бывало и лучше.

Также есть показатели, которые нельзя назвать прекрасными, например, рост заработной платы в реальном выражении.

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) - показатель, отражающий рыночную стоимость всех товаров и услуг, - демонстрирует внушительные результаты.

Во втором квартале 2018 года он ускорился до 4,2% в годовом выражении.

Это лучший показатель за несколько лет, но в 2014 году он составил 4,9%.

И в 1950-х и 60-х годах ВВП рос еще быстрее.

Экономика США при президенте Дональде Трампе Общие показатели 4.2% Рост ВВП во втором квартале 2018 года 3,7% Уровень безработицы (сентябрь 2018)

2,9% Рост средней почасовой оплаты (август 2017 - август 2018)

2,7% Уровень инфляции (индекс потребительских цен, август 2018)



"Если оценивать состояние экономики по ВВП, утверждения Трампа можно поставить под сомнение, если вспомнить о периоде экономического бума, пришедшегося на послевоенное время", - говорит преподаватель истории в Лондонской школе экономики Меган Блэк.

"В послевоенное время наблюдался ошеломляющий экономический рост, особенно в промышленности, но также и в сельском хозяйстве, транспорте, торговле, недвижимости и добыче полезных ископаемых", - отмечает она.

То же самое относится к уровню безработицы, по которому тоже часто судят о состоянии экономики. В сентябре он составлял 3,7%.

В 1950-х были годы, когда уровень безработицы был еще ниже.

Да, нынешние показатели хорошие, но они не самые выдающиеся.

Фондовый рынок на подъеме

Трамп отмечает укрепление американских фондовых рынков, в частности промышленный индекс Доу-Джонса, который отслеживает стоимость акций 30 крупнейших компаний США.

Да, во время правления администрации Трампа он показал исторические максимумы. По большому счету, на него сильно не повлияли ни торговое противостояние с Китаем, ни прошлогоднее решение Трампа выйти из Транстихоокеанского партнерства.

Сторонники Трампа утверждают, что в первую очередь росту поспособствовало проведенное его администрацией сокращение налогов, а также борьба с излишней бюрократией и обещание инвестиций в инфраструктуру.

Вакансии и зарплаты

А что происходит в экономике с занятостью населения и заработными платами?

Как мы уже отметили, уровень безработицы сейчас составляет 3,7%, это лучший показатель с 1969 года.

Он снижается уже несколько лет, и этот процесс начался в период президентства Барака Обамы.

Сотрудник Moody's Analytics Райан Суит обращает внимание на то, что основным фактором в этом являются меняющиеся характеристики американских трудящихся.

Сейчас выше процент занятости среди людей старшего возраста, а также более высокий уровень образования работников, что положительно воздействует на уровень безработицы.

"В 2000 году на рынке труда уровень безработицы находился на уровне 4%. Но произошедшие с того времени демографические изменения указывают на то, что нынешний показатель должен быть ниже 3,7%", - говорит Суит.

Трамп особо отмечает рекордно низкий уровень незанятости среди афроамериканцев.

Он не ошибается - в мае этого года уровень безработицы среди чернокожих американцев упал до 5,9%. Это лучший показатель с 1970-х годов.

Освещавшие эту тему американские СМИ обратили внимание на несколько моментов:

Показатели нестабильны и колеблются от месяца к месяцу

Статистически процентный показатель все равно выше по сравнению с другими этническими группами

Недавно дочь президента Иванка написала в "Твиттере", что уровень безработицы среди женщин - самый низкий за 65 лет.

Опять же, этот показатель начал улучшаться до избрания Трампа.

Что касается зарплат, рост средней часовой оплаты в 2017 году составил от 2,5% до 2,9%, продолжив тенденцию на повышение, которая началась во время правления Барака Обамы.

В сентябре этого года повышение составило 2,8%.

Однако уровень инфляции в августе составил 2,7%. С учетом этого получается, что реальный прирост доходов населения был намного меньше.

Также есть смысл обратить внимание на доходы домохозяйств.

Действительный медианный доход американской семьи увеличивался последние три года, однако, согласно официальным данным, темп роста замедлился.

А в сентябре Бюро переписи населения США предположило, что, возможно, полученная им цифра в 61372 доллара в год оказалась настолько высока из-за изменения методики опроса.

Верно, что действия администрации Трампа, в числе которых налогово-бюджетное стимулирование, налоговые послабления и увеличение расходов федерального правительства, оказали положительное воздействие на экономический рост, хотя его плюсы, по-видимому, почувствовали не все.

Некоторые аналитики задаются вопросом, долго ли продлится нынешняя экономическая тенденция.

"Сейчас мы наблюдаем бум, но все более высока вероятность того, что в начале следующего десятилетия произойдет резкое падение. Это случится, когда уменьшится эффект налогово-бюджетного стимулирования, и экономике будет гораздо сложнее справиться с гораздо более высокими процентными ставками", - говорит специалист Moody's Analytics Марк Занди.