Как Саудовская Аравия встречает инвесторов после убийства Хашогги

На форум отказались ехать бизнесмены и политики из США и Европы, а перед самим открытием форума его сайт взломали хакеры и выложили постеры, обвиняющие Саудовскую Аравию в поддержке терроризма. Кто приехал из России?

Форум "Инвестиционная инициатива будущего" в Саудовской Аравии проходит во второй раз. И этот год не самый удачный для форума.

За три недели до мероприятия, замысел которого в привлечении инвесторов в страну, пропал саудовский журналист Джамаль Хашогги, который выступал с критикой саудовских властей.

2 октября он зашел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле и больше его никто не видел. Турецкие власти заявили, что он был убит и расчленен сразу после того, как вошел в консульство.

Спустя две недели Саудовская Аравия признала смерть Хашогги, но заявила, что журналист был убит случайно, в ходе драки.

Эти объяснения не удовлетворили власти Великобритании, Франции, Германии и США. После заявления саудовских властей канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия приостанавливает экспорт оружия в Саудовскую Аравию.

От участия в форуме в Эр-Рияде начали отказываться высокопоставленные гости. К примеру, так поступила глава МФВ Кристин Лагард, министр финансов США Стивен Мнучин, глава Mastercard Аджайпал Банга, глава американского банка JPMorgan Chase Джейми Даймон, представители Google и Uber, а также делегации Австралии, Чехии, Новой Зеландии.

New York Times, Bloomberg, Financial Times, Си-эн-эн, Си-эн-би-си и телеканал Fox отказались от спонсорства форума, пишет агентство Ассошиэйтед пресс.

За день до старта мероприятия хакеры взломали сайт форума и опубликовали там несколько постеров с критикой Саудовской Аравии - якобы она поддерживает терроризм. На одном из них была фотография наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда с надписью ИГИЛ (организация запрещена в России).

Как пишет издание The Verge, на сайте также выложили несколько роликов YouTube, включая ролик о встрече президента США Дональда Трампа с наследным принцем.

Правообладатель иллюстрации Twitter\Mahmoud AlKen Image caption Вот так выглядел сайт форума, когда его взломали хакеры

Правообладатель иллюстрации Twitter\Mahmoud AlKen Image caption Вот так выглядел сайт форума, когда его взломали хакеры

После этого в течение нескольких часов сайт не работал. Сейчас на сайте форума можно только посмотреть трансляцию сессий. Программы, расписания и состава участников нет.

Кто же поехал?

Управляющий директор Саудовского суверенного фонда Ясир Аль Румайян, открывая форум, приветствовал глав и лидеров государств из Бахрейна Ливана, Иордании, Пакистана, Габона и Сенегала, а также высокопоставленных чиновников из России, Кувейта и Эфиопии.

На форуме также присутствует глава Total Патрик Пуянне и глава американской Baker Hughes Лоренцо Симонелли.

Россия не стала отказываться от участия. За несколько дней до форума Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) распространил пресс-релиз, в котором говорилось, что для участия в форуме фонд сформировал "представительную делегацию" из более чем 30 российских бизнесменов и глав компаний, а также общественных деятелей.

Кроме того, РФПИ и Русский музей представят экспозицию работ Василия Кандинского и Павла Филонова.

РФПИ за день до форума отказалась раскрыть Би-би-си состав делегации.

Из России на форум приехал глава ВТБ Андрей Костин, глава "Алроса" Сергей Иванов, владелец группы "Сафмар" Михаил Гуцериев, глава "Сибура" Дмитрий Конов, владелец группы ЕСН Григорий Березкин. Среди участников форума - основатель компании "Вимм-Билль-Данн" Давид Якобашвили. Также на форуме присутствует заместитель директора "Иннопрактики" Наталья Попова. Глава фонда - Екатерина Тихонова, которую СМИ называли дочерью президента Владимира Путина.

"Я поехал по своим делам. У меня есть своя повестка", - сказал Якобашвили Би-би-си.

По его словам, на форуме он видел директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, бизнесмена Марка Гарбера, Павла Мащицкого (его отец Виталий Мащицкий возглавляет "Ви Холдинг", он, как считается, друг главы "Ростеха" Сергея Чемезова), Петра Фрадкова, главы банка "против санкций" Промсвязьбанка, представителей "Ренессанса".

Во вторник состоится встреча российской делегации с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом, сообщил ТАСС и подтвердил Би-би-си Якобавшили. Обсуждать на встрече планируют расширение сотрудничества и совместные бизнес-проекты.

Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев сказал телеканалу "Россия 24", что Саудовская Аравия объявила о готовности инвестировать в проект "Новатэка" "Арктик СПГ-2" около 5 млрд долларов.

ВТБ обсуждает совместные инвестиции с суверенным фондом Саудовской Аравии и предлагает проекты. Об этом журналистам на форуме сказал глава ВТБ Костин.

Поднимался ли вопрос гибели журналиста?

Да. Это тему затронула Лубна Олаян, одна из самых богатых женщин Ближнего Востока. Она была модератором сессии, в которой участвовал Дмитриев.

В начале выступления она поднялась на сцену одна.

"Я бы хотела обратиться ко всем иностранным гостям, которые собрались здесь сегодня утром. Мы очень благодарны", - сказала Олаян. Она назвала убийство журналиста "чужеродным" культуре страны.