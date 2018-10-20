"Мальчики не плачут": почему мужчины тоже страдают от токсичной маскулинности

Правообладатель иллюстрации JAMES LIVITSKI Image caption Джеймс Ливицки, графический дизайнер из Канады, рассказывает, что мужчинам не разрешается говорить о своих чувствах

В интернете можно найти много историй о том, как тяжело быть женщиной в современном мире из-за стереотипов и сексизма. Однако как часто мы задумываемся о том, что от сексистских представлений страдают и сами мужчины?

На этой неделе в "Твиттере" развернулось активное обсуждение о том, как "токсичная маскулинность" негативно влияет на жизнь самих мужчин.

Для многих участников дискуссии это стало редкой возможностью поговорить о своем нежелании соответствовать стереотипному образу жесткого, неэмоционального, доминирующего над женщиной мужчины и о том, как одиноко или некомфортно из-за этого им бывает в кругу друзей.

Все началось с того, что британская феминистка Кейтлин Моран в "Твиттере" призвала рассказать о негативных аспектах в жизни мужчины в современном мире. Би-би-си поговорила с несколькими участниками обсуждения.

"Мы все испытываем чувства"

Джеймс Ливицки из канадского Торонто был очень рад подобной дискуссии.

"Я постоянно это наблюдаю. Есть стигма в отношении мужчин, говорящих о своих чувствах. Нас заставляют думать, что мужчина должен быть "жестким" и подавлять свои чувства, потому что это "мужественно", - делится Ливицки.

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32-летний Джеймс бесчисленное количество раз видел, как давит на людей социальная норма, запрещающая мужчинам быть эмоциональными или уязвимыми.

"Я слышал о стольких разрывах отношений из-за того, что мужчина не мог выразить свои чувства", - говорит он.

"Нам нужно быть готовыми выслушать, что чувствует мужчина, и прилагать больше усилий, чтобы мужчины поняли: чувства - это нормально", - добавляет Джеймс.

Хотя его собственный отец был "по-настоящему способным чувствовать" человеком, он говорит, что многих не учат, как выражать эмоции, не опасаясь осуждения.

"Мы все люди, и мы все испытываем чувства. Никогда нельзя бояться рассказать, что у тебя внутри", - добавляет он.

В последние годы в Европе все больше внимания уделяется психическому здоровью мужчин. Британская кампания CALM (Campaign Against Living Miserably - "Кампания против несчастной жизни") стремится изменить культуру, в которой мужчины предпочитают не обращаться за помощью. В Британии самая частая причина смертей среди мужчин до 45 лет - самоубийство, говорят общественники.

Мужчины и женщины сталкиваются с во многом одинаковым набором проблем, однако мужчины часто прячут депрессию и тревогу за гневом и агрессией, свидетельствуют данные американского Национального института психического здоровья.

Упущенные связи

Еще одна проблема - мужчины, которые открыто выражают свою любовь к семье или друзьям, считаются женоподобными, рассказывает Фил Чан, художник из Калифорнии.

"Мой отец никогда не говорил, что любит меня, хотя я и знаю, что это так. Он меня не обнимал. Даже сейчас, когда ему за 80, мне хочется, чтобы он сказал это", - говорит Чан.

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"После того как я сказал своим друзьям, что к ним чувствую, мы стали только ближе. Мы регулярно обнимаемся!" - добавляет он.

Фил также объясняет, что когда он бывает в общественных местах со своим маленьким племянником, окружающие женщины исходят из того, что ухаживать за ребенком он не умеет.

Однажды несколько женщин критиковали его и инструктировали, как "правильно" менять подгузник и держать ребенка. Он опасается, что это отрицательно сказывается на отношении мужчин к отцовству.

"Я действительно думаю, что если бы мужчин научили быть более уязвимыми, мы могли бы проявлять больше сострадания и чуткости", - полагает он.

Правообладатель иллюстрации MARK PURSEY

46-летний Марк Перси из австралийского Сиднея замечает, что мужчинам также сложно подружиться с новыми людьми, в то время как женщины с энтузиазмом обмениваются контактами после знакомства.

"У меня в голове определенно есть список "упущенных связей" - когда я в случайных обстоятельствах встречал кого-то, с кем отлично ладил. А потом - "увидимся, чувак" - и больше мы не встречаемся", - рассказывает он.

По словам Перси, во многих случаях это приводит к одиночеству и изоляции. Он связывает это с тем, что мужчины не обучены "эмоциональному труду": "Мы любим производить впечатление, а не заниматься рутинной работой в отношениях. Как будто для нас до сих пор нужно организовывать встречи для совместных игр".

Сексуальное доминирование

Еще одна проблема, которую обсудили мужчины, - как некомфортно бывает, когда твои сверстники сексуально объективируют женщин, комментируя их внешний вид.

"Это легко становится токсичным, и от тебя, как от парня, ждут участия. Это часто происходит, и это очень неприятно. Просто побыв рядом, когда ведутся такие беседы, чувствуешь себя грязным", - говорит 21-летний Алан Гретч из Небраски.

Правообладатель иллюстрации ALAN GRETCH Image caption Алан заканчивает обучение и собирается стать социальным работником

По словам Алана, подобные разговоры происходят нередко, особенно когда рядом нет женщин: "Они варьируются от эпитета "горячая" до более подробных описаний девушек".

Ему трудно прерывать такие разговоры: "Тут либо самому издеваться, либо стать жертвой издевок, либо сохранять молчание. Из этой ситуации нет выхода".

О тревоге из-за стереотипов о сексуальных аппетитах мужчин рассказали многие пользователи.

"Идея в том, что если ты не пьешь все, что горит, не пытаешься трахнуть все, что движется, не любишь спорт, не решаешь проблемы насилием, не соревнуешься с другими мужчинами за то, чтобы стать альфа-самцом, то ты не мужчина", - написал Нил Уолш.

Еще один пользователь добавил, что женщины часто подозревают его в сексуальных заигрываниях, в то время как он просто хочет дружить, добавляя: "Да, я знаю, на то есть очень веские причины".

"Я не хочу быть папой, хочу быть мамой!"

Джин Лоудин из Эдинбурга в Шотландии рассказывает - ее четырехлетний сын заявил ей, что не хочет стать папой, когда вырастет. Вместо этого он очень хотел стать мамой.

Когда Джин указала, что мужчины обычно не становятся мамами, ребенок очень расстроился, потому что "папы должны все время работать, они никогда не танцуют и никто их не обнимает".

Джин была шокирована, потому что ее муж очень ласков с сыновьями, она предположила, что ребенок услышал такое в детском саду или по телевизору.

"Его папа был очень расстроен, он все время обнимает его и любит танцевать", - говорит Джин, добавляя, что пытается исправить ситуацию с помощью книг о том, как выражать чувства, и историй, которые не соответствуют представлениям о традиционной маскулинности.

Автор: Джорджина Раннард