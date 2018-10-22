СМИ России: новая гонка вооружений на подходе?

В обзоре российских газет за 22 октября:

"Коммерсант", РБК, "Ведомости": США идут на выход

Центральные СМИ комментируют решение президента США о выходе из советско-американского договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай занимаются разработкой этих вооружений, поэтому США оставляют за собой право выйти из договора.

Газета "Коммерсант" пишет, что эта тема станет главной на начинающихся сегодня переговорах между прилетевшим в Москву советником Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном и российскими официальными лицами.

"Коммерсант" считает, что реализация Вашингтоном своего намерения станет шагом к подрыву системы ядерного сдерживания и, скорее всего, приведет к непродлению в 2021 году другого важнейшего договора о разоружении - СНВ-3.

Выход США из договора РСМД приведет к остановке и даже обращению вспять процесса двустороннего ядерного разоружения, полагает эксперт ПИР-Центра Андрей Баклицкий. "России придется реагировать, и несложно представить, как в одном из ближайших посланий Федеральному собранию будут продемонстрированы новые типы российских ракет средней дальности, направленные на поддержание баланса сил с США", - цитирует эксперта "Коммерсант".

Газеты "Ведомости" и "Известия" объясняют, что выход США из договора необходим, чтобы получить возможность размещать новые вооружения в странах Азиатско-тихоокеанского региона и предотвратить там доминирование Китая.

Экс-начальник главного штаба РВСН генерал-полковник Виктор Есин, мнение которого приводит РБК, считает, что главная причина, по которой США инициируют выход из ДРСМД - укрепление китайского ядерного потенциала. "Ситуация такова, что американцы принимают это решение не столько из-за того, что есть какие-то обвинения в адрес России, а потому, что Китай наращивает свои возможности по ракетам средней и меньшей дальности", - говорит он.

Газета "Ведомости" со ссылкой на американские СМИ сообщает, что США уже рассматривают возможность размещения таких ракет в Японии или на острове Гуам.

Выход США из ДРСМД может стать сигналом другим странам, что развитие наземных крылатых ракет допустимо, это приведет к новому соревнованию, приводят "Ведомости" мнение Ханса Кристенсена из Федерации американских ученых: встанет вопрос и о размещении таких вооружений в Европе, что может вызвать политические разногласия между европейскими союзниками и внутри НАТО.

"Трамп только еще больше поспособствует расколу НАТО и таким образом подарит Путину одну из его главных внешнеполитических целей", - сетует он.

России же разрушение договора РСМД невыгодно: у США намного больше ресурсов и есть возможность развернуть ракеты в Польше и Прибалтике, говорит редактор Moscow Defense Brief Михаил Барабанов. Разрушение ДРСМД обостряет и украинский вопрос для России, продолжает он: возникает перспектива размещения там американских ракет.

"В обвинениях и США, и России есть доля правды, полного доверия между странами никогда не было, но выход из ДРСМД может стать не только поворотным пунктом в отношениях, но и негативно отразиться на всей международной ситуации, так считаю и я, и мои американские коллеги", - приводят "Ведомости" мнения завсектором Института государства и права РАН Вильяма Смирнова.

"Ведомости": смена поста

По данным газеты "Ведомости", бывший глава Хакасии Виктор Зимин может получить высокий пост в РЖД.

Собеседники газеты в администрации президента говорят о должности заместителя гендиректора компании. По словам одного из них, предложение Зимину уже сделано и он согласен. В новой должности экс-губернатор будет заниматься развитием госмонополии в Сибири. Газета приводит мнение, что Зимин может получить такой пост, поскольку к нему хорошо относится президент Владимир Путин.

Бывших губернаторов принято трудоустраивать, если только они не уходят из-за подозрений в коррупции, комментирует политолог Виталий Иванов: "Зимин до избрания в Госдуму в 2007 г. работал на железной дороге. Так что это логичное предложение".

Президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов считает, что Зимин - опытный управленец. Он хоть и не самый удачливый в политическом управлении, но с достоинством вышел из избирательной кампании. "Если обычно назначение уволенных губернаторов на какой-то номинальный пост часто было утешительным или даже по-своему унизительным, то в данном случае Зимин вышел из кампании без потери лица, при этом создал новый стиль немолчания после ухода. Поэтому интересно, будет ли реализовано его заявленное намерение остаться жить в Хакасии", - приводит газета мнение политолога.

Это лучше подчеркнутого забвения, добавляет эксперт: "Проигрыш в политике - вещь естественная, логично не вытирать ноги о проигравших, поэтому мне такое решение не кажется скандальным".

Руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский допускает, что должность заместителя гендиректора РЖД может быть как почетной пенсией, так и реальной работой.

Lenta.ru: образ журналиста в массовом сознании

Россияне считают самыми авторитетными журналистами телеведущих с федеральных каналов "Первый" и "Россия 1" - Владимира Соловьева, Андрея Малахова и Владимира Познера. Такие данные, о которых рассказывает интернет-издание Lenta.ru, опубликовала исследовательская группа ЦИРКОН в рамках проекта "Образ журналиста в массовом сознании россиян".

Респондентам было предложено назвать имена наиболее уважаемых журналистов на телевидении, радио, в прессе и в интернете. В докладе отмечается, что больше всего узнаваемых персон оказалось на телевидении, среди которых Соловьев, Малахов и Познер лидируют с большим отрывом как самые авторитетные. Радио, пресса и интернет сильно уступают по количеству упоминаний имен журналистов, поэтому показатели из этих отраслей нельзя рассматривать как статистически достоверные. Больше половины опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

Авторы исследования обращают внимание на то, что ни один из трех самых авторитетных журналистов не выполняет функции, которые респонденты назвали наиболее важными в профессиональной деятельности журналиста. Самыми значимыми с точки зрения населения оказались роли "информатора" и "комментатора".

"Так, Андрея Малахова скорее можно назвать "шоуменом", в то время как лишь 9 процентов населения считают развлекательную роль журналиста самой важной, Владимира Соловьева - "идеологом" (11 процентов назвали эту роль важнейшей), а Владимир Познер скорее выступает в роли "просветителя" (22 процента респондентов ожидают от журналистов в первую очередь выполнения этой функции)", - подчеркнули авторы исследования.

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Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си