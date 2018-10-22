СМИ России: новая гонка вооружений на подходе?
В обзоре российских газет за 22 октября:
- США хотят выйти из советско-американского договора по РСМД
- Бывший глава Хакассии уходит на высокий пост в РЖД
- Россияне назвали самых влиятельных журналистов
"Коммерсант", РБК, "Ведомости": США идут на выход
Центральные СМИ комментируют решение президента США о выходе из советско-американского договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай занимаются разработкой этих вооружений, поэтому США оставляют за собой право выйти из договора.
Газета "Коммерсант" пишет, что эта тема станет главной на начинающихся сегодня переговорах между прилетевшим в Москву советником Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном и российскими официальными лицами.
"Коммерсант" считает, что реализация Вашингтоном своего намерения станет шагом к подрыву системы ядерного сдерживания и, скорее всего, приведет к непродлению в 2021 году другого важнейшего договора о разоружении - СНВ-3.
Выход США из договора РСМД приведет к остановке и даже обращению вспять процесса двустороннего ядерного разоружения, полагает эксперт ПИР-Центра Андрей Баклицкий. "России придется реагировать, и несложно представить, как в одном из ближайших посланий Федеральному собранию будут продемонстрированы новые типы российских ракет средней дальности, направленные на поддержание баланса сил с США", - цитирует эксперта "Коммерсант".
Газеты "Ведомости" и "Известия" объясняют, что выход США из договора необходим, чтобы получить возможность размещать новые вооружения в странах Азиатско-тихоокеанского региона и предотвратить там доминирование Китая.
Экс-начальник главного штаба РВСН генерал-полковник Виктор Есин, мнение которого приводит РБК, считает, что главная причина, по которой США инициируют выход из ДРСМД - укрепление китайского ядерного потенциала. "Ситуация такова, что американцы принимают это решение не столько из-за того, что есть какие-то обвинения в адрес России, а потому, что Китай наращивает свои возможности по ракетам средней и меньшей дальности", - говорит он.
- Трамп хочет разорвать ракетный договор с Россией. Москва обещает ответить
- США пригрозили вывести из строя российские ракеты. Чем это чревато?
- Рассуждения Путина на "Валдае" о ядерной войне: мы в рай, а они просто сдохнут
Газета "Ведомости" со ссылкой на американские СМИ сообщает, что США уже рассматривают возможность размещения таких ракет в Японии или на острове Гуам.
Выход США из ДРСМД может стать сигналом другим странам, что развитие наземных крылатых ракет допустимо, это приведет к новому соревнованию, приводят "Ведомости" мнение Ханса Кристенсена из Федерации американских ученых: встанет вопрос и о размещении таких вооружений в Европе, что может вызвать политические разногласия между европейскими союзниками и внутри НАТО.
"Трамп только еще больше поспособствует расколу НАТО и таким образом подарит Путину одну из его главных внешнеполитических целей", - сетует он.
России же разрушение договора РСМД невыгодно: у США намного больше ресурсов и есть возможность развернуть ракеты в Польше и Прибалтике, говорит редактор Moscow Defense Brief Михаил Барабанов. Разрушение ДРСМД обостряет и украинский вопрос для России, продолжает он: возникает перспектива размещения там американских ракет.
"В обвинениях и США, и России есть доля правды, полного доверия между странами никогда не было, но выход из ДРСМД может стать не только поворотным пунктом в отношениях, но и негативно отразиться на всей международной ситуации, так считаю и я, и мои американские коллеги", - приводят "Ведомости" мнения завсектором Института государства и права РАН Вильяма Смирнова.
"Ведомости": смена поста
По данным газеты "Ведомости", бывший глава Хакасии Виктор Зимин может получить высокий пост в РЖД.
Собеседники газеты в администрации президента говорят о должности заместителя гендиректора компании. По словам одного из них, предложение Зимину уже сделано и он согласен. В новой должности экс-губернатор будет заниматься развитием госмонополии в Сибири. Газета приводит мнение, что Зимин может получить такой пост, поскольку к нему хорошо относится президент Владимир Путин.
Бывших губернаторов принято трудоустраивать, если только они не уходят из-за подозрений в коррупции, комментирует политолог Виталий Иванов: "Зимин до избрания в Госдуму в 2007 г. работал на железной дороге. Так что это логичное предложение".
- Губернатор Виктор Зимин снялся с выборов в Хакасии
- Узник Абакана: как в Хакасии спасали друга Шойгу, проигравшего выборы
Президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов считает, что Зимин - опытный управленец. Он хоть и не самый удачливый в политическом управлении, но с достоинством вышел из избирательной кампании. "Если обычно назначение уволенных губернаторов на какой-то номинальный пост часто было утешительным или даже по-своему унизительным, то в данном случае Зимин вышел из кампании без потери лица, при этом создал новый стиль немолчания после ухода. Поэтому интересно, будет ли реализовано его заявленное намерение остаться жить в Хакасии", - приводит газета мнение политолога.
Это лучше подчеркнутого забвения, добавляет эксперт: "Проигрыш в политике - вещь естественная, логично не вытирать ноги о проигравших, поэтому мне такое решение не кажется скандальным".
Руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский допускает, что должность заместителя гендиректора РЖД может быть как почетной пенсией, так и реальной работой.
Lenta.ru: образ журналиста в массовом сознании
Россияне считают самыми авторитетными журналистами телеведущих с федеральных каналов "Первый" и "Россия 1" - Владимира Соловьева, Андрея Малахова и Владимира Познера. Такие данные, о которых рассказывает интернет-издание Lenta.ru, опубликовала исследовательская группа ЦИРКОН в рамках проекта "Образ журналиста в массовом сознании россиян".
Респондентам было предложено назвать имена наиболее уважаемых журналистов на телевидении, радио, в прессе и в интернете. В докладе отмечается, что больше всего узнаваемых персон оказалось на телевидении, среди которых Соловьев, Малахов и Познер лидируют с большим отрывом как самые авторитетные. Радио, пресса и интернет сильно уступают по количеству упоминаний имен журналистов, поэтому показатели из этих отраслей нельзя рассматривать как статистически достоверные. Больше половины опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.
- Меган Маркл, "Матильда" и "эщкере": что искали в сети в 2017 году
- Ток-шоу "Пусть говорят" впервые вышло в эфир без Малахова
Авторы исследования обращают внимание на то, что ни один из трех самых авторитетных журналистов не выполняет функции, которые респонденты назвали наиболее важными в профессиональной деятельности журналиста. Самыми значимыми с точки зрения населения оказались роли "информатора" и "комментатора".
"Так, Андрея Малахова скорее можно назвать "шоуменом", в то время как лишь 9 процентов населения считают развлекательную роль журналиста самой важной, Владимира Соловьева - "идеологом" (11 процентов назвали эту роль важнейшей), а Владимир Познер скорее выступает в роли "просветителя" (22 процента респондентов ожидают от журналистов в первую очередь выполнения этой функции)", - подчеркнули авторы исследования.
Что еще почитать:
- В редакционном комментарии, посвященном заявлению США о выходе из договора РСМД, газета "Ведомости" пишет, что этот шаг Трампа выбивает еще один камень из фундамента системы глобальной безопасности.
- S7 предупредила власти об угрозе остановки работы российских авиакомпаний. Причина - планы минтранса перенести в Россию серверы для бронирования и продажи билетов, а также для регистрации на рейс, рассказывает газета "Ведомости".
- Аналитический центр журнала "Эксперт" публикует рейтинг 400 крупнейших компаний России по различным отраслям.
- Газета "Коммерсант" рассказывает о завершении первого этапа проекта "Великие имена России", в рамках которого будут выбраны имена выдающихся соотечественников для 45 аэропортов РФ. Аэропорт в Челябинске, например, предлагается назвать именем Владимира Путина.
Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си