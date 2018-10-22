Пресса Британии: выход США из ракетного договора на руку Путину

В обзоре британской прессы за 22 октября:

Плохая привычка России винить в бедах врагов

Западу не нужно потворствовать желанию Кремля изображать себя жертвой неприязни других стран, пишет в Times журналист Эдвард Лукас.

"Мне было грустно, но не удивительно вновь обнаружить свое имя в десятке главных русофобов по версии финансируемого Кремлем канала RT. Самый простой и дешевый способ уклоняться от критики - называть ее предвзятой", - пишет автор.

Выбор "главных русофобов" - непродуманный, полагает Эдвард Лукас. Получилась смесь из англоговорящих людей, аналитических центров, новостных изданий и государственных организаций, включая британскую парламентскую комиссию, которая проводила расследование о распространении "фейковых новостей".

Таинственным образом на 10-е место туда прокрался премьер-министр Канады Джастин Трюдо, однако самых ярых противников Кремля там нет.

Каким бы малоубедительным ни был этот ежегодный список, он олицетворяет подлинное явление. Российская внешняя и внутренняя политика обусловлена теориями заговора, общий смысл которых - свалить все критические замечания и неудачи на недоброжелателей извне, пишет Лукас.

Если в 1990-х годах конспирология была уделом небольшого числа людей (они, например, считали, что Запад развалил СССР, чтобы завладеть его ресурсами), то при Владимире Путине она прочно вошла в постоянный обиход. Согласно российским конспирологам, ЕС и НАТО задумали окружить Россию, раздувая протесты в "марионеточных государствах", вроде Украины, чтобы заполучить их для Запада. Сплотившись с такими злобными миллиардерами, как Джордж Сорос, они пытаются провернуть это и в России, используя местных предателей и шпионов, которые маскируются под видом оппозиционных активистов, ученых и правозащитников, отмечает автор.

Канал RT и его приспешники также продвигают еще одно направление мысли - о том, что иностранные оппоненты мотивированы алчностью, например, чтобы быстрее распродавались их книги.

Но настоящая "кормушка" пополняется из Москвы, полагает обозреватель Times. Происходит это уже много лет. От нее кормятся иностранные банкиры, адвокаты, бухгалтеры, пиарщики, консультанты и другие сообщники Кремля, которые питаются объедками от того, что им оставляет режим, считает Лукас.

Фэнтези-сага о праведной России, которую осаждает остальной мир, помогает отвлечь внимание от того, что происходит на самом деле. Но для ее поддержания постоянно требуются новые сюжетные повороты. Одним из них стала война в Сирии, другим - конфликт на Украине.

Однако в последнее время аудитория этих рассказов вновь начала ерзать в кресле. Популярность Путина пошла на убыль, причиной чего стала пенсионная реформа. Больше всего от нее пострадают самые бедные слои населения, тогда как правящая элита продолжает жить в сказочной роскоши.

Последние 30 лет мы тепло принимали небольшую кучку отвратительных, но важных россиян и относились пренебрежительно или даже враждебно к симпатичному и воспитанному большинству. Это в корне неверно, и такое поведение потворствует сказкам Кремля о русофобии. Для начала, к примеру, можно дать высокую оценку колоссальному вкладу России в мировое искусство. Нам нужно воздерживаться от того, чтобы смешивать злодеяния режима с россиянами в целом, пишет автор.

Составление подробного списка врагов - это вредная детская привычка. Вопросы возникают, когда этим занимаются взрослые. Будем надеяться, что нынешние и будущие лидеры России ее перерастут, резюмирует журналист.

Из-за Путина и Трампа в мире стало опаснее

Намерение президента США Дональда Трампа выйти из соглашения о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может серьезно повлиять на безопасность в мире, пишет обозреватель Daily Mail Марк Алмонд.

"Правда заключается в том, что из-за новых мобильных ракетных комплексов, которые разработала Россия, в нашем мире стало опаснее жить. И агрессивный ответ Трампа создает риски для ухудшения и без того непростой ситуации", - пишет он.

Чтобы понять, почему это так, нужно проследить, как Путин нарушал положения договора. По положениям ДРСМД, России было запрещено ставить на вооружение любые наземные ракеты средней дальности с ядерными боеголовками с дальностью поражения свыше 500 км. Под запрет не попадали ракеты средней дальности морского базирования - якобы потому, что России было бы их сложнее скрыть, так как Запад мог отслеживать движение несущих их подводных лодок и кораблей.

В результате, вместо ракет РСД-10, которых так опасался Запад в 1980-е годы, Россия несколько десятилетий разрабатывала гораздо меньшие ракеты, которые можно запускать с моря. Подобные ракеты, хоть и без ядерных боеголовок, были применены против сирийской оппозиции в Алеппо, напоминает автор.

Теперь же российские специалисты сумели приспособить эти ракеты для использования на небольших тягачах. Они могут перемещаться по территории страны со скоростью 70 км/час, и отследить каждый из них невозможно, из-за чего возникает техническая возможность внезапного удара. А ракеты, которые не видит радар, были оснащены сверхзвуковыми ускорителями, из-за чего их практически невозможно перехватить.

Из-за этого теоретически под удар попадают многие страны НАТО, включая Британию, пишет Алмонд.

Если дело дойдет до войны, Путину понадобятся лучшие средства киберсаботажа, самые эффективные войска специального назначения и, самое главное, неотразимые ядерные ракеты средней дальности. И они у него, похоже, появились, несмотря на действие договора.

Поэтому Трамп ответил настолько решительно. Образ крутого парня также импонирует его сторонникам, а через две недели в США состоятся промежуточные выборы.

Проблема в том, что отказ от договора в ближайшие годы более выгоден России, чем США. Для Вашингтона ДРСМД выступал отличным сдерживающим фактором против ядерной эскалации, а для путинских стратегов договор был ненужной обузой.

Эту ракетную технологию настолько легко скрыть и развернуть, но при этом настолько сложно остановить, что она существенно повышает шансы на успешный ядерный удар. Ухудшает ситуацию и то, что между Россией и США нет того доверия, которое было между Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом, из-за чего дипломатия между двумя странами напоминает худшие времена холодной войны, когда мир висел на волоске.

Трамп заявил, что хочет обезопасить свою страну, но, я боюсь, что из-за него мир стал более опасным местом, пишет Алмонд.

Иранскую нефть у России Запад покупать не будет

Администрация президента Дональда Трампа опасается, что Россия может помочь Тегерану обходить санкции, покупая иранскую нефть и перепродавая ее как собственную, пишет Financial Times.

США готовятся вновь ввести санкции, в результате которых они хотят с 5 ноября остановить экспорт нефти из Ирана. Соединенные Штаты вышли из ядерной сделки, которая обязывала Иран ограничить обогащение урана взамен на ослабление международных санкций.

Представители американского правительства пытаются убедить другие страны прекратить покупать нефти у Ирана. Однако Тегеран может попытаться найти другие пути ее сбыта. "Иран может прорабатывать мысль о том, чтобы Россия перепродавала его нефть на международном рынке. Помогать Ирану обходить санкции - не в интересах России ", - цитирует FT слова представителя президентской администрации.

Нефтяные трейдеры и аналитики утверждают, что отследить крупные поставки нефти из Ирана в Россию будет достаточно легко.

Между странами нет нефтепровода, поэтому любые поставки, по-видимому, будут осуществляться посредством танкеров - скорее всего, по Каспийскому морю, - отследить которые можно легко со спутников.

Несколько нефтяных трейдеров сообщили FT, что не будут принимать иранскую нефть из России, даже если она будет подаваться как российская. Российские нефтяные компании также не пожелают оказаться в санкционном списке.

По другому сценарию, Россия может закупать иранскую нефть и сама ее перерабатывать для собственных нужд, а возникшие излишки собственной нефти уже продавать на экспорт, пишет издание.

Обзор подготовил Геннадий Алашеев, bbcrussian.com