Трамп пригрозил выйти из договора об РСМД. Чем это опасно?

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Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что США намерены выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Его заявление вызывает обеспокоенность, так как такой шаг сделает мир более опасным, заявили в Кремле.

"Мы категорически не согласны с тем, что Россия нарушает РСМД, Россия была и остается приверженной положениям этого договора. И мы считаем, что намерение выйти из этого документа, конечно, вызывает обеспокоенность, ибо подобные шаги, будь они предприняты в реальности, сделают мир более опасным", - заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (цитата по РИА Новости).

В случае выхода США из ДРСМД Россия будет вынуждена принимать меры по обеспечению своей собственной безопасности, подчеркнул представитель Кремля.

"Что такое слом ДРСМД? Это значит, США не только завуалировано, но и напрямую начинают разработку вот этих систем в дальнейшем, а если разрабатывается эта система, то необходимо действие со стороны других стран — в данном случае, России, по восстановлению баланса в этой области", - сказал Песков.

О намерении США выйти из ДРСМД Трамп заявил вечером в субботу, в очередной раз обвинив Россию в нарушении положений документа. "Они [Россия] нарушают его в течение многих лет. И мы не собираемся позволять им нарушать ядерное соглашение и делать оружие", - сказал он.

За день до этого американская газета New York Times сообщила, что уведомить российскую сторону о намерении США выйти из ДРСМД поручено советнику Трампа по национальной безопасности Джону Болтону. По данным газеты, он может сделать это во время своего визита в Москву на этой неделе.

Русская служба Би-би-си объясняет, чем важен ДРСМД, какими последствиями может обернуться выход из договора США и поставит ли разрыв соглашения под угрозу глобальную безопасность.

Что это за договор?

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) между СССР и США в 1987 году подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган. Его называли началом конца "холодной войны".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По договору СССР и США уничтожили в общей сложности более 2,5 тысяч баллистических и крылатых ракет, способных нести ядерные заряды. На фото - уничтожение советской ракетной техники на полигоне в Казахстане, 1989 год

Документ запрещает двум странам использовать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (1000-5500 км) и малой (500-1000 км) дальности.

В рамках выполнения требований договора США к 1991 году уничтожили 846 своих ракетных комплексов, СССР - 1846. В их число, в частности, вошли американские двухступенчатые ракеты средней дальности мобильного базирования "Першинг-2" и советские подвижные грунтовые комплексы (ПГРК) с ракетами такой же дальности поражения РСД-10 "Пионер" (по классификации НАТО - SS-20).

Также в рамках договора были уничтожены пусковые установки и другая техника, расположенная на американских объектах в США, ФРГ, Бельгии, Великобритании и Нидерландах и на советских объектах в СССР, ГДР и Чехословакии.

Взаимные обвинения

Россия и США утверждают, что соблюдают ДРСМД, и регулярно обвиняют в нарушении его условий друг друга. Так, Вашингтон неоднократно обвинял в Москву в нарушении положений документа из-за разработки Россией крылатой ракеты наземного базирования 9М729 (SSC-8 по классификации НАТО), дальность которой, по утверждению американской стороны, не соответствует условиям договора.

В Москве обвинения отвергают. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в конце прошлого года заявила, что эта ракета полностью соответствует требованиям документа.

"Сейчас на данном этапе [США] перешли к обвинениям России в том, что поступающая на вооружение крылатая ракета 9М729 имеет дальность, не соответствующую требованиям договора. При этом, как обычно, США не приводят никаких доказательств", - сказала она.

Российская сторона в свою очередь обвиняет США в размещении пусковых установок для систем ПВО в Румынии, которые могут оснащаться в том числе крылатыми ракетами средней дальности. Речь идет о комплексе Aegis Ashore, который заступил на боевое дежурство на военной базе Девеселу в Румынии.

"Сейчас такие пусковые установки [США] размещены в Румынии, в ближайшее время они будут размещены в Польше. Если не решить эту проблему, договор может рухнуть. Понятно, что виновниками развала договора будут США", - заявил в конце сентября директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

Последствия выхода США из договора

В военно-техническом плане выход США из договора ознаменует собой начало активной фазы разработки американцами комплексов, которые подпадали под ограничения этого документа, рассказал Би-би-си эксперт Российского совета по международным делам (РСМД), военный обозреватель Александр Ермаков.

"В первую очередь речь идет о наземном комплексе с крылатой ракетой для ВВС США, которая с прошлого года находится на бумажной стадии разработки, и двух комплексов для армии - это баллистическая ракета средней дальности и то, что они называют "стратегической пушкой", что-то среднее между оружием и пусковой установкой для маленьких ракет. То есть США больше не будут скованы ограничением, запрещающим им производство прототипов и испытания, а в дальнейшем и постановку их на вооружение", - объяснил он.

Пока неизвестно, хотят ли США полностью выйти из договора, или же хотят провести новые переговоры и модифицировать документ, отмечает военный эксперт, старший научный сотрудник центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Василий Кашин. Полный выход США из ДРСМД, по его словам, будет иметь очень глубокие последствия для европейской и мировой безопасности, а также вынудит Россию изменить свое военное планирование.

"Россия в своем военном планировании должна будет постоянно учитывать создание американцами баллистических ракет средней дальности и их размещение на территории стран, которые США считают своими партнерами и союзниками. В их число входит теперь и Украина. Это может повлечь довольно далеко идущие последствия в российском военном планировании", - сказал он Би-би-си.

СНВ-3 под угрозой?

В политическом смысле выход США из ДРСМД - это серьезный удар по всей системе договоров об ограничении ракетно-ядерных вооружений между Россией и США, говорит Ермаков. "Пожалуй, даже более серьезный, чем выход [США] из договора по ПРО", - считает эксперт (США и СССР подписали договор об ограничении систем противоракетной обороны в 1972 году, в 2001 году Вашингтон объявил о своем выходе из него - прим. Би-би-си).

"ДРСМД всегда подпирал договор об СНВ. И без него очень усложняется ситуация вокруг продления договора СНВ-3 и вообще его сохранение хотя бы на ближайшие годы, - рассуждает Ермаков, - Возможно, нас ожидает развал еще и СНВ, либо, в оптимистическом сценарии, формирование новой системы договоров об ограничении вооружений".

Договор о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3) между Россией и США восемь лет назад подписали экс-президенты двух стран Дмитрий Медведев и Барак Обама. Он стал седьмым по счету договором о сокращении стратегических ядерных сил, заключенным между Москвой и Вашингтоном.

Согласно СНВ-3, к февралю 2018 года Россия и США должны были сократить количество своих ядерных боезарядов до 1550 единиц каждая. 5 февраля обе стороны заявили, что выполнили условия договора. Срок СНВ-3 истекает в 2021 году, однако ухудшение отношений между Россией и США ставит продление договора под вопрос.

О том, что вслед за ДРСМД может последовать и расторжение СНВ-3, а затем и крах всей системы контроля над вооружениями, также говорит и Василий Кашин.

"Договор будет терять смысл, его надо будет пересматривать и не факт, что стороны смогут его согласовать в новой редакции. Если рухнет система контроля над вооружениями, то мы вернемся в 50-60-е годы, когда можно было все. И это будет довольно печально для нас", - предупредил он.

При чем тут Китай?

Договор об РСМД всегда был немного обреченным, так как был заточен на решение в конкретной ситуации, сложившейся между СССР и США в 1980-х годах, считает Ермаков.

"Когда закончилась холодная война, он [договор] во многом стал не нужен", - отметил он.

В частности, эксперт указал на то, что ДРСМД не был универсальным и не включал в себя другие ядерные страны, такие как, например, Иран, Пакистан, Индию, КНДР и Китай. Для России ДРСМД сохранял свою выгодность, так как он обезопасил европейскую часть страны от развертывания в Европе американских ракет, но для США его выгодность оставалась не очень понятной, отметил Ермаков.

По его словам, намерение США выйти из ДРСМД является проявлением общего тренда американской ядерной политики XXI века, согласно которому, "применение ядерного оружия наиболее вероятно в конфликте не только между великими державами, но и с третьими странами, например КНДР".

В первую очередь, для США большую роль сейчас играет противостояние с Китаем, который является лидером в разработке тех систем, которые не могут, по ДРСМД, производить Москва и Вашингтон, говорит Ермаков.

Кашин также согласен с тем, что именно Китай является одной из причин намерения США выйти из ДРСМД. О том, что США нужно добиваться пересмотра договора из-за ракетной программы Китая, в марте этого года заявлял глава Тихоокеанского командования Вооруженных сил США адмирал Гарри Харрис.

"Американские специалисты в прошлом высказывали идею о том, чтобы поставить перед Россией вопрос о частичной корректировке договора. Например, вывести из-под его действия Азию или отдельные категории оружия, такие как крылатые ракеты", - сказал Кашин.

Однако, по его мнению, корректировка ДРСМД потребует длительного диалога и определенного уровня доверия между Россией и США, которого сейчас нет.

"У нас сейчас дипломатические контакты каналы довольно в плохом состоянии. И нам, боюсь, будет трудно вести такие долгие и трудные переговоры по проблематике стратегических вооружений", - отметил он.