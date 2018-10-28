Эта страшная гинекология: картинки с выставки "Скитания матки"

  • 28 октября 2018
влагалищное зеркало, 19-й век

Новая выставка "Скитания матки" (Wandering Womb), открывшаяся в Королевском колледже медсестер, рассказывает и показывает набор странных, порой даже неприятных на вид предметов, которые использовались в гинекологии на протяжении веков - от розовых таблеток, призванных помочь в лечении так называемой "истерии", до вагинальных спринцовок для поддержания внутренней чистоты. В общем - медицина впережку с предрассудками и невежеством.

Вагинальная спринцовка Marvel, начало 1900-х гг.

спринцовка

В начале XIX века вагинальные спринцовки были очень популярны. Они позволяли орошать влагалище с помощью различных растворов, иногда содержавших антисептик, иногда отдушки или слабый раствор уксуса.

Этот примитивный прибор продавался вкупе с буклетом, в котором, в частности, советовали замужним женщинам спринцеваться чаще, чем незамужним.

Там также говорилось, что спринцевание очень важно, а незнание этой простой процедуры может привести к "несчастью, горю и безысходности".

буклет о женской гигиене

В наше время спринцевание считается нежелательным и даже опасным. Врачи говорят, что орошение влагалища водой может нарушить нормальный бактериальный фон и вызвать раздражение и даже занести инфекцию.

Современные гинекологи советуют женщинам просто подмываться с помощью непарфюмированного мыла.

Несмотря на это в некоторых частях света спринцевание по-прежнему в ходу, например в США.

"Спринцевание считается пережитком прошлого, но это по-прежнему распространено, и в основе этого - чувство стыда и стигма, связанная с женским телом", - поясняет профессор Трейси Лохран из британского Эссекского университета, являющаяся руководителем исследования проблем женского здоровья для медицинского благотворительного фонда Wellcome Trust.

Розовые таблетки доктора Вильямса, 1850-1920 гг

таблект доктора Вильямса 19-й век

Эти таблетки рекламировались как насыщенные железом витамины, помогающие поддержать уровень гемоглобина в крови и как рукой снимающие целый ряд недугов, таких как анемию и особенно истерию.

Диагноз "истерия" [от греческого hystera - матка] или "бешенство матки" в те годы ставили женщинам с повышенным половым влечением и эмоциональной возбудимостью, а иногда и просто тем, кто был неудовлетворен ролью бессловесной домохозяйки.

К симптомам относились такие, как говорили, "сугубо женские проблемы", как нервозность, вспышки гнева и галлюцинации. Женщины климактерического возраста считались особо неустойчивыми в эмоциональном плане.

К счастью, концепция истерии была развенчана.

Гигиенические салфетки, XIX век

гигиенические прокладки, 19-й век

До того как были изобретены одноразовые гигиенические прокладки, большинство женщин пользовались многоразовыми полотенцами или просто тряпками. Они были громоздкими и с помощью крючков крепились к нижнему белью или одежде.

Их можно было купить, но этот товар считался слишком позорным, поэтому вместо того, чтобы попросить у продавца прокладки, женщины просто вручали особый, "сигнальный", талон.

На выставке эти допотопные прокладки соседствуют рядом с современными гигиеническими товарами для женщин.

"Есть описание относящееся к 1930-м году, где говорится о том, какой ужас испытывали девочки от этих застиранных тряпок, потому что они были очень жесткими и натирали нежную кожу бедер, - поясняет профессор Лохран. - Сейчас ситуация, конечно, изменилась, хотя проблемы все равно есть, но теперь они связаны с нищетой, потому что женщины [во многих странах мира] не могут позволить себе купить санитарно-гигиенические изделия".

А что по этому поводу говорил Аристотель?

"Труды Аристотеля", 1855

За потрепанным корешком этой книги "Труды Аристотеля" скрываются различные советы касательно женского здоровья: что такое внутриматочные капли, роды и каковы "яички" у женщин.

раскрытая книга, 1855

Сегодня в отношении женского здоровья уже нет такой секретности и неудобства.

В Британии о менструации рассказывают на уроках сексуального воспитания; существуют даже организации, такие как Girlguiding UK, которые поощряют девочек на то, чтобы они не стеснялись говорить о своих месячных и возникающих у них в связи с этим проблемах.

Влагалищное зеркало, XIX-XX вв.

влагалищные зеркала

Влагалищное зеркало - это диагностическкий инструмент, используемый для внутреннего осмотра стенок влагалища, шейки матки и взятия мазка на анализ микрофлоры. Такие зеркала, которые вы видите на фотографии, начали входить в медицинский обиход в позапрошлом веке. Они были многоразовыми и требовали стерилизации.

В наши дни в основном используются одноразовые зеркала, сделанные из пластика. Однако до сих пор многие женщины избегают гинекологического скрининга, который в Британии проводится в рамках Национальной службы здравоохранения в обязательном порядке каждые 3-5 лет - в зависимости от района проживания и возраста женщины.

Железный амулет (ок. XIX в.) и орлиный камень (XVIII в.)

банка с орлиным камнем, 18-й век

Поскольку гинекологическая сфера была мало изучена, то вокруг женского здоровья существовала масса суеверий и предрассудков. Например, долгое время выкидыш считался результатом изъяна каждой конкретной женщины.

В XVIII веке знахари рекомендовали женщинам минерал "орлиный глаз": привязанный на руку он якобы помогал предотвратить выкидыш, а привязанный на бедро во время родовых схваток - "облегчал роды".

амулет, Египет, 19-й век

То же самое призвано было исполнить железное кольцо-амулет - и оградить беременность, и облегчить роды.

Вестник "Группа радикальных медсестёр", 1988 г.

Radical Nurses newsletter, 1988 “Keep women’s health in women’s hands”

Поскольку на протяжении веков уход за больными считался женским делом, то именно на этой почве в Британии зародилась борьба женщин за свои права.

В этом вестнике конца XIX века рассказывается о кампании, которую вели сестры милосердия, чтобы спасти больницу акушерства имени Элизабет Гаррет Андерсон в центре Лондона в качестве лечебного заведения, управляемого женщинами для женщин.

Элизабет Гаррет Андерсон была суфражисткой и первой в Англии женщиной, получившей диплом врача-хирурга.

Сегодня на месте этой больницы находится больница Лондонского университетского колледжа (UCL), а именем Элизабет Андерсон названо одно ее лечебное крыло.

фрагмент вестника

Выставка "Подвижная матка" проводится как часть набирающей силу кампании, целью которой является снять завесу секретности и ложной стыдливости со всего, что касается женского здоровья.

"Десять-пятнадцать лет назад, если вдруг что-то говорилось о климаксе, то только в контексте ужасов заместительной гормональной терапии (ЗГТ) или же того, как женщины с ума сходят в этом возрасте, а теперь предпринимаются попытки представить это как нормальный, позитивный этап жизни", - говорит Трейси Лохран.

"У нас впервые недавно пошла реклама гигиенических прокладок, где использовались красные чернила, а не как раньше - жеманные синие", - указывает врач.

Aвтор фотографий Фил Кумс.

Похожие темы

Новости по теме