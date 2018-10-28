Эта страшная гинекология: картинки с выставки "Скитания матки"

Новая выставка "Скитания матки" (Wandering Womb), открывшаяся в Королевском колледже медсестер, рассказывает и показывает набор странных, порой даже неприятных на вид предметов, которые использовались в гинекологии на протяжении веков - от розовых таблеток, призванных помочь в лечении так называемой "истерии", до вагинальных спринцовок для поддержания внутренней чистоты. В общем - медицина впережку с предрассудками и невежеством.

Вагинальная спринцовка Marvel, начало 1900-х гг.

В начале XIX века вагинальные спринцовки были очень популярны. Они позволяли орошать влагалище с помощью различных растворов, иногда содержавших антисептик, иногда отдушки или слабый раствор уксуса.

Этот примитивный прибор продавался вкупе с буклетом, в котором, в частности, советовали замужним женщинам спринцеваться чаще, чем незамужним.

Там также говорилось, что спринцевание очень важно, а незнание этой простой процедуры может привести к "несчастью, горю и безысходности".

В наше время спринцевание считается нежелательным и даже опасным. Врачи говорят, что орошение влагалища водой может нарушить нормальный бактериальный фон и вызвать раздражение и даже занести инфекцию.

Современные гинекологи советуют женщинам просто подмываться с помощью непарфюмированного мыла.

Несмотря на это в некоторых частях света спринцевание по-прежнему в ходу, например в США.

"Спринцевание считается пережитком прошлого, но это по-прежнему распространено, и в основе этого - чувство стыда и стигма, связанная с женским телом", - поясняет профессор Трейси Лохран из британского Эссекского университета, являющаяся руководителем исследования проблем женского здоровья для медицинского благотворительного фонда Wellcome Trust.

Розовые таблетки доктора Вильямса, 1850-1920 гг

Эти таблетки рекламировались как насыщенные железом витамины, помогающие поддержать уровень гемоглобина в крови и как рукой снимающие целый ряд недугов, таких как анемию и особенно истерию.

Диагноз "истерия" [от греческого hystera - матка] или "бешенство матки" в те годы ставили женщинам с повышенным половым влечением и эмоциональной возбудимостью, а иногда и просто тем, кто был неудовлетворен ролью бессловесной домохозяйки.

К симптомам относились такие, как говорили, "сугубо женские проблемы", как нервозность, вспышки гнева и галлюцинации. Женщины климактерического возраста считались особо неустойчивыми в эмоциональном плане.

К счастью, концепция истерии была развенчана.

Гигиенические салфетки, XIX век

До того как были изобретены одноразовые гигиенические прокладки, большинство женщин пользовались многоразовыми полотенцами или просто тряпками. Они были громоздкими и с помощью крючков крепились к нижнему белью или одежде.

Их можно было купить, но этот товар считался слишком позорным, поэтому вместо того, чтобы попросить у продавца прокладки, женщины просто вручали особый, "сигнальный", талон.

На выставке эти допотопные прокладки соседствуют рядом с современными гигиеническими товарами для женщин.

"Есть описание относящееся к 1930-м году, где говорится о том, какой ужас испытывали девочки от этих застиранных тряпок, потому что они были очень жесткими и натирали нежную кожу бедер, - поясняет профессор Лохран. - Сейчас ситуация, конечно, изменилась, хотя проблемы все равно есть, но теперь они связаны с нищетой, потому что женщины [во многих странах мира] не могут позволить себе купить санитарно-гигиенические изделия".

А что по этому поводу говорил Аристотель?

За потрепанным корешком этой книги "Труды Аристотеля" скрываются различные советы касательно женского здоровья: что такое внутриматочные капли, роды и каковы "яички" у женщин.

Сегодня в отношении женского здоровья уже нет такой секретности и неудобства.

В Британии о менструации рассказывают на уроках сексуального воспитания; существуют даже организации, такие как Girlguiding UK, которые поощряют девочек на то, чтобы они не стеснялись говорить о своих месячных и возникающих у них в связи с этим проблемах.

Влагалищное зеркало, XIX-XX вв.

Влагалищное зеркало - это диагностическкий инструмент, используемый для внутреннего осмотра стенок влагалища, шейки матки и взятия мазка на анализ микрофлоры. Такие зеркала, которые вы видите на фотографии, начали входить в медицинский обиход в позапрошлом веке. Они были многоразовыми и требовали стерилизации.

В наши дни в основном используются одноразовые зеркала, сделанные из пластика. Однако до сих пор многие женщины избегают гинекологического скрининга, который в Британии проводится в рамках Национальной службы здравоохранения в обязательном порядке каждые 3-5 лет - в зависимости от района проживания и возраста женщины.

Железный амулет (ок. XIX в.) и орлиный камень (XVIII в.)

Поскольку гинекологическая сфера была мало изучена, то вокруг женского здоровья существовала масса суеверий и предрассудков. Например, долгое время выкидыш считался результатом изъяна каждой конкретной женщины.

В XVIII веке знахари рекомендовали женщинам минерал "орлиный глаз": привязанный на руку он якобы помогал предотвратить выкидыш, а привязанный на бедро во время родовых схваток - "облегчал роды".

То же самое призвано было исполнить железное кольцо-амулет - и оградить беременность, и облегчить роды.

Вестник "Группа радикальных медсестёр", 1988 г.

Поскольку на протяжении веков уход за больными считался женским делом, то именно на этой почве в Британии зародилась борьба женщин за свои права.

В этом вестнике конца XIX века рассказывается о кампании, которую вели сестры милосердия, чтобы спасти больницу акушерства имени Элизабет Гаррет Андерсон в центре Лондона в качестве лечебного заведения, управляемого женщинами для женщин.

Элизабет Гаррет Андерсон была суфражисткой и первой в Англии женщиной, получившей диплом врача-хирурга.

Сегодня на месте этой больницы находится больница Лондонского университетского колледжа (UCL), а именем Элизабет Андерсон названо одно ее лечебное крыло.

Выставка "Подвижная матка" проводится как часть набирающей силу кампании, целью которой является снять завесу секретности и ложной стыдливости со всего, что касается женского здоровья.

"Десять-пятнадцать лет назад, если вдруг что-то говорилось о климаксе, то только в контексте ужасов заместительной гормональной терапии (ЗГТ) или же того, как женщины с ума сходят в этом возрасте, а теперь предпринимаются попытки представить это как нормальный, позитивный этап жизни", - говорит Трейси Лохран.

"У нас впервые недавно пошла реклама гигиенических прокладок, где использовались красные чернила, а не как раньше - жеманные синие", - указывает врач.

Aвтор фотографий Фил Кумс.