"Ну пожалейте дитя!" Зачем знаменитости отдают своих детей на подиум

Правообладатель иллюстрации Vyacheslav Prokofyev/TASS Image caption Сын Плющенко и Рудковской начал участвовать в модных показах, едва научившись ходить

Фигурист Евгений Плющенко и его супруга, ведущая и продюсер Яна Рудковская, с малых лет выпускают своего сына на модный показ.

В этом году пятилетний Саша Плющенко, известный как Гном Гномыч, открывал и закрывал представление на подиуме Barvikha Luxury Village Fashion Show.

Участие ребенка в рекламном шоу было воспринято пользователями соцсетей неоднозначно и заставило задуматься, как знаменитости вводят своих детей в мир рекламы.

Сама Рудковская осталась очень довольна показом и благодарила директора ЦУМа Аллу Вербер за то, что та снимала дефиле на свой смартфон.

Некоторые комментаторы считают, что семейная пара заходит слишком далеко.

"Почему то даже Киркоров и Пугачева так детей не выставляют! И не покупают им титулы "красивых детей мира", - пишет комментатор _.c.e.l.i.n.e.

"Ну пожалейте дитя! Не нагружайте чрезмерно! Или вам денег мало и он должен с пелёнок зарабатывать? Не воруйте у ребёнка детство, а то он похож на взрослого лилипута, не зря ж вы его зовёте Гном Гномыч", - вторит ей tatianafabisiak.

"Хороший ребёнок, что опять всем все не нравится!" - бросает критикам tanuhalinda.

Рудковской не привыкать к скандалам вокруг её сына: в апрельском интервью "Дождю" она сказала, что её родители в детстве пускали в ход ремень в воспитательных целях, и она сама ценит некоторую жёсткость в воспитании сына ради того, чтобы он "вырос мужчиной".

Прямая дорога в модели

Среди детей западных звёзд дорога на подиум - одна из самых проторенных.

У Синди Кроуфорд и её мужа-бизнесмена Рэнди Гербера двое детей - 18-летний Пресли и 16-летняя Кайя. Дочь не стала дожидаться совершеннолетия, чтобы пойти по стопам матери.

Её брат теперь тоже преуспевающий манекенщик.

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Модельный дебют Кайи состоялся в десятилетнем возрасте, и с тех пор она получает предложения от самых разных модных домов - например, Calvin Klein, Marc Jacobs, или Fendi.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пресли Кроуфорд (крайний справа) также стал моделью без уговоров родителей

По словам Кроуфорд, она не вмешивается в модельные карьеры детей, а лишь изредка напоминает им о пунктуальности и внимательности на съёмках.

Дочка Ванессы Паради и Джонни Деппа Лили-Роуз Депп начала самостоятельную модельную карьеру в 16 лет, став послом бренда Chanel.

До того, впрочем, она успела сыграть в фильме Кевина Смита "Бивень", а теперь, когда она совершеннолетняя, на неё сыплются модельные и актёрские предложения.

Не обошла стороной известность родителей и детей Дэвида и Виктории Бекхэмов - Бруклина Джозефа, Ромео Джеймса, Круза Дэвида и Харпер Севен.

Больше всего преуспел пока старший сын футболиста и экс-вокалистки Spice Girls - Бруклин Джозеф. Он ещё в 14 лет озвучивал мультгероев, в 16 успел поработать бариста в одной из лондонских кофеен, а после уже стал моделью Burberry и даже отснял фотосессию для этого же модного дома - на правах фотографа.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Бруклин Джозеф Бекхэм регулярно бывает по обе стороны объектива

В начале этого года подиум освоил и 16-летний Пэрис Броснан - сын ирландца Пирса Броснана, некогда сыгравшего Джеймса Бонда.

Сначала Пэрис вышел на подиум, демонстрируя коллекцию Dolce & Gabbana, а затем появился в фотосессии на страницах журнала Vanity Teen.