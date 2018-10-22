Умер Йоахим Рённеберг - победитель сражения за тяжелую воду

Правообладатель иллюстрации Reuters

В Норвегии в возрасте 99 лет скончался Йоахим Рённеберг - бывший руководитель и последний остававшийся в живых участник операции "Ганнерсайд" (Gunnerside).

28 февраля 1943 года норвежские антифашисты, работавшие на британскую разведку, взорвали предприятие по производству тяжелой воды в Веморке в провинции Телемарк на юге Норвегии.

Важный компонент

Тяжелая вода - обиходное название окиси дейтерия. Она имеет ту же химическую формулу, что простая вода, и неотличима от нее без приборов, но каждая ее молекула содержит вместо двух атомов обычного водорода два атома его тяжелого изотопа.

Ни до конца 1930-х годов, ни в наши дни она не имеет практического применения, но на раннем этапе развития ядерных технологий считалась незаменимым замедлителем нейтронов в ядерных реакторах, в том числе вырабатывающих оружейный плутоний.

В Веморке работал крупный завод азотных удобрений компании "НорскГидро", побочным продуктом которого являлась тяжелая вода.

Сразу после вторжения в Норвегию нацистов накопившийся запас - около 165 литров - французская разведка по настоянию Фредерика Жолио-Кюри вывезла по воздуху в Париж.

Вскоре сделалось известно, что немцы продолжают добывать в Веморке тяжелую воду, нарастив ее производство в десять раз. Британская разведка сочла это доказательством того, что в Германии работают над ядерной бомбой.

"Тайная армия Черчилля"

За дело взялась "тайная армия Черчилля" - Управление специальных операций, созданное сразу после поражения Франции для проведения диверсий, силовых акций и поддержки движения Сопротивления в оккупированной Европе. Именно его агенты покончили с нацистским наместником Чехии Рейнгардом Гейдрихом.

Первая попытка разрушить производство тяжелой воды и уничтожить ее запас под кодовым названием "Незнакомец" в ноябре 1942 года закончилась провалом. Планеры с диверсантами разбились при посадке из-за плохой погоды. Тех, кто уцелел, захватили и впоследствии расстреляли оккупанты.

Начальник норвежского отдела УСО полковник Уилсон поручил одному из своих офицеров, Йоахиму Рённебергу, возглавить повторную операцию.

Рённеберг, родившийся в 1919 году в норвежском городе Олесунн, после захвата вермахтом его страны бежал на лодке в Шотландию и прошел в Британии диверсионную подготовку.

Среди агентов УСО он отобрал шестерых помощников - лейтенантов норвежской армии Каспера Идланда и Кнута Хаугланда и сержантов Фредрика Кайзера, Ханса Стурхауга, Арне Хьельструпа и Биргера Стремсхейма. Все были старше его.

Кнут Магне Хаугланд впоследствии прославился как радист экспедиции Тура Хейердала на плоту "Кон-Тики" в 1947 году.

Участникам операции не сообщили, что именно им предстоит взорвать, сказав лишь, что задание - особой важности. О ядерном оружии они понятия не имели.

Тяжелая операция с тяжелой водой

17 января 1943 года группа успешно десантировалась с бомбардировщика "Галифакс" в районе озера Скрикен и при помощи местного Сопротивления обосновалась со своим багажом в заброшенном деревянном доме примерно в 30 километрах от цели.

Подготовка заняла полтора месяца: местные подпольщики выясняли, как работает система безопасности на заводе. Установили, что все подходы к нему заминированы, так что попасть на территорию можно было только через железнодорожные ворота, а караулы сменяются каждые два часа.

Один из самолетов, с которых группе сбрасывали продукты, был сбит. Оставшись без еды, диверсанты застрелили и съели оленя.

17 февраля перебазировались поближе к заводу. Шли на лыжах 10 часов, неся 30-килограммовые рюкзаки.

В восемь вечера 27 февраля снова встали на лыжи. Когда подобрались совсем близко, несколько раз пришлось залегать: то начинали шарить прожектора, то появился автобус с новой сменой охранников.

В 00:30 проникли на территорию и управились примерно за полчаса.

Работавший вахтером в нужном цехе участник Сопротивления должен был, уходя со смены, оставить одну из дверей незапертой, но она оказалась наглухо закрытой.

Отыскали тоннель, через который в здание шли кабели и трубы, пробрались внутрь, нейтрализовали охранника, заложили взрывчатку. Уже не прячась, выскочили в окно и кинулись к взломанным воротам. Едва успели добежать, как раздался взрыв.

"Отличная работа!" - мрачно констатировал прибывший на место ЧП командующий немецкими силами в Норвегии Николаус фон Фалькенхорст.

Счастливый финал

Около трех тысяч германских солдат были подняты по тревоге. Но снегопад замел следы. Все участники операции остались живы - прошли на лыжах 320 километров через леса и горы и пересекли шведскую границу.

"Это был мой лучший уикэнд на лыжах", - шутил потом Рённеберг.

В интервью Би-би-си в канун ее 70-летия Рённеберг сказал, что он и его друзья считали себя смертниками.

По его словам, он понял значение сделанного только после ядерных взрывов в Хиросиме и Нагасаки.

Группе Рённеберга удалось уничтожить весь наличествовавший на тот момент запас тяжелой воды - 1200 литров.

Правда, вскоре разведка сообщила, что немцы снова наладили производство.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption Йоахим Рённеберг и главнокомандующий вооруженными силами Норвегии генерал Харальд Сунде возлагают венок к монументу в честь операции "Ганнерсайд" в центральном Лондоне 25 апреля 2913 года

16 ноября 1943 года завод был целиком разрушен бомбардировщиками 8-й авиадивизии ВВС США. На том история с тяжелой водой Третьего рейха и закончилась.

После войны выяснилось, что реальной угрозы появления у нацистов атомной бомбы не существовало. Как указывает российский историк Ирина Быстрова, такой вариант был полностью исключен по экономическим причинам. Но подвига участников операции "Ганнерсайд" это не умаляет, а оценить степень риска в 1943 году никто не мог.

В 1965 году в Голливуде сняли фильм о, как говорили его создатели, "самой удачной диверсионной операции Второй мировой войны", в котором главную роль сыграл Кирк Дуглас.

Йоахим Реннебёрг получил от королевского правительства в изгнании высшую норвежскую награду за личную храбрость - Военный крест с мечом.

После войны он работал радиожурналистом, но о своих военных подвигах почти не рассказывал. Лишь в 1970-х годах стал выступать перед молодежью, и то основной упор делал не на подробностях операции, а на насущности борьбы за мир и против тоталитаризма.

"Он один из наших великих героев", - сказала, узнав о смерти Роннебёрга, премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг.