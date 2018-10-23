В Китае открыли самый длинный морской мост. Фото

  • 23 октября 2018
Мост Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption 55-километровый мост Гонконг-Чжухай-Макао простирается вдоль дельты Жемчужной реки и является единственным в своем роде достижением инженерного мастерства

В Китае открылся 55-километровый мост и серия подводных тоннелей, которые связали Гонконг с континентальной частью страны. Строительство объекта было закончено с отставанием на несколько лет.

Мост Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Длина моста от начала до конца с учетом соединяющих эстакад примерно в 20 раз превышает длину Золотого моста в Сан-Франциско
Мост Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Мост спроектирован так, что ему не страшны землетрясения, мощные сезонные ураганы и случайные аварии судов
Мост Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Чтобы не мешать оживленному судоходству, был построен тоннель длиной 6,7 км. Он проложен между двумя искусственными островами
Мост Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Мост также выходит на искусственный остров возле Гонконгского аэропорта. Над ним взлетают и садятся самолеты, поэтому проектировщикам необходимо было соблюсти строгие ограничения по высоте конструкций
Мост Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Возведение моста началось в 2009 году, но сроки его сдачи переносились. Бюджет проекта приходилось неоднократно увеличивать. В итоге он обошелся в 20 млрд долларов
Мост Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Предполагалось, что открытие моста состоится в 2016 году, но даже сейчас об официальном открытии власти сообщили в самый последний момент
Мост Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Строительство моста не только вышло за рамки бюджета и графика, но также привело к жертвам среди работников. Гонконг и континентальный Китай сообщили о гибели девяти человек, работавших над возведением моста
Мост Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Мост соединяет три очень отличающихся друг от друга части Китая - два специальных административных района (Гонконг и Макао), а также континентальную часть. Это означает, что он охватывает разные юридические и политические системы
Мост Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Мост в основном будет использоваться автобусами и коммерческим транспортом для перевозки пассажиров и грузов. Такси на него не пустят, а частные автомобили смогут заехать лишь по специальным разрешениям
Мост Правообладатель иллюстрации EPA
Image caption При поездках между Гонконгом и континентальной частью необходимо проходить пограничный контроль. Для этого были построены два пункта иммиграционного контроля
Мост Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Благодаря мосту время путешествия между разным частями Китая сокращается с четырех часов до получаса
Мост Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Но есть в Гонконге и те, кто считает, что мост не нужен, поскольку мало кто в нем нуждается, а проект является лишь символическим жестом, благодаря которому Гонконг станет ближе континентальному Китаю

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